Habermetre "Şirketler Gündemi" ile iş ve ekonomi dünyasından haftanın en önemli haberleri

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu açıklandı: TÜPRAŞ zirvede

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklandı. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 139 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu unvanını korudu. TÜPRAŞ'ı 67,3 milyar TL'lik satış geliri ile Ford, 55,2 milyar TL'lik satış geliri ile Star Rafineri izledi.

Seyahat harcamaları salgın öncesi dönemi yakaladı

Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022'de eğlence ve iş amaçlı uçuş rezervasyonları salgın öncesi seviyeleri aştı, yolcu gemilerine, otobüslere ve trenlere yapılan harcamalarda ise önemli gelişmeler yaşandı. Araştırmaya göre, en fazla harcama artışı görülen alanlar yüzde 72 ile eğlence mekanları olurken, etkinlikler yüzde 35 ile ikinci sırayı aldı.

Hepsiburada ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

E-ticaret platformu Hepsiburada, toplam satış hacminin 2022'nin ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 84 artarak 8.3 milyar TL'ye ulaştığını duyurdu. İlk çeyrekte toplam 15 milyon adet sipariş alan şirketin platformundaki ürün adedi ise yüzde 110 artışla 111 milyona çıktı.

Banyolarda kullanılan su, evsel su tüketiminin yüzde 70'ini oluşturuyor

Türkiye'deki tatlı suyun yüzde 16'sının evlerde kullanıldığını ve banyolarda kullanılan suyun evsel su tüketiminin yüzde 70'ini oluşturduğunu belirten Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, "Suyla çalışan ve banyolardaki su tüketiminde başı çeken klozetleri çevre dostu yaparak tonlarca su tasarruf etmek mümkün" dedi.

Arçelik'ten iklim dostu mağaza konsepti

Arçelik perakendede sürdürülebilirlik dönüşümünü İzmir'de açtığı ilk İklim Dostu Mağaza ile başlattı. Arçelik'in İzmir'deki İklim Dostu Mağazası, Türkiye'nin platin seviyesinde uluslararası LEED yeşil bina sertifikasına sahip ilk mağazası olma özelliğini taşıyor.

Borusan Otomotiv Elektrifikasyon Dönüşüm Platformu (EDP) ile Dönüşüm Hareketini Başlatıyor

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşümün daha hızlı ve sağlıklı biçimde büyümesi için sektördeki sanayi, enerji üretim şirketleri, akaryakıt istasyonları, şarj istasyonu ağları, dernekler, sivil toplum kuruluşları gibi ilgili tüm paydaşları dönüşümü desteklemek ve bu dönüşümle tüketiciyi buluşturmak üzere, Borusan Otomotiv'in liderliğinde ve Sürdürülebilirlik Akademisi iş birliği ile 'Elektrifikasyon Dönüşüm Platformu (EDP)' oluşturmayı planladıklarını bildirdi.

QNB Finansbank'tan iklim taahhüdü

QNB Finansbank, iklim değişikliği ile mücadeleyi tüm ürün, faaliyet ve politikalarında yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda yeni bir adım daha attı ve 2015 yılından bu yana fiilen yeni kömür termik santrali ve yeni kömür maden yatırımlarına kredi vermeme yönündeki kararlılığını somut bir iklim taahhüdü niteliğinde resmen kamuoyuna açıkladı.

Dünya Çevre Günü'nde Pegasus Hava Yolları'ndan sürdürülebilirlik adımı

Pegasus Hava Yolları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştirdiği uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonunu rüzgâr enerjisi santraline verdiği destekle nötrlediğini duyurdu.

P&G, Türkiye'deki 35. yılını kutluyor

Türkiye'de 35'inci yılını kutlayan P&G bugüne kadar üretime dönük 1 milyar dolar yatırım yaptı. P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen özel etkinlikte, "35'inci yaşımızda Türkiye'de 20 markamızla her 10 evin 9'unda en az bir ürünümüzle bulunuyoruz ve bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Pepsi'nin yeni reklam yüzü Uraz Kaygılaroğlu

Son dönemin yükselen yıldızlarından Uraz Kaygılaroğlu, Pepsi'nin yeni reklam yüzü oldu. PepsiCo olarak hem globalde hem de Türkiye'de her zaman önde gelen sanatçılarla marka iş birlikleri yaptıklarını belirten PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder, "2022 yılında da Türkiye'nin en beğenilen sanatçılarından olan ve son dönemde başarılı oyunculuğu ile kendinden söz ettiren sevgili Uraz Kaygılaroğlu ile anlaşmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Yemeksepeti "3Y konsepti"ne odaklandı

Yemeksepeti, marka kimliği, tasarım ve altyapı konularındaki tazelenme çalışmalarını basına duyurdu. Yemeksepeti'nin sektöre öncülük eden projelerinin gelecek dönemde "Yemek'in Y'si, Yeni'nin Y'si ve Yarın'ın Y'si" olarak açtıkları "3Y konsepti" çerçevesinde şekilleneceğini açıklayan Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, Yemeksepeti'nin kuruluşundan bu yana ilklerin ve yeniliğin peşini bırakmaması sayesinde genç bir şirket olarak kalmayı başardığını söyledi.