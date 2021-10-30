Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Tüm hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|29.749,80
|-0,83
|-26,54
|İş Bankası (C)
|5,63
|3,68
|-17,12
|İş Bankası (Kur.)
|370.000,00
|6,25
|-2,63
|İş Fin.Kir.
|3,06
|0,00
|-20,73
|İş Girişim
|7,95
|0,13
|-58,05
|İş GMYO
|1,92
|0,52
|-24,41
|İş Y. Men. Değ.
|16,00
|7,89
|-3,60
|İş Yat. Ort.
|2,74
|1,11
|-18,53
|İşbir Holding
|55,30
|-3,24
|3,02
|Işık Plastik
|6,20
|0,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-3,16
|-19,30
|İttifak Holding
|1,23
|-0,81
|-44,84
|İz Hayvancılık Tarım
|22,94
|-4,58
|27,44
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|2,18
|-29,30
|İzmir Fırça
|5,99
|-0,66
|7,73
|Jantsa Jant Sanayi
|62,05
|10,41
|49,71
|Kafein Yazılım
|20,40
|2,41
|-4,40
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,28
|1,85
|Kaplamin
|25,28
|5,60
|-25,21
|Kardemir (A)
|6,46
|1,73
|8,57
|Kardemir (B)
|6,40
|1,27
|21,44
|Kardemir (D)
|7,46
|-0,80
|29,07
|Karel Elektronik
|8,52
|-1,05
|26,70
|Karsan Otomotiv
|3,63
|-0,27
|11,69
|Karsu Tekstil
|8,34
|0,12
|-2,46
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|22,10
|30,77
|Kartonsan
|52,45
|6,26
|-44,60
|Katmerciler Ekipman
|1,36
|4,62
|-21,49
|Kent Gıda
|179,50
|0,50
|-49,52
|Kerevitaş Gıda
|4,24
|2,42
|-35,56
|Kervan Gıda
|11,53
|-1,79
|12,65
|Kervansaray Yat. Holding
|0,74
|-7,50
|-41,27
|Kiler GMYO
|2,03
|3,57
|-19,12
|Kızılbük GYO
|30,00
|6,76
|Klimasan Klima
|10,41
|1,17
|23,38
|Koç Holding
|23,58
|5,65
|15,29
|Konfrut Gıda
|4,11
|-2,38
|-2,72
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,25
|3,75
|210,38
|Konya Çimento
|843,20
|2,21
|-25,38
|Koray GMYO
|7,24
|-2,29
|62,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|27,60
|7,39
|77,49
|Koza Altın
|107,30
|4,79
|10,96
|Koza Madencilik
|16,85
|3,76
|8,78
|Körfez GMYO
|6,80
|25,93
|17,24
|Kristal Kola
|1,32
|2,33
|-56,79
|Kron Telekomünikasyon
|32,92
|0,98
|-10,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|254,70
|5,38
|61,92
|Kuyas Yatırım
|2,55
|-0,39
|10,87
|Kütahya Porselen
|70,40
|5,15
|39,54
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,42
|1,35
|Lider Faktoring
|3,09
|-4,04
|-9,38
|Link Bilgisayar
|28,28
|1,00
|-10,50
|Logo Yazılım
|42,50
|-1,85
|36,48
|Lokman Hekim Sağlık
|10,30
|0,19
|45,12
|Lüks Kadife
|46,96
|4,22
|63,54
|Makina Takım
|3,60
|11,80
|5,57
|Manas Enerji Yönetimi
|15,77
|1,22
|Margün Enerji
|8,37
|-0,71
|Marka Yatırım Holding
|4,17
|-1,18
|-35,15
|Marmaris Altınyunus
|178,30
|1,65
|60,49
|Marshall
|246,70
|-4,60
|-19,56
|Martı GMYO
|0,91
|1,11
|-64,36
|Martı Otel
|1,66
|0,61
|-22,07
|Matriks Bilgi Dağıtım
|22,60
|0,98
|Mavi Giyim
|72,00
|0,77
|39,51
|Mazhar Zorlu Holding
|31,70
|-1,25
|0,70
|Meditera Tıbbi Malzeme
|34,34
|-1,38
|Mega Polietilen
|4,99
|0,40
|-34,86
|Menderes Tekstil
|2,09
|1,46
|-32,36
|Mercan Kimya
|10,49
|2,14
|Merit Turizm
|28,38
|19,24
|173,96
|Merko Gıda
|4,46
|-0,22
|-48,38
|Metemtur Yatırım
|3,07
|0,33
|-62,03
|Metro Holding
|1,28
|-0,78
|-38,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,81
|2,55
|-2,77
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,71
|-1,16
|-26,61
|Migros Ticaret
|35,20
|3,10
|-17,76
|Milpa
|3,86
|-0,52
|-16,09
|Mistral GMYO
|4,42
|-0,90
|-6,16
|MLP Sağlık
|27,12
|6,44
|36,49
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,59
|-1,58
|21,52
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,95
|-4,27
|-41,35
|Mondi Tire Kutsan
|8,72
|-5,73
|14,74
|Nasmed Egepol
|5,17
|-0,77
|Naturel Enerji
|33,40
|2,52
|-5,94
|Naturelgaz
|7,25
|-0,14
|Net Holding
|4,30
|-4,23
|25,36
|Netaş Telekom.
