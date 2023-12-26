Yıldızlar Yatırım Holding için 2024 "yatırım yılı" olacak

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, gelecek yıl özellikle gübre ve demir çelik alanında aldıkları yatırım kararlarını hayata geçireceklerini belirterek, "2024, bizim için tam bir yatırım yılı olacak." dedi.

Yıldız, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA'ya yaptığı açıklamada, tüm dünyada 2024'te küresel büyümenin yavaşlayacağına yönelik bir gündem olduğunu dile getirerek, büyümenin gerileyeceğinin öngörüldüğünü, bu beklentide artan emtia fiyatlarının, dünya ekonomilerindeki belirsizliklerin, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarının payının büyük olduğunu söyledi.

Avrupa ve Birleşik Krallık'ta hafif bir yavaşlama, ABD için de yumuşak bir iniş öngörüldüğünü ifade eden Yıldız, son yıllarda hızlı büyümesiyle dünya üzerinde büyük etkisi olan Çin'i yakından takip etmek gerektiğini, küresel talep düşüşünün Çin'in de büyümesini zayıflatacak gibi gözüktüğünü ifade etti.

BM Ticaret ve Kalkınma Örgütünün, küresel ticaretin 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5 daralacağını öngördüğünü belirten Yıldız, tüm dünya için 2024'ün hem ekonomik hem de siyasi açıdan kolay bir yıl olmayacağını dile getirdi.

Yıldız, 2024'te hem bazı riskler hem de bazı avantajların bir arada olacağına işaret ederek, 2024'te yüksek enflasyon ortamı, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve finansmana erişimdeki sorunların devam edeceğini, uluslararası kuruluşların raporlarının "2024'te dünya çapında ekonomik büyümenin düşük olacağını" gösterdiğini, bu durumun, ihracatçı sanayi ve hizmet sektörleri açısından sorun olmayı sürdüreceğini vurguladı.

2023'ün tüm dünyada, özellikle Türkiye'nin ihracat pazarlarında zorlukların bulunduğu bir yıl olduğunu belirten Yıldız, dünyada önde gelen şirketlerin liderlerinin "çoklu kriz ortamını" yönetmeyi gündeme aldığını, dijitalleşme ile bambaşka bir çağa doğru yol alındığını ifade etti.

Yıldız, "Unutmayalım ki Türk yatırımcısının DNA'sında çoklu krizleri yönetmek var. Sadece enflasyon değil, 2023'te deprem, seçim gibi zorlu zamanlarımız oldu. Üstelik sadece ülkemizin değil, dünyanın gündeminde de savaşlar, seçimler ve iklim krizi nedeniyle gerçekleşen olağanüstü doğa olayları vardı. Bu da karşımıza ihracat pazarlarımızda zayıf talep olarak çıkıyor. Seçimlerden sonra kurulan yeni hükümet, özellikle de ekonomi yönetiminin attığı adımların meyvelerini toplayacağız. Özellikle yılın ikinci yarısında enflasyonun ve beraberinde faizlerin düşmesiyle yatırım ve iş ortamının daha sağlıklı bir sürece gireceğini bekliyorum." diye konuştu.

Yeni ekonomi yönetiminin uluslararası piyasalarda güven oluşturduğunu memnuniyetle gördüklerini dile getiren Yıldız, "Tüm dünyanın yatırımcıları ile dirsek temasında bir ekonomi yönetimimiz var. 2023 yılı içinde hem mali hem de yapısal sorunları çözmek için çok önemli adımlar atıldı. Bu adımların mutlaka yatırımlara, yatırımcılara pozitif etkisi olacak. En büyük beklentimiz, ekonomi yönetimimizin de sıklıkla vurguladığı gibi enflasyonu düşürecek politikalardan taviz verilmemesi. Sadeleşme adımları finans sektörüne nefes aldırırken, yeni yatırım teşvikleri de biz reel sektör için takibimizdeki konular arasında yer alıyor." dedi.

"İhracat gelirlerimizin ciro içindeki payı yaklaşık yüzde 13 seviyesinde"

Hakkı Yıldız, Yıldızlar Yatırım Holding olarak 130 yıllık bir geçmişe sahip bulunduklarına dikkati çekerek, bu süreç içinde bu topraklarda çok inişli çıkışlı günler yaşadıklarını ancak odaklarının her zaman yatırım, istihdam ve Türkiye'ye katma değer sağlamak olduğunu söyledi.

