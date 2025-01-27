Türkiye\'den o ülkelere 18 milyar dolarlık teklif

Ekonomi

ABD merkezli medya kuruluşu Politico'nun Avrupa'da yayın yapan birimi, Türkiye'nin 18 milyar metreküplük doğalgaz teklifinde bulunduğunu yazdı.

Avrupa ülkeleri büyük bir krizle karşı karşıya kalmış durumda. ABD merkezli medya kuruluşu POLITICO'nun Avrupa'da yayın yapan birimi, Rusya'nın 1 Ocak 2025'te Ukrayna üzerinden Avrupa'ya giden doğalgaz akışını kesmesine ilişkin Türkiye'nin konu hakkındaki çalışmalarını gündem aldı. Türkiye'nin Rus gazının kesilmesinin ardından arayışa giren Avrupa Birliği'nin (AB) geçişine yardımcı olmak için çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.

"TEK ROTA TÜRKİYE"

Ankara'nın AB ile daha yakın ilişkiler kurmak için Brüksel'de yeni enerji görüşmelerine odaklandığı belirtilen haberde, Ankara'nın bu adımı, Macaristan ve Slovakya gibi AB üyesi ülkelerin, yılbaşında Ukrayna üzerinden gaz ithal etmelerine olanak tanıyan transit anlaşmasının sona ermesiyle birlikte Rus gazına alternatif aramasının ardından geldiği aktarıldı.

Haberin devamında Türkiye'nin doğalgaz sevkiyatına tek rota olduğunu hatırlatılarak, "Türkiye, Azerbaycan gazını aktarmanın ve kendi yerel rezervlerini ihraç etmenin yanı sıra, Karadeniz'in altından geçen Türk Akımı boru hattı aracılığıyla Rusya'dan yakıt ithal ediyor. Kremlin'in Ukrayna ile olan anlaşmasının 1 Ocak'ta sona ermesinin ardından, su altı bağlantısı Moskova'nın Avrupa'ya malzeme göndermesi için geriye kalan tek rota. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, komşularından yaptığı ithalatı entegre ederek ve kıyı sularındaki çıkarımı artırarak ülkesini bölgesel bir gaz "merkezi" haline getirme konusunda uzun zamandır istekli." denildi.

İNGİLİZ BASINI: SLOVAKYA BAŞBAKANI TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

"Türk Akımı gaz boru hattı, Rus kaynaklarını Avrupa'ya getiren son hat" diyen İngiliz Daily Wrap "Slovakya Başbakanı Robert Fico, Türkiye'den yardım istedi" dedi.

İngiliz Daily Wrap "Tek kaynak olan Türk Akımı'nın da olası bir saldırıyla tahrip edilme ihtimali, sadece Kremlin'i değil, aynı zamanda Budapeşte ve Bratislava'yı da endişelendirdi. Hatta Bunun olası bir saldırıyla tahrip edilme ihtimali, sadece Kremlin'i değil, aynı zamanda Budapeşte ve Bratislava'yı da endişelendirdi. Hatta Slovakya Başbakanı Robert Fico, Türkiye'den yardım istedi" ifadelerine yer verdi.

Slovakya Başbakanı Fico geçen hafta Türkiye'yi ziyaret etmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmeden sonra yapılan basın açıklamasında iki ülke arasındaki işbirliğinin artacağı belirtilmişti.

PRAVDA: RUS GAZI TÜRKİYE'DEN AKACAK MI?

Slovak Pravda gazetesi ise "Rus gazı Türkiye'den bize akacak mı? Erdoğan ve Macaristan enerji yardımı sözü verdi, ancak uzmanlar bunun yeterli olmayacağını söylüyor" başlığı atarak "Başbakan Robert Fico (Smer) ve birkaç bakan Pazartesi günü (20 Ocak) Türkiye'yi ziyaret ettiğinde, diğer şeylerin yanı sıra Slovakya'ya doğal gaz tedarikini görüştüler. Slovakya, halihazırda birçok Avrupa ülkesinin enerji aldığı Türk Akımı gaz boru hattı aracılığıyla Rusya'dan gaz alabilir" dedi.

TÜRK AKIMI NE KADAR GAZ TAŞIYOR?

Türk Akımı (uluslararası bilinen adıyla TurkStream) Rusya'dan çıkıp Karadeniz'i boydan boya geçen ve Ukrayna'yı bypass ederek Türkiye'nin Marmara bölgesine giriş yapan ve buradan Bulgaristan'a bağlanan ve bu şekilde başta Güney Avrupa olmak üzere tüm Avrupa'ya enerji sağlayabilecek olan bir doğal gaz boru hattı. Rusya'daki doğal gaz rezervlerini Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıran TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı aracılığıyla 5 yılda toplam 104,1 milyar metreküp gaz taşındı.

Tam kapasite çalıştırıldığında Karadeniz'deki iki ayrı hattan yıllık 15,75 milyar metreküp gaz geçişi olacak. İlk hat olan Mavi Akım daha ziyade Türkiye'yi beslemek için kurulmuştu, ikinci hat olan Türk Akımı ise Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Macaristan'a enerji sağlıyor ve daha fazla sağlamayı hedefliyor.

Ukrayna'nın Rus gazını kesme adımı sonrasında TürkAkım, Rus doğalgazını Avrupa ülkelerine taşıyan tek operasyonel boru hattı haline geldi. Türk Akımı özellikle AB üyesi Macaristan ve AB üyesi olmayan Sırbistan'ın ihtiyaçlarını karşılamada kritik önemde görülüyor. Türk Akımı'nın altyapısı, kapasite olanakları ve güvenli güzergah olması nedeniyle uzmanlara göre AB'nin dikkate alıp önem verdiği ülkelerden biri konumunda. AB Komisyonu, oluşan yeni tabloda, Balkan güzergahında Türkiye'nin kapasitesinden yararlanılabileceği görüşünde olduğunu belirtmişti.

700 KİLOMETRESİ TÜRK KARA SULARINDA

Türk Akımı hattının denizde bulunan bölümü, Karadeniz'de birbirine paralel ilerleyen 930 km'lik iki adet borudan oluşuyor. Bunun 700 km'si Türk karasuları içerisinde yer alıyor.

Yer yer 2 bin 200 metre derinliklere kadar inen borular Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlayıp Trakya'daki Kıyıköy beldesinde Türkiye kıyısına çıkıyor. İki kilometreyi aşan derinlikte inşa edilen 81 cm çapındaki bu boru hattı sistemi her biri 12 metre uzunluğunda olan binlerce borunun birleştirilmesi ile oluştu.