|17,32
|1,88
|-38,32
|Niğbaş Niğde Beton
|7,68
|-3,15
|-85,23
|Nuh Çimento
|43,58
|-0,64
|-9,26
|Nurol GMYO
|15,60
|5,12
|113,99
|Odaş Elektrik
|1,40
|0,00
|-52,11
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|13,57
|0,30
|Orge Enerji Elektrik
|5,96
|3,11
|29,21
|Orma Orman Mahsulleri
|28,44
|7,73
|93,21
|Osmanlı Menkul
|24,20
|2,51
|-21,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|2,29
|-23,30
|Otokar
|337,00
|-0,24
|10,75
|Oyak Çimento
|6,88
|2,23
|-21,64
|Oyak Yat. Ort.
|6,87
|0,29
|-0,46
|Oyak Yatırım Menkul
|29,22
|0,55
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,06
|1,13
|71,13
|Özak GMYO
|5,13
|1,58
|0,59
|Özbal Çelik Boru
|16,67
|-0,06
|154,50
|Özderici GMYO
|1,61
|1,26
|-27,48
|Özerden Plastik
|7,37
|0,68
|-18,11
|Pamel Elektrik
|64,50
|1,18
|202,53
|Panora GMYO
|6,19
|-2,21
|5,44
|Papilon Savunma
|13,20
|3,04
|-41,95
|Park Elek.Madencilik
|4,92
|1,86
|-8,38
|Parsan
|31,04
|6,52
|27,74
|Pegasus
|79,65
|1,27
|6,77
|Peker GMYO
|0,96
|0,00
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,88
|13,45
|-23,17
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|226,40
|23,58
|Pera GMYO
|1,62
|18,25
|-7,52
|Pergamon Dış Ticaret
|23,54
|2,62
|28,43
|Petkim
|6,53
|1,08
|31,12
|Petrokent Turizm
|3.550,00
|1,43
|291,66
|Pınar Et ve Un
|16,68
|2,65
|-23,78
|Pınar Su
|3,90
|0,78
|-4,04
|Pınar Süt
|16,07
|-2,61
|-28,74
|Plastikkart
|17,69
|-6,40
|24,19
|Polisan Holding
|2,74
|0,74
|-28,73
|Politeknik Metal
|332,90
|2,12
|-17,95
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|-3,54
|-30,29
|QNB Finans Fin. Kir.
|66,20
|3,20
|-47,17
|QNB Finansbank
|35,20
|3,23
|-49,96
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,22
|2,47
|Ral Yatırım Holding
|6,50
|12,46
|46,40
|Ray Sigorta
|9,56
|1,38
|-38,12
|Reysaş GMYO
|2,89
|2,85
|-10,85
|Reysaş Lojistik
|5,13
|-1,54
|-0,85
|Rhea Girişim
|2,30
|25,00
|-38,17
|Rodrigo Tekstil
|13,37
|5,36
|-2,48
|Royal Halı
|2,99
|-1,97
|-13,08
|RTA Laboratuvarları
|21,26
|0,85
|-29,79
|Sabancı Holding
|11,12
|5,30
|0,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,35
|3,52
|-32,44
|Sanel Mühendislik
|4,98
|-0,20
|45,61
|Sanifoam Sünger
|28,00
|14,01
|105,88
|Sanko Pazarlama
|9,71
|-0,61
|4,77
|Saray Matbaacılık
|3,90
|2,36
|-55,53
|Sarkuysan
|18,48
|24,78
|112,48
|Sasa Polyester
|31,04
|9,84
|107,15
|Say Yenilenebilir Enerji
|21,20
|0,76
|149,12
|Sekuro Plastik
|19,19
|0,68
|37,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,89
|3,25
|-33,81
|Selçuk Gıda
|4,25
|-1,85
|-14,66
|Selva Gıda Sanayi
|10,91
|33,05
|Senkron Güvenlik
|27,40
|-7,87
|4,34
|Serve Film Prodüksiyon
|14,10
|-7,24
|-11,88
|Servet GMYO
|67,95
|-0,59
|-13,33
|Seyitler Kimya
|16,25
|4,77
|20,70
|Silverline Endüstri
|5,15
|0,78
|-40,12
|Sinpaş GMYO
|4,03
|0,25
|-3,59
|Smartiks Yazılım
|5,27
|0,00
|-40,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,58
|2,42
|-6,67
|Söktaş
|2,92
|-4,89
|-10,17
|Sönmez Filament
|26,10
|-3,62
|-50,93
|Sönmez Pamuklu
|14,33
|5,37
|-40,29
|Sumaş Suni Tahta
|85,50
|0,71
|67,61
|Şeker Fin. Kir.
