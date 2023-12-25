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Erzurum, Türkiye'de patent başvurularında 13. sırada - Son Dakika
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Erzurum, Türkiye'de patent başvurularında 13. sırada

TÜRKPATENT'in verilerine göre, Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından birinci sırada yer alıyor. Kasım ayında 24, Ocak-Kasım döneminde ise 68 patent başvurusu gerçekleştirilen Erzurum, Türkiye illeri sıralamasında 13. sırada bulunuyor.

Erzurum, Türkiye\'de patent başvurularında 13. sırada
25.12.2023 - 09:37,
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İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 13'üncü sırada yer aldı.

TÜRKPATENT Kasım ayı patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum'da Kasım ayında 24, bu yılın Ocak - Kasım ayları düzeyinde ise 68 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1'inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 13'üncü sırada yer aldı.

Kasım ayı bölgesel sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT Kasım ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum'dan 24, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 24, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 26, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 40 başvuru kaydedildi. Erzurum'un Kasım ayı bölge patent başvuru payı yüzde 60 oldu.

Ocak - Kasım dönemi bölgesel sonuçlar ve Erzurum

TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre Ocak - Kasım döneminde Erzurum'dan 68, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 73, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 87, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 176, ülke toplamında ise 6 bin 318 başvuru kaydedildi.

Erzurum'un başvuru payı

DOSİAD'ın veriler üzerinden gerçekleştirdiği tespitlere göre, bu yılın Ocak - Kasım ayları kaydında Erzurum'dan gerçekleştirilen Patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 93,15, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 78,16, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 38,63, ülkede yüzde 01,1'lik pay gösterdi.

Aylık dağılım

Bu yılın 11 ayı düzeyinde, Erzurum'dan Ocak ayında 1, Şubat ayında 2, Mart ayında 2, Nisan ayında 4, Kasım ayında 13, Haziran ayında 5, Temmuz ayında 3, Ağustos ayında 3, Ekim ayında 11, Kasımda 24; Doğu Anadolu Bölgesinden ise Ocak ayında 13, Şubat ayında 6, Mart ayında 18, Nisan ayında 18, Mayıs ayında 23, Haziranda 14, Temmuz'da 11, Ağustosta 13, Eylülde 3, Ekimde 17, Kasım'da 40 başvuru gerçekleştirildi.

Erzurum patentte 13. sırada

Erzurum 5 aylık bazda patent başvuru sayısı yüksekliği bazında Türkiye illeri sıralamasında 13'üncü sıraya yükseldi oldu. Ülkede patent başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Konya, Kayseri, Antalya, Mersin, Eskişehir, Manisa, Erzurum, Adana, Tekirdağ, Muğla, Gaziantep, Samsun, Aydın, Trabzon olarak bildirildi.

Bölge illeri patent

TÜRKPATENT verilerine göre; bu yılın 11 ayında Ağrı'dan 4, Bingöl'den 9, Bitlis'ten 3, Erzincan'dan 5, Erzurum'dan 68, Kars'tan 2, Malatya'dan 17, Van'dan 15, Iğdır'dan 6, Tunceli'den 6, Elazığ'dan 35, Bitlis'ten 1, Muş'tan 4, Ardahan'dan 2 patent başvurusu yapıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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