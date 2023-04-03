Türkiye'de tarihi an! İlk Togg, Erdoğan ve ailesine takdim edildi - Son Dakika
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Türkiye'de tarihi an! İlk Togg, Erdoğan ve ailesine takdim edildi

03.04.2023 17:47

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimat bugün yapıldı. İlk siparişin sahibi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, kırmızı renkli otomobil teslim edildi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da bugün ilk teslimatın gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.

ERDOĞAN AİLESİ İLK TOGG'U TESLİM ALDI

"Anadolu" rengindeki "34 EE 2071" plakalı Togg T10X, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi. Togg'un plakalığına Cumhurbaşkanlığı forsu takıldığı görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makam arabası olarak kullanacağı araç ise Gemlik rengi Togg oldu.

"60 YILLIK HAYALİN GERÇEĞE DÖNÜŞMESİNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

Aracı teslim aldıktan sonra kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Ülkemizin gururu Togg'un ilk siparişini 2019 yılında biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden olan Togg'un tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"DEVRİM İÇİN YAPILANLARIN KATBEKAT FAZLASI TOGG İÇİN YAPILDI"

Togg ülkenin ekonomik gelişimi, küresel kalkınmanın sembolü olarak doğmuş, gelişmiş bugünkü seviyesine gelmiştir. Daha fikir aşamasındayken başlayan haksız eleştiri, iftira derecesine varan bühtanlar yöneltildi. Devrim için yapılanların katbekat fazlası Togg için yapıldı.

"TOGG'U BUGÜNDEN İTİBAREN YOLLARDA GÖRMEYE BAŞLIYORUZ"

Tasarımı, fabrikası yapıldı, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı. Togg tüm testleri alnının akıyla vermiş özel bir otomobildir. İnşallah bugünden itibaren Togg'u yollarda görmeye başlıyoruz. Bu vesileyle tüm babayiğitleri, şirket yöneticilerini, projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

"TOGG'U MİLLETİN EVİNDEN YOLLARA UĞURLUYORUZ"

Adeta eline kına yakılıp ana ocağından uğurlanan askerler gibi kuşağı bağlanıp baba evinden çıkarılan gelinler gibi Togg'u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg. Rabbim tekerine taş değdirmesin diyorum."

KÜLLİYE'DE ARACI KULLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Togg'un direksiyonuna oturarak Emine Erdoğan ile birlikte Külliye'de aracı kullanmaya başladı.

"DEVRİN OTOMOBİLİNİ ÜRETMEK NASİP OLDU"

Test sürüşünün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde konuştu: "Bu heyecanı sizler nasıl duyuyorsanız hissediyorsanız biz de hissettik. Devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini üretmek nasip oldu. Sadece Türkiye yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili Togg'u izleyeceğiz. Kırmızı olan bana ait değil, hanımefendiye ait. Azerbaycan'a gidecek, Özbekistan'a da gidecek. Hepsi güzel gidiyor. 177 bin başvuru oldu. Şu anda Gürcan Bey'ler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı 277 bin de olur, gider. Talipli çok. Bizden torpil isteyenler var. Biz torpil işlerine bakmayız.

"TOGG İÇİN KREDİ YASTIKLARI MÜSAİTTİR"

Kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele araçlara rahatlıkla yapabilirler. Konutlarda bunu nasıl yapıyorsak otomobilde de bunu yapmak mümkündür. EE malum, hanımın ismiyle müşterek soyadımız. 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071 inşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak."

177 BİN 467 KİŞİ ÇEKİLİŞE KATILDI

İkinci teslimat ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e olacak. 16- 27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazandı.

20 BİN KİŞİ BELİRLENDİ

Togg'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı. Asıl ve yedek liste dışında kalan kullanıcıların yaptıkları ön ödemeler de (60 bin TL) Trumore cüzdanları üzerinden iade edilecek.

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de tarihi an! İlk Togg, Erdoğan ve ailesine takdim edildi - Son Dakika


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