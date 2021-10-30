Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Tüm hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 29.749,80 -0,83 -26,54 İş Bankası (C) 5,63 3,68 -17,12 İş Bankası (Kur.) 370.000,00 6,25 -2,63 İş Fin.Kir. 3,06 0,00 -20,73 İş Girişim 7,95 0,13 -58,05 İş GMYO 1,92 0,52 -24,41 İş Y. Men. Değ. 16,00 7,89 -3,60 İş Yat. Ort. 2,74 1,11 -18,53 İşbir Holding 55,30 -3,24 3,02 Işık Plastik 6,20 0,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -3,16 -19,30 İttifak Holding 1,23 -0,81 -44,84 İz Hayvancılık Tarım 22,94 -4,58 27,44 İzmir Demir Çelik 2,34 2,18 -29,30 İzmir Fırça 5,99 -0,66 7,73 Jantsa Jant Sanayi 62,05 10,41 49,71 Kafein Yazılım 20,40 2,41 -4,40 Kalekim Kimyevi Maddeler 14,28 1,85 Kaplamin 25,28 5,60 -25,21 Kardemir (A) 6,46 1,73 8,57 Kardemir (B) 6,40 1,27 21,44 Kardemir (D) 7,46 -0,80 29,07 Karel Elektronik 8,52 -1,05 26,70 Karsan Otomotiv 3,63 -0,27 11,69 Karsu Tekstil 8,34 0,12 -2,46 Kartal Yenilenebilir Enerji 22,10 30,77 Kartonsan 52,45 6,26 -44,60 Katmerciler Ekipman 1,36 4,62 -21,49 Kent Gıda 179,50 0,50 -49,52 Kerevitaş Gıda 4,24 2,42 -35,56 Kervan Gıda 11,53 -1,79 12,65 Kervansaray Yat. Holding 0,74 -7,50 -41,27 Kiler GMYO 2,03 3,57 -19,12 Kızılbük GYO 30,00 6,76 Klimasan Klima 10,41 1,17 23,38 Koç Holding 23,58 5,65 15,29 Konfrut Gıda 4,11 -2,38 -2,72 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,25 3,75 210,38 Konya Çimento 843,20 2,21 -25,38 Koray GMYO 7,24 -2,29 62,70 Kordsa Teknik Tekstil 27,60 7,39 77,49 Koza Altın 107,30 4,79 10,96 Koza Madencilik 16,85 3,76 8,78 Körfez GMYO 6,80 25,93 17,24 Kristal Kola 1,32 2,33 -56,79 Kron Telekomünikasyon 32,92 0,98 -10,64 Kuştur Kuşadası Turizm 254,70 5,38 61,92 Kuyas Yatırım 2,55 -0,39 10,87 Kütahya Porselen 70,40 5,15 39,54 Kütahya Şeker Fabrikası 31,42 1,35 Lider Faktoring 3,09 -4,04 -9,38 Link Bilgisayar 28,28 1,00 -10,50 Logo Yazılım 42,50 -1,85 36,48 Lokman Hekim Sağlık 10,30 0,19 45,12 Lüks Kadife 46,96 4,22 63,54 Makina Takım 3,60 11,80 5,57 Manas Enerji Yönetimi 15,77 1,22 Margün Enerji 8,37 -0,71 Marka Yatırım Holding 4,17 -1,18 -35,15 Marmaris Altınyunus 178,30 1,65 60,49 Marshall 246,70 -4,60 -19,56 Martı GMYO 0,91 1,11 -64,36 Martı Otel 1,66 0,61 -22,07 Matriks Bilgi Dağıtım 22,60 0,98 Mavi Giyim 72,00 0,77 39,51 Mazhar Zorlu Holding 31,70 -1,25 0,70 Meditera Tıbbi Malzeme 34,34 -1,38 Mega Polietilen 4,99 0,40 -34,86 Menderes Tekstil 2,09 1,46 -32,36 Mercan Kimya 10,49 2,14 Merit Turizm 28,38 19,24 173,96 Merko Gıda 4,46 -0,22 -48,38 Metemtur Yatırım 3,07 0,33 -62,03 Metro Holding 1,28 -0,78 -38,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,81 2,55 -2,77 Metro Yatırım Ortaklığı 1,71 -1,16 -26,61 Migros Ticaret 35,20 3,10 -17,76 Milpa 3,86 -0,52 -16,09 Mistral GMYO 4,42 -0,90 -6,16 MLP Sağlık 27,12 6,44 36,49 MMC San. ve Tic. Yat. 5,59 -1,58 21,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,95 -4,27 -41,35 Mondi Tire Kutsan 8,72 -5,73 14,74 Nasmed Egepol 5,17 -0,77 Naturel Enerji 33,40 2,52 -5,94 Naturelgaz 7,25 -0,14 Net Holding 4,30 -4,23 25,36 Netaş Telekom. 