|4,91
|1,66
|-23,28
|Şekerbank
|1,01
|1,00
|-33,11
|Şişe Cam
|8,66
|1,41
|20,96
|Şok Marketler Ticaret
|11,10
|0,00
|-11,06
|T. Halk Bankası
|4,43
|0,45
|-20,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,98
|-6,09
|-32,45
|T.S.K.B.
|1,29
|1,57
|-26,14
|T.Tuborg
|16,04
|1,13
|-9,54
|Taç Tarım Ürünleri
|23,40
|-1,60
|122,22
|Tat Gıda
|9,57
|-5,62
|-17,22
|TAV Havalimanları
|26,58
|3,42
|24,79
|Tek-Art Turizm
|1,23
|-0,81
|-39,11
|Tekfen Holding
|15,13
|2,65
|-7,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,19
|1,64
|-28,52
|Temapol Polimer Plastik
|14,24
|1,35
|23,83
|Tetamat Gıda Yatırımları
|192,20
|1,80
|-11,14
|TGS Dış Ticaret
|16,04
|13,12
|26,20
|Tofaş Oto. Fab.
|58,80
|0,94
|90,22
|Torunlar GMYO
|3,79
|1,07
|-2,82
|Trabzon Liman
|29,94
|0,74
|-6,79
|Trabzonspor Sportif
|5,42
|34,49
|122,13
|Trend GMYO
|6,44
|2,22
|-48,77
|TSKB GMYO
|2,89
|-5,25
|-40,12
|Tuğçelik
|14,07
|9,58
|74,13
|Tukaş
|6,75
|1,05
|-30,34
|Turcas Petrol
|3,56
|0,00
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık
|12,12
|4,57
|Turkcell
|15,29
|-1,50
|2,51
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,01
|3,36
|13,79
|Tüpraş
|139,80
|0,43
|29,44
|Türk Hava Yolları
|14,97
|5,87
|15,96
|Türk İlaç Serum
|9,82
|-7,01
|Türk Prysmian Kablo
|22,60
|12,66
|87,36
|Türk Telekom
|7,53
|0,40
|-4,68
|Türk Traktör
|164,90
|-4,13
|-3,21
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,60
|2,65
|23,65
|Türkiye Sigorta
|4,89
|-4,12
|-20,85
|Ufuk Yatırım
|21,62
|-2,61
|61,34
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,87
|-4,91
|-8,73
|Ulusoy Elektrik
|51,25
|0,69
|-0,19
|Ulusoy Un Sanayi
|5,22
|1,36
|2,58
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,64
|0,61
|-29,91
|Utopya Turizm
|18,98
|-2,57
|-51,08
|Uzertaş Boya
|28,78
|-4,00
|-49,15
|Ülker Bisküvi
|20,18
|2,49
|-9,58
|Ünlü Yatırım Holding
|5,72
|1,06
|Vakıf Fin. Kir.
|6,48
|-0,61
|90,14
|Vakıf GMYO
|1,58
|2,60
|-34,13
|Vakıf Yat. Ort.
|6,10
|1,16
|-17,12
|Vakıflar Bankası
|3,44
|0,29
|-26,96
|Vakko Tekstil
|9,34
|1,97
|49,05
|Vanet Gıda
|5,80
|1,40
|-24,97
|VBT Yazılım
|20,70
|0,88
|Verusa Holding
|45,60
|3,35
|1,15
|Verusaturk Girisim
|20,36
|5,06
|56,04
|Vestel
|25,34
|2,67
|41,23
|Vestel Beyaz Eşya
|6,15
|2,55
|38,56
|Viking Kağıt
|6,31
|0,16
|-29,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,73
|5,81
|-8,91
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,42
|0,53
|-15,95
|Yataş
|13,36
|4,46
|-5,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,22
|0,94
|-26,82
|Yeni Gimat GMYO
|15,07
|0,47
|30,00
|Yeo Teknoloji
|68,20
|3,88
|Yeşil GMYO
|0,90
|2,27
|-34,78
|Yeşil Yapı
|1,07
|-0,93
|-41,85
|Yeşil Yatırım Holding
|2,06
|0,00
|-51,83
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|10.100,00
|1,00
|-35,26
|Yonga Mobilya
|19,49
|2,31
|-34,57
|Yükselen Çelik
|5,26
|1,74
|1,24
|Yünsa
|11,52
|-13,71
|-17,07
|Ziraat GMYO
|2,00
|22,70
|Zorlu Enerji
|1,64
|4,46
|-35,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcı rehberi (9) - Son Dakika Ekonomi