2023'ün hemen başında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle ülke olarak yasa boğulduklarını, grup şirketleri ve tüm çalışanlarıyla deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için seferber olduklarını, ardından iki turlu bir seçim dönemi yaşandığını ifade eden Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bu şoklara karşın Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır işler yapmak için hem kamu tarafında hem de özel sektör tarafında önemli adımlar attık. Biz de 130 yıl önce orman ürünleriyle başlayan ve Türkiye'nin önemli holdinglerinden biri olmamızı sağlayan yolculuğumuzu Cumhuriyet'in 100. yılında yatırımlarla taçlandırdık. Bilançomuzda yer alan varlıkların TL bazında önceki yıla kıyasla yüzde 50'ye seviyesine yakın büyüyerek 2023'ü tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Yine 2023'te TL bazlı olarak grubumuzun toplam ciroda yüzde 35 artışa imza atacağını söyleyebilirim. Rakamsal olarak büyümenin yanı sıra grubumuzda ve iştiraklerimizde kurumsallaşma süreci ile yeni departmanlar oluşturuldu ve istihdam artışı yaşandı. Holding ve grup şirketlerimiz bünyesindeki istihdamımız 5 bin 200 kişiye yaklaştı. Ekonomik zorlukların olduğu bir dönemde istihdam artışı sağlamanın çok önemli bir nokta olduğunu vurgulamak isterim. 2024 yılına dönük planlamalarımızı sürdürüyoruz. Şirketleri, ülke ekonomilerinden ayırmamak gerekiyor. Var olan sorunlar elbette tüm şirketlerin stratejilerine etki ediyor. Buna karşın 2024'te özellikle gübre ve demir çelik alanında aldığımız yatırım kararlarını hayata geçireceğiz. 2024, bizim için tam bir yatırım yılı olacak diyebilirim.

(İhracatta) 2023 sene sonu rakamları geldiğinde bir önceki yıla göre yüzde 15'lerde artış sağlayacağımızı öngörüyoruz. İhracat gelirlerimizin ciro içindeki payı yaklaşık yüzde 13 seviyesinde. 2024'te Yıldız Demir Çelik'in pozitif etkisiyle bu oranı yüzde 20 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Orman ürünleri sektöründe Romanya ve Slovenya'da yatırımlarımız var. Amiral gemilerimizden biri olan Yıldız Entegre, 80 ülkeye ihracat yapıyor. Önceliklendirdiğimiz ülkeler arasında Romanya, İtalya, Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Polonya, ABD, Kanada, İsrail, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Irak, Gürcistan, Litvanya, Rusya ve Ukrayna yer alıyor. İGSAŞ, bugüne kadar iç pazar ağırlıklı olarak çalışan bir şirketti. Zira ülkemizin gıda güvenliği hepimiz için çok önemli. Ancak bu yıl kendimize ihracat hedefi koyduk ve gelen rakamlar oldukça sevindirici. Bu tarafta ihracata devam edeceğiz ama önceliğimiz yine ülkemiz olacak."

"Hatay'da yıllık 200 bin ton kapasiteli kompoze gübre fabrikası kurmak için çalışmalara başladık"

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız, 2023'te uzunca bir yatırım ajandaları olduğunu, istedikleri çalışmaları gerçekleştirmeyi başardıklarını belirterek, İGSAŞ ve Yıldız Entegre özelinde yaklaşık 1 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Yıldız, sektörel kırılımlarla yatırımlarına ilişkin şunları söyledi:

"Yarım asırdan fazla süredir Türk çiftçisinin yanında olan İGSAŞ'ın Kocaeli tesisinde yeni bir yatırıma hazırlanıyoruz. İGSAŞ, bu yeni yatırımıyla birlikte yıllık 600 bin ton olan üretim kapasitesine 700 bin ton daha ekleyecek. Böylece Türkiye'nin tek üre üreticisi olarak üre gübresindeki pazar payını yüzde 15'lerden yüzde 30'a çıkararak yılda 500 milyon dolarlık ithalatı ikame etmiş olacak. Sadece üre tarafına değil, amonyak tesisi kapasitesine de yıllık 400 bin ton üretim daha ekleyeceğiz. Bunun yanı sıra melamin, nitrik asit gibi yine hem tarım hem sanayimiz için önemli girdileri de üretmeye başlayacağız.

Kocaeli'deki bir diğer yatırımımız ise limanımızı genişletme projemiz olacak. Yeni tesisimizle birlikte artacak üretim kapasitemiz için limana olan ihtiyacımız artacak. Bunun yanında İGSAŞ, Kütahya, Hatay ve Samsun'da da yeni yatırımların hazırlıklarını sürdürüyor. Kütahya'da şu anda Türkiye'de üretilmeyen farklı bir gübre üretmeyi hedefliyoruz. Ürün gamımızı genişletmeye devam edip hem Türk tarımına hem de sanayisine katma değeri yüksek ürünler sunmaya devam edeceğiz."

Yatırımlarında aslan payının Kocaeli'nin olduğunu, kentin 1999 yılında Gölcük depremiyle çok büyük yara aldığını ancak ekonomik hayatındaki yaraların çok hızlı bir şekilde sarıldığını belirten Yıldız, Kocaeli'nin bir cazibe merkezi olması kadar kendileri gibi yatırımcıların yeni yatırımlarının devreye alınmasının da bunda çok etkili olduğunu vurguladı.

Yıldız, "Bu süreçte Yıldızlar Yatırım Holding olarak şehirdeki yatırımlarımıza devam ettik. Şimdi depremin en çok etkilediği şehirlerimizden biri olan Hatay'da hayata geçireceğimiz yeni yatırımla birlikte şehrin ve bölge ekonomisinin toparlanmasına destek sağlayacağız. İGSAŞ olarak Hatay'da yıllık 200 bin ton kapasiteli kompoze gübre fabrikası kurmak için çalışmalara başladık. Bu yatırımla bölgedeki ekonomik hayatın canlanmasına katkı sağlayacağımız gibi istihdamı artırıp ve bölgenin yeniden bir cazibe merkezine dönüşmesine destek sağlayacağız. Ayrıca, bu yatırımla Türk tarımı için son derece değerli olan bu bölgede tarım ekonomisinin daha güçlü bir şekilde geri gelmesinde paydaş olacağız." diye konuştu.

"Yıldız Demir Çelik de Kocaeli'de yeni bir yatırıma başlayacak"

Hakkı Yıldız, hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında yüksek performans gösteren ve kuruluşunun 5. yılını kutlayan Yıldız Demir Çelik'in de Kocaeli'de yeni bir yatırıma başlayacağını, yapacakları sıcak haddehane yatırımıyla Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu katma değerli çeliği burada üreteceklerini, tesiste otomotivden beyaz eşyaya kadar birçok sektörün ihtiyaç duyduğu yassı çelik sac üretiminin gerçekleştirileceğini anlattı.

Özellikle otomotiv sektörünün Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayan Yıldız, hem yabancı markaların Türkiye'deki üretim faaliyetleri hem de yerel markaların ihtiyaçlarını karşılamak anlamında bu yatırımın Türkiye adına çok önemli olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Yıldız, "Yeni tesisimiz devreye girdiğinde büyük bir oranda ithal ikamesi sağlayacağız. En son teknolojiyle en verimli çelik üretimini yapacak bir tesis kurmayı planlıyoruz. Çevresel değerler göz önüne alınıyor. Dünyada da çelik sektörünün gündeminde Yeşil Mutabakat var. Dolayısıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yeni düzenlemelere uygun bir tesis yapacağız." diye konuştu.

"Kütahya'da 30 megavat kurulu güce sahip GES'i devreye almaya hazırlanıyoruz"

Tüm şirketlerindeki üretim yatırımlarını çevreyle uyumlu, sürdürülebilirlik ve Endüstri 4.0'ı işin merkezine alan bir şekilde yapmanın öncelikleri olduğunu, bütün üretim proseslerini en verimli şekilde kurguladıklarını belirten Yıldız, sadece finansal sonuçları daha iyi kılmayı değil, çevresel etkileri de en aza indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yıldız Enerji'nin temelini attıklarını ve Kütahya'da 30 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralini (GES) devreye almaya hazırlandıklarını söyleyen Yıldız, bu yatırımla karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik önemli bir adım atmış olacaklarını, enerji yatırımlarıyla sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunmayı devam ettireceklerini ve bunun için gerekli yatırımları sürdüreceklerini ifade etti.

"Yeşil enerji yatırımları, yeni iş kolu olarak yatırım yapacağımız sektörlerden biri"

Yıldız, holding olarak, orman ürünleri, demir çelik, gübre sanayi, kimya, liman işletmeciliği, enerji, lojistik ve sigortacılık olmak üzere 8 farklı sektörde faaliyet gösterdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerimizde sürdürülebilir karlı büyümeyle nakit yaratmak, pazar payımızı artırmak ve akabinde katma değeri yüksek yatırımlar yapmayı hedefliyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında da bu politikaları sürdürmeye devam edeceğiz. Söz konusu yatırımları gerçekleştirecek rotamızı çizmiş durumdayız. Kendi üretim faaliyetlerimizdeki tüm alanlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, yeşil enerji yatırımları, yeni iş kolu olarak yatırım yapacağımız sektörlerden biri. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü enerji, tüm dünyanın sorunu. Hemen yanı başımızdaki coğrafyalarda yaşananları hep birlikte izliyoruz. Enerji yatırımlarımızla bir yandan girdi maliyetlerimizi minimize etmek bir yandan da enerji dönüşümüne ve karbonsuz bir dünyaya ulaşmak için çalışacağız. 2024 ajandamızda tesislerimizin kendi enerjisini üreteceği bir seviyeye ulaşması var."

Grup olarak son 10 yılda hem organik hem de inorganik büyüme sağladıklarını ifade eden Yıldız, "Bu da hem faaliyet gösterdiğimiz sektörleri hem de bu sektörle bağlantılı işleri çok iyi takip etmemizle gerçekleşti. Biz 2024'ü de bir fırsat yılı olarak görüyoruz. Bu kapsamda akılcı ve yenilikçi fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz." dedi.