Kan donduran şüphe! Sıla bebeğin annesi ve üvey babası gözaltına alındı - Son Dakika
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Kan donduran şüphe! Sıla bebeğin annesi ve üvey babası gözaltına alındı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Sıla bebeğin annesi B.Y. ile üvey baba gözaltına alındı. Öte yandan bebekten alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

10.09.2024 18:31  Güncelleme: 18:59
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Tüm Türkiye Narin'in acı haberiyle yasa boğulmuşken yürekleri yaralayan bir haber de Tekirdağ'dan geldi. Ailesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Küçük Sıla ameliyata alınırken, kızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi B.Y. ve 1 kişi istismar şüphesiyle gözaltına alındı. 2 yaşındaki Sıla'nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

"KOMŞUM DÜŞÜRDÜ, YARALANDI"

Malkara'da yaşayan anne B.Y., kızı Sıla Y'yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan Sıla Y.'nin annesi B.Y., doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı Sıla Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

"BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ"

Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Sıla Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca Sıla Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

ANNE VE ÜVEY BABA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Anne B.Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

POLİS KIYAFETİYLE EMNİYETTEN ÇIKARILDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında anne B.Y ile bir kişiyi daha gözaltına aldı. Anne B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Kan donduran şüphe! Sıla bebeğin annesi ve üvey babası gözaltına alındı
Kan donduran şüphe! Sıla bebeğin annesi ve üvey babası gözaltına alındı
Kan donduran şüphe! Sıla bebeğin annesi ve üvey babası gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kan donduran şüphe! Sıla bebeğin annesi ve üvey babası gözaltına alındı - Son Dakika

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