17,32 1,88 -38,32 Niğbaş Niğde Beton 7,68 -3,15 -85,23 Nuh Çimento 43,58 -0,64 -9,26 Nurol GMYO 15,60 5,12 113,99 Odaş Elektrik 1,40 0,00 -52,11 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 13,57 0,30 Orge Enerji Elektrik 5,96 3,11 29,21 Orma Orman Mahsulleri 28,44 7,73 93,21 Osmanlı Menkul 24,20 2,51 -21,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,79 2,29 -23,30 Otokar 337,00 -0,24 10,75 Oyak Çimento 6,88 2,23 -21,64 Oyak Yat. Ort. 6,87 0,29 -0,46 Oyak Yatırım Menkul 29,22 0,55 Oylum Sınai Yatırımlar 8,06 1,13 71,13 Özak GMYO 5,13 1,58 0,59 Özbal Çelik Boru 16,67 -0,06 154,50 Özderici GMYO 1,61 1,26 -27,48 Özerden Plastik 7,37 0,68 -18,11 Pamel Elektrik 64,50 1,18 202,53 Panora GMYO 6,19 -2,21 5,44 Papilon Savunma 13,20 3,04 -41,95 Park Elek.Madencilik 4,92 1,86 -8,38 Parsan 31,04 6,52 27,74 Pegasus 79,65 1,27 6,77 Peker GMYO 0,96 0,00 -58,96 Penguen Gıda 3,88 13,45 -23,17 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 226,40 23,58 Pera GMYO 1,62 18,25 -7,52 Pergamon Dış Ticaret 23,54 2,62 28,43 Petkim 6,53 1,08 31,12 Petrokent Turizm 3.550,00 1,43 291,66 Pınar Et ve Un 16,68 2,65 -23,78 Pınar Su 3,90 0,78 -4,04 Pınar Süt 16,07 -2,61 -28,74 Plastikkart 17,69 -6,40 24,19 Polisan Holding 2,74 0,74 -28,73 Politeknik Metal 332,90 2,12 -17,95 Prizma Press Matbaacılık 3,82 -3,54 -30,29 QNB Finans Fin. Kir. 66,20 3,20 -47,17 QNB Finansbank 35,20 3,23 -49,96 QUA Granite Hayal Yapı 11,22 2,47 Ral Yatırım Holding 6,50 12,46 46,40 Ray Sigorta 9,56 1,38 -38,12 Reysaş GMYO 2,89 2,85 -10,85 Reysaş Lojistik 5,13 -1,54 -0,85 Rhea Girişim 2,30 25,00 -38,17 Rodrigo Tekstil 13,37 5,36 -2,48 Royal Halı 2,99 -1,97 -13,08 RTA Laboratuvarları 21,26 0,85 -29,79 Sabancı Holding 11,12 5,30 0,85 Safkar Ege Soğutmacılık 7,35 3,52 -32,44 Sanel Mühendislik 4,98 -0,20 45,61 Sanifoam Sünger 28,00 14,01 105,88 Sanko Pazarlama 9,71 -0,61 4,77 Saray Matbaacılık 3,90 2,36 -55,53 Sarkuysan 18,48 24,78 112,48 Sasa Polyester 31,04 9,84 107,15 Say Yenilenebilir Enerji 21,20 0,76 149,12 Sekuro Plastik 19,19 0,68 37,46 Selçuk Ecza Deposu 8,89 3,25 -33,81 Selçuk Gıda 4,25 -1,85 -14,66 Selva Gıda Sanayi 10,91 33,05 Senkron Güvenlik 27,40 -7,87 4,34 Serve Film Prodüksiyon 14,10 -7,24 -11,88 Servet GMYO 67,95 -0,59 -13,33 Seyitler Kimya 16,25 4,77 20,70 Silverline Endüstri 5,15 0,78 -40,12 Sinpaş GMYO 4,03 0,25 -3,59 Smartiks Yazılım 5,27 0,00 -40,52 Sodaş Sodyum Sanayii 24,58 2,42 -6,67 Söktaş 