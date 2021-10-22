Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması kasımda Bursa'da başlıyor

Makine imalat sektörünün kıtalararası buluşması, Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon Fuarları'nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, kasım ayında Bursa'da yapılacak. Fuar, katılımcılarla ziyaretçileri fiziksel fuar ortamının yanı sıra ilk defa dijital platform üzerinden bir araya getirecek.

TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile hazırlanan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 24 – 27 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 40'ın üzerinde ülkeden ve 50'ye yakın sanayi şehrinden 30 binin üzerinde nitelikli iş insanını ağırlamaya hazırlanan fuarın 1 milyar liralık ticaret hacmi oluşturması bekleniyor.

İMALAT SEKTÖRÜNÜN DÖNÜŞÜMÜ FUARDAN İZLENECEK

19'uncu Uluslararası Metal İşleme Teknolojileri, 12'nci Uluslararası Sac İşleme Teknolojileri ve 18'inci Uluslararası Otomasyon Fuarları'nı tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, sektörü Bursa'da buluşturmaya hazırlanıyor. Takım tezgahlarından sac işleme makinelerine, hidrolik sistemlerden kompresörlere ve otomasyon sistemlerinden yazılımlara kadar geniş ürün grubunun sergileneceği fuar, makine imalat sektörünün geçirdiği dönüşümü gözler önüne serecek.

GENİŞ COĞRAFYADAN İŞ İNSANLARI FUARA GELİYOR

Fuarda ayrıca TÜYAP Bursa, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile hazırlanan Makine URGE Programı dahilinde Rusya, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İngiltere, İtalya gibi ülkelerde alım heyeti çalışmaları yürütülüyor.

"FİZİKSEL VE DİJİTAL ORTAMDA VERİMLİ İŞ BİRLİKLERİ YARATACAĞIZ"

Endüstri 4.0 ile dijital açılım süreci başlatan makine imalat sektörünün daha da derinleştirdiğini belirten TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, bu sene sektörün üretim ve inovasyon gücünde ulaşılan son noktayı ortaya koyacağını söyledi.

Sektörün ticaret hacmini destekleyeceklerini söyleyen Ersözlü, "Yarattığı katma değer ile Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip olan makine imalat sektöründen 350'ye yakın firma ve firma temsilciliğini 7 salondan oluşan 40 bin metrekare fiziksel fuar ortamında hem de tüm fuarlarımızda uyguladığımız Business Connect Platformu üzerinden profesyonel ziyaretçilerle dijital ortamda da bir araya getireceğiz. Firmaların Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla geliştirdikleri en yeni ürünleri bir araya getirirken, sanayinin yoğun olduğu illerden gelecek iş insanlarının katılımcı firmalar ile bağlantı kurmasını sağlayacağız. Başta sanayi kentimiz Bursa olmak üzere, İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Manisa, Afyon, Kütahya, Bilecik, Uşak, Antalya, Samsun, Hatay, Balıkesir ve diğer illerden gelecek firma temsilcileri ile yurt dışından gelen alım heyetleri arasında gerçekleşecek iş görüşmeleri ile sektör ihracatına katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizle katılımcılarımız arasında verimli iş birlikleri kurulmasını sağlayarak sektörün ticaret hacmini destekleyeceğiz. Katılımcılarla ziyaretçiler arasında oluşturduğumuz iş birliği ortamını, bu sene ilk kez fuarımıza kazandıracağımız Business Connect Programı ile dijitale taşıyarak büyük bir avantaj sunacağız" dedi.

KATILIMCILARIN YENİ PAZARLARA AÇILMASI İÇİN FIRSATLAR SUNACAK

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, dört gün boyunca gerçekleşecek iş bağlantıları ile katılımcı firmaların yeni pazarlara açılması için büyük fırsatlar sunacak. Yurt dışı ziyaretçileri, TÜYAP tarafından geliştirilen Business Connect Programı üzerinden katılımcılarla dijital ortamda bir araya gelebilecek. TÜYAP, Business Connect Platformu'nun eşleştirme sistemini aktif hale getirerek yurt dışı ziyaretçilerin fuar katılımcıları ile görüşmeler yapabileceği kesintisiz iletişim ortamı yaratacak.

Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığı fuarda, katılımcılar HES kodunun bulunduğu online davetiye sayesinde girişte bekletilmeden fuar alanına alınacak.