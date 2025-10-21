5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi - Son Dakika
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

21.10.2025 13:00  Güncelleme: 14:11
İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkan Sinem Melisa Akcan'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Akcan, "Çocuklarımın kokusunu düşününce aklıma toprak kokusu geliyor. Bittim, yok oldum" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde tek katlı evde oturan, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, geçen yıl 11 Kasım'da saat 19.00 sıralarında 5 çocuğunu evde bırakıp, hurda toplamaya gitti. Bir süre sonra evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 çocuk da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede, kapının kilitli olduğu tespit edildi. Çocuklarını kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifadesi için polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 kardeşin cenazeleri, bir gün sonra Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede; Sinem Melisa Akcan'ın çocuklarını uyutup elektrikli ısıtıcıyı açıp hurda toplamak için evden ayrıldığı belirtildi. Çocukların yaşları itibarıyla ısıtıcıyı devirebilecekleri ya da herhangi bir şekilde ısıtıcının devrilerek yangına yol açabileceği hayatın olağan akışına göre öngörülebilir olarak değerlendirilirken, Akcan'ın meydana gelen sonucu istemediği halde öngördüğünün kabulü gerektiğine vurgu yapıldı. İddianamede; şüphelinin, öz çocuklarının ölümünden sorumlu olduğuna yer verildi. Akcan hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Akcan'ın ailevi durumun bakımından mağduriyet yaşadığı, bu nedenle de indirim hükümlerinin uygulanması talep edilerek iddianame mahkemeye sunuldu. İddianame Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK KEZ HAKİM ÖNÜNDE

Tutuksuz sanık Sinem Melisa Akcan, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Akcan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Akcan, olayın ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyledi. Akcan, "Olay günü evden çıkarken çocuklar üşümesin diye elektrikli sobanın tek telini açtım. 20 dakika kadar dışarıda kaldım. 1 gün öncesinde hurdaları toplayıp evin arkasına bırakmıştım. Olay tarihinde hurdaları alıcıya götürdüm. 400 lira elden, 400 lirayı hesaptan aldım. Hızlı olsun diye paranın bir kısmını dahi elden almadım. Çocuklarımın ölümünden sonra psikiyatrik ve psikolojik tedavi aldım. Yaşamımı ilaçlarla sürdürüyorum" dedi.

"EVDEN ÇIKMASAM YİYECEK GETİREMEZDİM"

Sobayı en küçük çocuğunun devirmiş olabileceğini belirten Akcan, "Soba daha önce devrilmemişti. Evden çıkmadan bütün çocuklarımı uyutmuştum. Evden çıkmasaydım eve yiyecek bir şeyler getiremeyecektim. En küçük olanın tam uyumadığını düşünüyorum. Hepsini uyuttum ancak o yarı uyur vaziyetteydi. Sobayı o devirmiş olabilir. Çocuklarım çok yaramazlardı. Birbirleriyle oynarken bir şeyleri devirirlerdi. Onları çok seviyordum. Başlarına böyle bir şey gelmesini istemezdim. Kesinlikle kötü bir niyetim veya dikkatsizliğim kaynaklanan bir durum yoktur. Sadece üşümesinler diye elektrik sobasını açtım. Zaten çocuklar hastalardı ve daha fazla üşütmelerini istemedim" ifadelerini kullandı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sinem Melisa Akcan'ın ardından başka bir suçtan cezaevinde bulunan baba Hasan Akcan davaya SEGBİS ile katıldı. Eşinden şikayetçi olmayan Akcan, "Eşim kötü niyetle davranmamıştır. Çocuklara bakmaya, büyütmeye çalışıyordu. Şikayetim yoktur" dedi. Akcan'ın avukatı Cengiz Serttaş da müvekkilinin beraatini talep etti.

Savunmaların ardından tüm delillerin toplandığını belirten iddia makamı esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada sanık hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenirken, indirim hükümlerinin uygulanması yönünde de görüş bildirildi.

"BİTTİM, YOK OLDUM"

Esas hakkında mütalaaya ilişkin söz verilen sanık Akcan, "Çocuklarımın kokusunu düşününce aklıma toprak kokusu geliyor. Bittim, yok oldum" dedi.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Akcan'ın olayda bilinçli taksiri olmadığına karar veren heyet, Akcan'ın çocukların vefatıyla üzüntü duyduğuna ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Heyet, Akcan'ın adli kontrol hükümlerini de kaldırdı.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