2,92 -4,89 -10,17 Sönmez Filament 26,10 -3,62 -50,93 Sönmez Pamuklu 14,33 5,37 -40,29 Sumaş Suni Tahta 85,50 0,71 67,61 Şeker Fin. Kir. 4,91 1,66 -23,28 Şekerbank 1,01 1,00 -33,11 Şişe Cam 8,66 1,41 20,96 Şok Marketler Ticaret 11,10 0,00 -11,06 T. Halk Bankası 4,43 0,45 -20,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,98 -6,09 -32,45 T.S.K.B. 1,29 1,57 -26,14 T.Tuborg 16,04 1,13 -9,54 Taç Tarım Ürünleri 23,40 -1,60 122,22 Tat Gıda 9,57 -5,62 -17,22 TAV Havalimanları 26,58 3,42 24,79 Tek-Art Turizm 1,23 -0,81 -39,11 Tekfen Holding 15,13 2,65 -7,74 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,19 1,64 -28,52 Temapol Polimer Plastik 14,24 1,35 23,83 Tetamat Gıda Yatırımları 192,20 1,80 -11,14 TGS Dış Ticaret 16,04 13,12 26,20 Tofaş Oto. Fab. 58,80 0,94 90,22 Torunlar GMYO 3,79 1,07 -2,82 Trabzon Liman 29,94 0,74 -6,79 Trabzonspor Sportif 5,42 34,49 122,13 Trend GMYO 6,44 2,22 -48,77 TSKB GMYO 2,89 -5,25 -40,12 Tuğçelik 14,07 9,58 74,13 Tukaş 6,75 1,05 -30,34 Turcas Petrol 3,56 0,00 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık 12,12 4,57 Turkcell 15,29 -1,50 2,51 Tümosan Motor ve Traktör 16,01 3,36 13,79 Tüpraş 139,80 0,43 29,44 Türk Hava Yolları 14,97 5,87 15,96 Türk İlaç Serum 9,82 -7,01 Türk Prysmian Kablo 22,60 12,66 87,36 Türk Telekom 7,53 0,40 -4,68 Türk Traktör 164,90 -4,13 -3,21 Türker Proje Gayrimenkul 139,60 2,65 23,65 Türkiye Sigorta 4,89 -4,12 -20,85 Ufuk Yatırım 21,62 -2,61 61,34 Ulaşlar Turizm Yat. 3,87 -4,91 -8,73 Ulusoy Elektrik 51,25 0,69 -0,19 Ulusoy Un Sanayi 5,22 1,36 2,58 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,64 0,61 -29,91 Utopya Turizm 18,98 -2,57 -51,08 Uzertaş Boya 28,78 -4,00 -49,15 Ülker Bisküvi 20,18 2,49 -9,58 Ünlü Yatırım Holding 5,72 1,06 Vakıf Fin. Kir. 6,48 -0,61 90,14 Vakıf GMYO 1,58 2,60 -34,13 Vakıf Yat. Ort. 6,10 1,16 -17,12 Vakıflar Bankası 3,44 0,29 -26,96 Vakko Tekstil 9,34 1,97 49,05 Vanet Gıda 5,80 1,40 -24,97 VBT Yazılım 20,70 0,88 Verusa Holding 45,60 3,35 1,15 Verusaturk Girisim 20,36 5,06 56,04 Vestel 25,34 2,67 41,23 Vestel Beyaz Eşya 6,15 2,55 38,56 Viking Kağıt 6,31 0,16 -29,89 Yapı ve Kredi Bank. 2,73 5,81 -8,91 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,42 0,53 -15,95 Yataş 13,36 4,46 -5,58 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,22 0,94 -26,82 Yeni Gimat GMYO 15,07 0,47 30,00 Yeo Teknoloji 68,20 3,88 Yeşil GMYO 0,90 2,27 -34,78 Yeşil Yapı 1,07 -0,93 -41,85 Yeşil Yatırım Holding 2,06 0,00 -51,83 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.100,00 1,00 -35,26 Yonga Mobilya 19,49 2,31 -34,57 Yükselen Çelik 5,26 1,74 1,24 Yünsa 11,52 -13,71 -17,07 Ziraat GMYO 2,00 22,70 Zorlu Enerji 1,64 4,46 -35,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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