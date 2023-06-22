İş dünyası TCMB'nin kararını nasıl karşıladı?

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin, "Finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ATILAN ADIMLAR ÖNEMLİ"

Zorlu küresel ekonomik ortamda sanayicilere yatırım ve üretimde öngörüde bulunma imkanını veren finansal istikrar konusunu çok önemsediklerini kaydeden Bahçıvan, bu konuda atılan adımların önemine işaret etti.

Belirsizliklerle dolu küresel dünyada finansal istikrarın daha dikkatle sürdürülmesi gereken bir dönemden geçerken, TCMB'nin bunu sağlamaya yönelik her çabasını İSO olarak desteklediklerini kaydeden Bahçıvan, şu açıklamalarda bulundu:

"DEĞERLİ BULUYORUZ"

"O nedenle bugün alınan kararı, Türkiye ekonomisinin önündeki birçok fırsatları tamamlayıcı unsur olarak gördüğümüz finansal istikrarın oluşmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz. Kararı, ülkemizin en acil ekonomik sorunu haline gelen enflasyonla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğine yönelik verilen bir mesaj olarak değerlendiriyor ve değerli buluyoruz. Söz konusu mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için, ekonominin sağlıklı işleyişi açısından hayati önem taşıyan kamu maliyesi ve bankacılık sistemi gibi alanlarda da akılcı ve tutarlı politikaların hayata geçirileceğine, böylece büyümenin yüksek olduğu kadar nitelikli ve sürdürülebilir bir zemine oturtulacağına da inanıyoruz."

Bahçıvan, alınan kararla birlikte orta vadede başta enflasyonla mücadele olmak üzere finans piyasalarının ve onun beraberinde reel sektörün arzuladığı kalıcı bir finansal istikrar döneminin başlamasını arzu ettiklerini, böylece finans kalitesinin ve finansa ulaşabilme imkanlarının artacağını bildirdi.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ DE, TCMB FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının para politikası refleksini güçlendirdiğini belirterek, "Bize göre şimdi önemli olan bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesi." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkarmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Faiz kararının para politikası refleksini güçlendirdiğini, artık bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesinin önemli olduğunu aktaran Avdagiç, TCMB'nin politika faizini piyasayı yansıtacak bir seviyeye çıkarma kararını makul ve normal karşıladıklarını vurguladı.

"POLİTİKA FAİZİ SEVİYESİ DESTEKLENMELİ"

Avdagiç, faiz, kur ve enflasyon üçlüsü ne kadar önemliyse üretim, istihdam ve ihracat üçlüsünün de en az o kadar önemli olduğunu ve bunlardan feragat edemeyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bankaların kredi süreçlerinin rutine dönmesine ihtiyaç var. Parasal sıkılaştırma, üretim bantlarını yavaşlatmamalı. Politika faizi seviyesi, üretim ve ticarete yönelik bir dizi tedbirle desteklenmeli. Merkez Bankası'nın stratejik yatırımları destekleme mesajını da değerli buluyoruz. İnanıyoruz ki ortaya konulacak öngörülebilir, kolay anlaşılır ve eş güdümlü bir politika seti, reel sektörün de önünü açacaktır."

ATO BAŞKANI BARAN: FİNANSAL İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN ATILMIŞ BİR ADIM

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizine ilişkin kararının finansal istikrarın sağlanması için atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Baran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizine ilişkin kararının, finansal istikrarı sağlama yolunda atılmış bir adım olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"GÜVENİMİZ TAM"

"Küresel ekonominin çeşitli sancılardan geçtiği, savaş ve salgının etkilerinin devam ettiği ve Yeşil Mutabakat nedeniyle bir dizi dönüşüme hazırlanmamız gereken süreçte, ekonomik istikrarın sağlanması ve büyümenin devamı çok önemli. Bu süreçte yapısal reformların hayata geçirilmesi ve yatırım ortamının korunması amacıyla reel sektörün desteklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in yönetiminde atılacak adımlarla, ülkemizin faiz ve enflasyon kıskacından ilanihaye kurtulacağına ve üretim, istihdam ve ihracata dayalı büyümenin devamının sağlanacağına inanıyoruz. Genç ve dinamik nüfusumuz, gelişmeye açık üretim yapımız ve ihracat hevesimizle Türkiye ekonomisinin geleceğine güvenimiz tamdır."

ASKON GENEL BAŞKANI ORHAN AYDIN: TASVİP ETMİYORUZ

Aydın'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Seçim sonrası oluşan yeni ekonomi kabinesi ile birlikte maliye politikaları üzerinde bir makas değişikliğine gidileceğinin sinyali verilmişti. MB PPK 6.5'lik artış ile bu beklentiyi karşılamış oldu. Biz ASKON olarak faiz artısını tasvip etmiyor kalıcı büyüme için her daim alın teri ve emek diyoruz.