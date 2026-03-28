5G Kullanımı İçin Şebeke Ayarı Gerekiyor

6 Nisan 1920

1- Telefonlarda 5G'yi kullanabilmek için şebeke ayarı gerekiyor

Uyumlu telefon ve SIM karta sahip, hem operatör hem de telefonda 5G sistemlerini aktif eden kullanıcılar, 1 Nisan itibarıyla kapsama alanı içinde 5G'yi kullanabilecek

Bu teknolojiyi kullanmak için telefonun "Ayarlar", "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" kısmından şebekenin LTE veya 4,5G'den 5G'ye geçişinin yapılması gerekiyor

Kullanıcılar, Android ve iPhone telefonlarda "Ayarlar" menüsünden "Hücresel" veya "Mobil Ağlar" başlığı altında telefonlarının 5G ile uyumlu olup olmadığını kontrol edebiliyor

(Mertkan Oruç/Ankara) (Görüntülü)

2- Maliye, geçen yıl vatandaşların vergiye ilişkin 1,1 milyona yakın sorusuna yanıt verdi

Bakanlık bünyesindeki Vergi İletişim Merkezi tarafından bugüne kadar 12 milyon 858 bin 676 çağrı cevaplandı

Yapay zeka destekli Dijital Vergi Asistanı tarafından da geçen yıl 328 bin 292 kullanıcının 677 bin 411 sorusu yanıtlandı

(Mert Davut/Ankara)

3- Yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen 40 meslek arasında "dijital ve yeni meslekler" dikkati çekiyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Aşkın Tören:

"Bu son tebliğ, dijital ve yeni mesleklerin ilk kez zorunlu belgelendirme sistemine dahil edilmesi bakımından çok ayrı bir önem taşımakta"

"Amacımız, çok açık ve net, riskin yüksek olduğu her alanda insanımızın sağlığını, işimizin kalitesini güvence altına almak"

(Orhan Onur Gemici/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AB'de el sanatları ve endüstriyel ürünlere "coğrafi işaretli" kalkan

Tarım ve gıda ürünlerinin ardından doğal taş, ahşap işleri, mücevherat, tekstil ve danteller, cam ve porselen, deri ürünleri ile çatal-bıçak gibi çeşitli zanaat ürünlerinin de AB coğrafi işaret korumasından yararlanabilmesine imkan sağlandı

Bir ürünün AB'de coğrafi işaret olarak tescili için belirli bir coğrafi kökene dayanması, kalitesi veya ününün bu kökenle bağlantılı olması ve üretim aşamalarından en az birinin ilgili bölgede gerçekleşmesi gerekiyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Hürmüz kriziyle yükselen petrol fiyatları büyük enerji şirketlerinin kar beklentilerini artırdı

Kriz sonrası oluşan piyasa koşulları, enerji şirketlerinin yatırım ve gelir beklentilerini yeniden şekillendiriyor

Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere:

"Halihazırda yüksek seyreden fiyatlar şirket karlılığını artırır ancak daha sert sıçramalar için fiyatların varil başına 120 dolar veya üstüne çıkarak uzun süre bu seviyede kalması gerekir"

(Duygu Alhan/Ankara)

6- Küresel enerji piyasaları ABD-İsrail ile İran savaşının 4. haftasında dalgalı seyrini koruyor

Jeopolitik gerilim ve tedarik riskleri, enerji fiyatlarında sert iniş çıkışlara yol açıyor

Brent petrolün vadeli varil fiyatı saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 45,3 artarken Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 70'ten fazla yükseldi

Kömür fiyatlarında ise saldırı öncesi seviyelere göre yüzde 13'ten fazla artış oldu

(Gülşen Çağatay/Ankara) (Grafikli)

7- Küresel piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde ABD'deki istihdam verilerine odaklandı

Gelişmelere ilişkin olumlu ve olumsuz haberler piyasalarda dalgalanmaları beraberinde getirirken petrol fiyatlarındaki artışın devam etmesi, küresel çapta enflasyon endişelerinin sürmesine yol açtı

Piyasa fiyatlamalarında Fed başta olmak üzere önemli merkez bankalarının faiz patikalarına dair son bir aydaki belirgin değişimler göze çarptı, söz konusu bankalara yönelik daha önceki "güvercin" beklentiler, yerini "şahin" öngörülere bıraktı

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

8- Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, dezenformasyonla mücadelede çok katmanlı stratejinin benimsendiğini söyledi:

"Rejimin devrilmesinden sonra Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkiler çeşitli alanlarda gelişti. Medya ve iletişim sektöründeki ilişkileri de geliştirmeye çabalıyoruz"

(Sümeyye Dilara Dinçer-Ayşe İrem Çakır/İstanbul) (Görüntülü)

9- Filipinler'in güneyinde barış süreci Manila yönetiminin müdahalesiyle tıkanmanın eşiğinde

Moro Barış Süreci İzleme Heyeti Üyesi Hüseyin Oruç:

"Filipinler'in güneyinde, bölgesel özerkliği anlaşmayla tanınmış bir yönetime dışarıdan ciddi bir müdahale yapılıyor ve yerel siyasi süreç manipüle ediliyor"

(Ahmet Furkan Mercan/Ankara) (Fotoğraflı)

10- YAPAY ZEKANIN ETİK SINAVI - Görsel medyadaki manipülatif içeriklerin tespitinde sorumluluk şirketlere düşüyor

Ankara Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şafak Etike:

"Sahte ya da yönlendirme amaçlı içeriklerin tespit edilmesinde esas sorumluluk, bu teknolojiyi üreten ve bunların dağıtılmasını sağlayan şirketlere düşüyor"

Ankara Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Dursun:

"İnsanlarda 'Bu ne tarafından üretildi, gerçekten bir insan tarafından mı yoksa yapay zeka uygulamaları tarafından mı?' şeklinde bir algı var. Yaş ayrımı yapmaksızın hemen hemen herkesin kafasında artık bu tür soru işaretleri oluşuyor"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Yargıtay, kiracının bildirim yapmadan kira sözleşmesini feshini haksız buldu

Bir işletmeci, otel olarak işlettiği kiralık tesisin "ayıplı" olduğu gerekçesiyle kira sözleşmesini feshetti ve tesise yaptığı harcama ile müşterilerine hizmet veremediği gerekçesiyle uğradığını iddia ettiği zararın karşılanması adına dava açtı

Yargıtay, yerel mahkemenin "yapının ayıplı olduğu" yönünde bildirim yapılmadan kira sözleşmesinin feshi ve zararın karşılanması isteminin reddine yönelik kararını hukuka uygun buldu

(İsmet Karakaş/Ankara)

12- İşletmelerden toplanan kahve posaları çevre dostu ürüne dönüşüyor

Girişimci Ulaş Kayır:

"2,5 senede 90 ton kahve posasını ekonomiye kazandırdık. Bu da ne kadar plastiğe tekabül ediyor derseniz yaklaşık 36 ton plastiği biz piyasaya sunmanın önüne geçmiş olduk. Bunun yarattığı çevresel etki ne derseniz, yaklaşık 150 ton karbon eşdeğeri emisyon azaltımı sağladık"

"Biz bu formülle beraber aslında herhangi bir şirketin ürününü ürettiğimiz zaman oradaki plastik tüketimini yüzde 40'a kadar düşürebiliyoruz. Bu hem oradaki plastik tüketimini hem de o ürünün çevresel etkisini ve karbon ayak izini azaltmış oluyor"

(Biriz Özbakır/İstanbul)

13- Vücudundan alınan dokuyla dil ve ağız tabanı yapılan hasta yeniden konuşmaya başladı

Çene altındaki ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran Mustafa Tolga Öz, ileri evre ağız tabanı ve dil kanseri nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından kendi dokusundan yapılan yeni dil ve ağız tabanı sayesinde yeniden ağızdan beslenip konuşmaya başladı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Elif Ersoy Çallıoğlu:

"Tümörlü dokuların çıkarılmasının ardından serbest flep yöntemiyle hastanın kolundan alınan doku kullanılarak dil ve ağız tabanı yeniden oluşturuldu"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Murat Ergani:

"Amacımız hastanın hem konuşma hem de yutma fonksiyonlarını yeniden kazanmasını sağlamaktı"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı yarın başlayacak

Play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, yarın Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ağırlayacak

Seride 3 galibiyete ulaşacak takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek

Fenerbahçe, en çok şampiyonluğa ulaşan takım olarak öne çıktığı ligde kupayı 19 kez müzesine götürdü

Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 şampiyonluk elde etti

(Emre Doğan/İstanbul)

15- Zeren Spor'da "play-off" motivasyonu

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak Zeren Spor'un başantrenörü Stevan Ljubicic:

"Burada durmayacağız, bu kesin. Play-off'lar başlıyor, motiveyiz ve oynamaya hazırız"

"(Fenerbahçe Medicana) Sadece Türk voleybolunun değil, dünya voleybolunun süper yıldızlarından kurulmuş bir takım"

(Çağlanur Tuncel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

16- 80 yaşındaki doktor pistte madalya peşinde

Bursalı çocuk doktoru Mehmet Murat Kaçar, 64 yıllık atletizm kariyerinde yüzlerce madalya kazandı

Milli sporcu Murat Kaçar:

"Bacaklarım, dizlerim ve kalbim izin verdiği sürece koşmaya gayret edeceğim. Onlar beni bıraktığı zaman sporu bırakacağım"

(Mustafa Bikeç/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

