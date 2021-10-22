Üye Girişi
Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor - Son Dakika

Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor

22.10.2021 16:26
Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor

Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması, Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarları'nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, kasım ayında Bursa'da yapılacak.

Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması, Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarları'nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, kasım ayında Bursa'da yapılacak. Fuar, katılımcılarla ziyaretçileri fiziksel fuar ortamının yanı sıra ilk defa dijital platform üzerinden bir araya getirecek.

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile hazırlanan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 24 – 27 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 40'ın üzerinde ülkeden ve 50'ye yakın sanayi şehrinden 30 binin üzerinde nitelikli iş insanını ağırlamaya hazırlanan fuarın 1 milyar liralık ticaret hacmi oluşturması bekleniyor.

İMALAT SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ FUARDAN İZLENECEK

19'uncu Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri, 12'nci Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri ve 18'inci Uluslararası Otomasyon Fuarları'nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, sektörü Bursa'da buluşturmaya hazırlanıyor. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, hidrolik sistemlerden kompresörlere ve otomasyon sistemlerinden yazılımlara kadar geniş ürün grubunun sergileneceği fuar, makine imalat sektörünün geçirdiği dönüşümü gözler önüne serecek.

GENİŞ COĞRAFYADAN İŞ İNSANLARI FUARA GELİYOR

Fuarda ayrıca TÜYAP Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile hazırlanan Makine URGE Programı dahilinde Rusya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde alım heyeti çalışmaları yürütülüyor.

"FİZİKSEL VE DİJİTAL ORTAMDA VERİMLİ İŞ BİRLİKLERİ YARATACAĞIZ"

Endüstri 4.0 ile dijital açılım süreci başlatan makine imalat sektörünün daha da derinleştirdiğini belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu sene sektörün üretim ve inovasyon gücünde ulaşılan son noktayı ortaya koyacağını söyledi.

Sektörün ticaret hacmini destekleyeceklerini söyleyen Ersözlü, "Yarattığı katma değer ile Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip olan makine imalat sektöründen 350'ye yakın firma ve firma temsilciliğini 7 salondan oluşan 40 bin metrekare fiziksel fuar ortamında hem de tüm fuarlarımızda uyguladığımız Business Connect Platformu üzerinden profesyonel ziyaretçilerle dijital ortamda da bir araya getireceğiz. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla geliştirdikleri en yeni ürünleri bir araya getirirken, sanayinin yoğun olduğu illerden gelecek iş insanlarının katılımcı firmalar ile bağlantı kurmasını sağlayacağız.  Başta sanayi kentimiz Bursa olmak üzere, İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Manisa, Afyon, Kütahya, Bilecik, Uşak, Antalya, Samsun, Hatay, Balıkesir ve diğer illerden gelecek firma temsilcileri ile yurt dışından gelen alım heyetleri arasında gerçekleşecek iş görüşmeleri ile sektör ihracatına katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizle katılımcılarımız arasında verimli iş birlikleri kurulmasını sağlayarak sektörün ticaret hacmini destekleyeceğiz. Katılımcılarla ziyaretçiler arasında oluşturduğumuz iş birliği ortamını, bu sene ilk kez fuarımıza kazandıracağımız Business Connect Programı ile dijitale taşıyarak büyük bir avantaj sunacağız" dedi.

KATILIMCILARIN YENİ PAZARLARA AÇILMASI İÇİN FIRSATLAR SUNACAK

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, dört gün boyunca gerçekleşecek iş bağlantıları ile katılımcı firmaların yeni pazarlara açılması için büyük fırsatlar sunacak. Yurt dışı ziyaretçileri, TÜYAP tarafından geliştirilen Business Connect Programı üzerinden katılımcılarla dijital ortamda bir araya gelebilecek. TÜYAP, Business Connect Platformu'nun eşleştirme sistemini aktif hale getirerek yurt dışı ziyaretçilerin fuar katılımcıları ile görüşmeler yapabileceği kesintisiz iletişim ortamı yaratacak.

Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığı fuarda, katılımcılar HES kodunun bulunduğu online davetiye sayesinde girişte bekletilmeden fuar alanına alınacak.


Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor
Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor
Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor
Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor
Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor

Türkiye, Metal, Kasım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı 16:23 Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı 15:56 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı 15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı
Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor 15:32 Hazır yemek sektörü çıkmaza girdi! Gıda fiyatlarında yaşanan artış sektöre zor günler yaşatıyor Tepki çeken baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar 15:05 Tepki çeken baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu 14:56 Alışveriş merkezinde görüntülenen Fahriye Evcen'in çantasının fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi 14:09 Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde 12:42 Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde

Son Dakika Haberleri
16:25 SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz hakkında açıklama yaptı: ABD hukukuna göre suçlu değildir
16:23 Cristiano Ronaldo'nun bir telefonu yetti! Bruno Alves, futbolu bırakmaktan vazgeçme sürecini anlattı
16:06 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
16:02 Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor
15:55 Squid Game dizisinde sadece 10 saniye görüldü, takipçi sayısı bir anda fırladı
15:48 Rus basını, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü yağdırdı
15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu
15:09 İşler değişti dostluk bitti! Bonucci'den, Ronaldo'yu üzecek sözler
15:08 Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor
14:57 Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor Armağan Çağlayan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusuna Dilek İmamoğlu'ndan yanıt: O sadece yaptığı işe odaklanıyor         
16:03
Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti Reynmen, Ece Erken'e açtığı tazminat davasını kaybetti         
15:53
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor Meteoroloji sıcaklığın 10 derece birden düşeceğini bildirdi! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar bekleniyor         
15:08
Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış Reza Zarrab yıllar sonra görüntülendi! Yeni bir isimle farklı bir işe başlamış         
14:57
Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalışan tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası         
14:36
Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı Feyza Aktan'ın, eski eşi Özcan Deniz'i tokatladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı         
13:41
İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu İndirime giren yağ izdihama neden oldu! Fiyatı duyanlar kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
12:19
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz Cesur pozları ile gündem olan Serel Yereli: Biz parkta güneş açınca kafamıza göre soyunuyoruz         
19:05
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 16:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement