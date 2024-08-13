YOİKK Toplantısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Tamamlandı

Ekonomi

'CEVDET YILMAZ BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YOİKK TOPLANTISI TAMAMLANDI'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Kurul üyesi Bakanlar ve özel sektör temsilcisi kuruluşların Başkanlarının katılımıyla bugün gerçekleştirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı tamamlandı. Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada toplantının detayları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda; 1 Mart 2024 tarihinde açıklanan YOİKK Eylem Planı gelişmeleri, Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımların artırılması amacıyla hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Eylül 2024 tarihinde dünyanın önde gelen çokuluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi toplantısı hazırlıkları, 'On İkinci Kalkınma Planı' hedefleri doğrultusunda hazırlanan Orta Vadeli Programla (OVP) ilgili gelişmeler ve 2025-2027 dönemi OVP çalışmalarının ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kamu ve özel sektör arasında verimli bir istişare platformu olma niteliğini sürdüren YOİKK'in, iş dünyasının öncelikleri doğrultusunda katılımcı bir şekilde belirlenen, yatırım süreçlerini iyileştirici, cari açığı azaltıcı, ikiz dönüşümü hızlandırıcı, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirici, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlara odaklanan YOİKK Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, toplantıda 10 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen son kurul toplantısından bu yana tamamlanan dört ilave tedbirle birlikte toplam 11 maddeki çalışmaların tamamlandığı belirtildi. Çalışması tamamlanan maddeler şöyle:

* Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6. ve 9. maddelerine ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması,

* İtiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması,

* Devlet yardımlarının etki değerlendirmesi,

* Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkan sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması,

* Girişim sermayesi ekosisteminin sağlıklı bir şekilde büyümesi amacıyla kamu tarafından girişim sermayesi odaklı kaynakların sağlanması ve koordinasyonunun yapılması,

* Bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması,

* Uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması,

*Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmesi,

* Sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi,

* Teknoloji start-up şirketleri için hisse bazlı uzun vadeli primlerin yaygınlaştırılması amacıyla kanuni düzenleme yapılması,

* Dijital pazarlarda rekabet ortamının iyileştirilmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması."

Öte yandan, 8 madde ile ilgili önemli ilerlemelerin kaydedildiği ifade edildi. Toplantıda da dile getirildiği belirtilen bu maddeler ise şöyle:

* Çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması,

* Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi,

* 4054 sayılı Rekabet Kanununda değişiklik yapılması,

* İklim değişikliğine ilişkin kanuni düzenleme ihtiyacının TBMM'ye sunulması,

* 2026 yılında yürürlüğe girecek AB Sınırda Karbon Düzenlemesini dikkate alarak, Emisyon Ticaret Sistemine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanması,

*Yeşil dönüşüm için kritik nitelikteki hammaddelerin tespit edilerek, arz güvenliğini sağlamak üzere politikalar geliştirilmesi,

* WIPO Küresel İnovasyon Endeksinde ilerleme sağlanması,

* Yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi (idari sulh) ve ticari sırlarla ilgili ulusal mevzuatımızın AB ile uyumlaştırılması."

Toplantıda, hayata geçirilen yatırımcı reformlar ve teşviklerle iş ve yatırım ortamının sürekli olarak iyileştirme ile ilgili çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek, 2024-2028 dönemini kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisinin hayata geçirilmesi ile küresel UDY'den Türkiye'nin aldığı payın yüzde 1,5'e çıkarılması ve düşmekte olan cari açığımızın finansman kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Katma değerli ve yüksek teknolojilere yönelik yatırımları artırmak amacıyla yakın dönemde YTAK ve HIT-30 programları olmak üzere önemli çalışmalara imza atıldığı belirtilerek, sahip olunan ekonomi vizyonunun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ilave yatırım kararları açıkladıkları bir döneme girildiği dile getirildi.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 28 Eylül 2024 tarihinde dünyanın önde gelen çokuluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla Yatırım Danışma Konseyi (YDK) toplantısı gerçekleştirileceği ifade edilerek, dünya çapında yatırımcıların Türkiye'de artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını sağlayacak ve çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarında Türkiye'yi daha üst seviyede bir yatırım üssü konumuna taşıyacak biçimde adımlar atılacağı vurgulandı.

2024-2026 dönemini kapsayan ve 41 kategoride 81 tedbirin yer aldığı OVP gelişmelerinin de ele alındığı toplantıda, 2024 yılının ilk altı ayında yapısal tedbirlerden 24 adedinin tamamlanarak hayata geçirildiği belirtilerek toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarına hitap edebilen, iç tutarlılığa sahip, gerçekçi ve dengeli bir çerçeve oluşturulması amacıyla 2025-2027 dönemi için güncellenen OVP üzerinde YOİKK üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri alındı.

'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında önümüzdeki dönemi 'Yatırımların Yüzyılı' haline getirecek politikaların sürdürüleceği vurgulanan toplantıda, YOİKK Eylem Planı öncelikli olmak üzere kamuoyuyla paylaşılan plan ve programlar kapsamındaki tedbirlerinin gerçekleşmesinin yakından takip edileceği ifade edildi.

Salih HÜDAVERDİ/ANKARA,