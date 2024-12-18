Tüm dünya ekonomilerinin beklediği veri bu akşam açıklanacak

Ekonomi

ABD\'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor. Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığı düşünülse de, makroekonomik verilerden alınan sinyaller enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeleri besliyor.

25 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLENTİSİ HAKİM

Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in gelecek yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın vaddettiği ekonomi politikalarıyla, Bankanın projeksiyonlarının çelişebileceğine ilişkin endişeler de risk iştahının törpülenmesine neden oluyor.

ENFLASYONA RAĞMEN PİYASA HAREKETLİ

Makroekonomik veri tarafında ABD'de perakende satışlar, kasımda aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler verilerin, Fed'in kısıtlayıcı para politikasına ve hedefin üzerinde kalan enflasyona rağmen ABD'de tüketicilerin dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Ülkede sanayi üretimi ise kasımda artış beklentilerinin aksine aylık bazda yüzde 0,1'lik düşüş kaydetti. ABD'de kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,2 puan azalışla yüzde 76,8'e geriledi.

EMTİALAR RİSK ALTINDA

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin planlanan tarifeleri ve etkilenen ülkelerin olası karşı adımları nedeniyle azalan talebin küresel emtia piyasaları için en önemli risk olduğunu bildirdi. Söz konusu gelişmelerle tahvil piyasaları bugünkü Fed kararları öncesinde dün alış ağırlıklı bir seyir izlerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40'a geriledi, dolar endeksi de 106,9'a indi.

BITCOIN REKORUN ARDINDAN GERİ ÇEKİLDİ

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 gerilerken yeni günde yatay seyirle 2 bin 443 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da Çin'deki talebin azalacağına yönelik endişelerle 73 dolara indi. ABD'de seçimlerin ardından yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, Fed'in faiz kararı öncesinde 108 bin doların üzerini test etmesinin ardından yeni günde 103 bin 500 dolarda dengelendi.

Kurumsal tarafta, Japon Nikkei gazetesinin otomobil üreticileri Nissan ile Honda'nın hızla değişen otomotiv endüstrisinde daha iyi rekabet edebilmek için birleşme görüşmelerine başlamayı planladığına dair haberi sonrasında, Honda'nın ABD'de işlem gören hisselerinde artış yaşandı.

BORSALAR HAYLİ HAREKETLİ

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,39, Nasdaq endeksi yüzde 0,32, Dow Jones endeksi yüzde 0,61 düştü. Dow Jones endeksi üst üste dokuzuncu günü kayıpla tamamladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı. Avrupa borsalarında dün Fransa hariç negatif bir seyir hakim olurken, Almanya'da hükümetin düşmesiyle yeni bir seçim dönemine girmesiyle siyasi belirsizliklerin arttığı bölgede, bugün Avro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

AVRUPA ECB'Yİ BEKLİYOR

Dün, Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks, aralıkta geçen aya kıyasla 8,3 puan arttı. Kasımda 7,4 puan olan endeks, bu ay 15,7 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin aralıkta 6,9'a inmesi yönündeydi. Analistler, Almanya'da yatırımcı güveninin ülkede erken seçimlerin şubatta yapılacak olması ve Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelecek yıl daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasıyla öngörülerin üzerinde yükseldiğini kaydetti.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın para politikası kararları da yatırımcıların odağında bulunurken, toplantı sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Söz konusu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,33, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

ASYA BORSALARININ GÖZÜ DE FED'DE

Asya tarafında ise Fed'in para politikasında atacağı adımlar beklenirken, Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Bölgede Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların risk almaktan kaçınması satış baskısını artırırken, BoJ'un faiz kararında alınacak para politikası sinyalleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini değiştirmeyeceğine yönelik tahminler güçlü kalmaya devam ediyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ihracat kasım ayında yüzde 3,8 ile beklentilerin üzerinde artarken, ithalat yüzde 3,8 azalarak tahminlerden fazla geriledi. Ayrıca ülkede kasımda dış ticaret dengesi 117,6 milyar yen açık verdi. Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, enflasyonun gelecek iki yılda istikrarlı olması beklendiklerini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükseldi.

YURT İÇİ PİYASA BEKLEMEDE

Yurt içinde dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazanarak 10.011,27 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 33,9870'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 35,0140 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri ile kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesinde ve İngiltere'de enflasyon, ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 9.900 ve 9.850 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

PİYASALARDA BUGÜN AÇIKLANACAK VERİLER ŞÖYLE:

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı konut başlangıçları

16.30 ABD, kasım ayı inşaat izinleri

16.30 ABD, 3. çeyrek cari işlemler dengesi

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı