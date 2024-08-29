93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı, "teknoloji" Temasıyla Ziyaretçileri Ağırlayacak

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(İZMİR) - İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 30 Ağustos- 9 Eylül tarihlerinde 93.kez "'teknoloji" temasıyla kapılarını açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kez İzmirlileri bir sürprizin beklediğini belirterek, "Tüm dünyanın yakından tanıdığı sürpriz konuğumuz resmi açılış töreninde, ayrıca farklı etkinlik ve söyleşilerde yer alacak" dedi.

Türkiye'nin en eski markalarından ve İzmir'in en önemli simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 93'üncü kez kapılarını açıyor. 93 yıldır Türkiye'nin ticari ve kültürel hafızasını barındıran önemli bir miras olan İzmir Enternasyonal Fuarı, 30 Ağustos-9 Eylül tarihlerinde Kültürpark'ta ziyaretçilerini geleceğin kapılarını aralamaya davet ediyor. 'Teknoloji' temasıyla ve 'Zamanın Ötesine Geçiyoruz' sloganıyla düzenlenen Fuar'daki özel teknoloji alanları ziyaretçilerin ilgisinu sunulacak.

Dron gösterilerine tüm İzmirliler davetli

İEF bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl coşkusuna da ev sahipliği yapacak. 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı ve 93. İEF'in açılış coşkusu yaşanacak. Kültürpark Lozan kapısında saat 19.30'da başlayacak resmi açılış töreni sonrasında saat 21.30'da Alsancak Gündoğdu Meydanı semalarında 500 dron ile Zafer Bayramı temalı bir gösteri yapılacak.

31 Ağustos'ta saat 19.00'da ise Kültürpark'ta Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda resepsiyon var. Saat 20.30'da teknoloji temasıyla Kültürpark'ta dron şov düzenlenecek.

Sürpriz konuk

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kez İzmirlileri bir sürprizin beklediğini belirterek "Tüm dünyanın yakından tanıdığı sürpriz konuğumuz resmi açılış töreninde, ayrıca farklı etkinlik ve söyleşilerde yer alacak" dedi. Sürpriz konuk 1 Eylül'de tarihçi, akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 2 Eylül'de ise sanatçı Okan Bayülgen ile de 'Tech Talks' etkinliği kapsamında İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki bir araya gelecek.

"Yarının dünyasını keşfetme fırsatı bulacağız"

Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nda pek çok konuk şehrin ve ülkenin katılımıyla hem Türkiye'nin ticari ve kültürel hafızasını yaşatacağımızı hem de yarının dünyasını keşfetme fırsatını bulacağımızı belirten Başkan Tugay, "Fuar, teknoloji meraklılarının potansiyelini sergileyebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve geleceğe yönelik projeler geliştirebileceği buluşma noktası olacak. Bu yılki teknoloji teması ve fuarda ortaya çıkacak sinerji, İzmir'in dijital dönüşüm sürecine önemli bir katkı sağlayacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak teknolojiyi ve yapay zekayı kent yönetiminde etkin bir şekilde kullanma hedefimiz doğrultusunda, bu tür tematik etkinliklerin yerel işletmelerin dijitalleşmesine ve inovasyon kapasitelerinin artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Teknoloji özel alanı var

Fuar'da yer alacak teknoloji özel alanında; teknokentler, organize sanayi bölgeleri, bu alanda faaliyet gösteren dernekler, sivil toplum kuruluşları, yapay zekadan oyun teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden robotik sistemler ve oyun teknolojilerine kadar birçok alanda çalışan firmalar ürün ve hizmetlerini tanıtacak. Belediye şirketleri İZFAŞ ve İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ iş birliği ile girişimcilere ve start-uplara ücretsiz olarak tahsis edilen alanda ise girişimciler yeni iş fikirleri ve inovatif çözümlerini sergileyecek. Fuar, teknoloji meraklılarının potansiyellerini sergileyebileceği, fikirlerini paylaşabileceği ve geleceğe yönelik projeler geliştirebileceği bir buluşma noktası da olacak.

İstanbul zengin bir deneyim sunacak

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın bu yılki onur konuğu kenti İstanbul oldu. İstanbul, kültürel mirası, gastronomisi ve yenilikçi teknolojik girişimleriyle ziyaretçilere zengin bir deneyim sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Miras, İBB Kültür ve Visit İstanbul markaları ile ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. İBB Miras, İstanbul'daki kaderine terk edilmiş yüzlerce kültür varlığını restore ederek geleceğe taşıyor. İBB Kültür, zengin etkinlik takvimiyle bu yaşam alanlarına hayat veriyor, kültür sanatı İstanbullular için ulaşılabilir kılıyor. Visit İstanbul, İstanbul'un ziyaretçileri için çok yönlü olarak deneyimlenebilmesine aracılık ediyor.

Aynı zamanda fuar süresince İBB'nin katkılarıyla hazırlanan, Türk resim sanatının önemli isimlerinden "Solo Botter: Nuri İyem" sergisi Casa Botter'den sonra İzmir'de ziyaretçileriyle buluşacak. Sergi, sanatçının farklı dönemlerden karakteristik çalışmalarından özel bir seçki sunuyor.

Ticaret ve kültür bir arada

İzmir Enternasyonal Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ticaretin, sanatın, kültürün ve teknolojinin buluştuğu bir merkez olacak. Fuar, temaya özel kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de dikkat çekecek. Konserler, tiyatro gösterileri, film gösterimleri, dijital sergiler ve birbirinden farklı onlarca etkinlik, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

"Konuklar Ay'da yürüyüş deneyimi yaşayacak"

Kültürpark'ta Atlas Pavyonu'nda bir Dijital Deneyim ve Sergi Alanı oluşturuldu. Ziyaretçiler, 11 gün boyunca bu alanda, yapay zeka ile 3D animasyonları, VR gözlükle deneyimleyecekleri spor aktivitelerini, kendilerinin de dahil olduğu bir deneyim sunan artırılmış gerçeklik duvarını, ünlü sanatçı Garip Ay ile gerçekleştirilen iş birliğiyle dijital interaktif ebru sanatını, Nihat Özdal küratörlüğünde Digital Echos Sergisi'ni, Türkiye'de tek olan Uzay Kampı'nın sanal gerçeklik gözlüğüyle Ay'da yürüyüş deneyimini ve çok daha fazlasını bulabilecek. Yapay Zeka & VR Çadırı'nda ise ziyaretçiler heyecan ve eğlenceyi bir arada yaşayacak.

Dünya Robot Olimpiyatları Uluslararası Finali hakkında bilgi alacaklar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ve inovasyonu öne çıkaran uygulamalarıyla Bilim Kahramanları Derneği iş birliğiyle ulusal ve uluslararası robotik ve STEM programlarını çocuklarla buluşturuyor. Bu programlar da 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Atlas Pavyonu'nda İzmirlilerle buluşacak. 90 ülkeden gelen üç bine yakın ziyaretçinin misafir edileceği 'World Robot Olympiad Türkiye 2024' hakkında bilgi alınabilecek. 7-15 yaş arası çocuklar, 'Hava Gücüyle Dönen Makine' atölyesi ile temel havacılık prensiplerini keşfedecek.

İZFAŞ ve İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ'nin birlikte düzenlediği 'Tech Talks' isimli söyleşilerde, Türkiye'nin merakla, ilgiyle, bilgilenerek dinlediği isimler, İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki Tech Talks etkinliğinde buluşacak. 1 Eylül günü tarihçi, akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, 2 Eylül'de sanatçı Okan Bayülgen, 3 Eylül'de teknoloji yazarı, trend avcısı Serdar Kuzuloğlu, 4 Eylül'de seri ve inovatif girişimci, fütürist ve Türkiye Fütüristler Derneği Onursal Başkanı Alphan Manas, 7 Eylül'de gazeteci ve televizyoncu Emin Çapa konuşmacı olarak yer alacak.

Ünlü isimler konserlerde sahne alacak

Ziyaretçiler, Fuar akşamlarında keyif dolu anlar yaşamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da Fuar konserlerinde buluşacak. Çim Konserleri'nin ilki, Fuar'ın ilk günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Mert Demir ile başlayacak. Sırasıyla Teoman, Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin ile Migros sponsorluğunda Derya Bedavacı ve Sakiler sahne alacak. Coşku, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 102. yılında Haluk Levent konseriyle zirveye çıkacak. Alternatif Sahne'de ise konserler 31 Ağustos'ta başlayacak. İlk akşam Pera, sonrasında ise Melis Fis, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox sahne alacak.

Pixel Iron kostümleriyle Fuar Muhafızları Korteji Fuar'da

Oyun sektörüne adım atmak isteyen genç girişimcilerin sektöre katılması için Start-up Oyun Girişimciliği Yarışması da düzenlenecek. Ayrıca 11 gün boyunca temaya özel gösteriler ve kortejler yapılacak. Renkli dijital ekranlarla donatılmış Pixel Iron kostümleriyle yürüyen Fuar Muhafızları Korteji, Fuar'da olacak. Transformers Cosplay robotik maskot performansı da ziyaretçilerin fotoğraf çekilebilmesi için fuar boyunca Kültürpark'ta yürüyecek.

Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali Fuar'da

Tema etkinlikleri sponsoru Red Bull, 11 gün süresince Gaming Hub, DJ Workshop, F1 Pist, F1 Simulasyon ve Refleks Oyunu gibi birçok etkinlik gerçekleştirecek. Türkiye'nin en iyi sokak dansçılarının kıyasıya mücadele edeceği Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali de 1 Eylül'de Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenecek. İzmir Aşkına Sokağın Kadınları Müzikali 5 Eylül, TuzBiber Stand Up 7 Eylül, Ali Congun gösterisi ise 8 Eylül'de Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda yer alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi standında belediyenin farklı birimlerinin hem çalışmaları hem de teknoloji odaklı uygulamaları sergilenirken aynı zamanda spor, bilgi yarışması, dans gösterileri gibi birçok etkinlik de gerçekleştirilecek. Teknoloji temalı Hazine Avı, teknoloji temalı filmlerle Sinema Burada gösterimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Levent Çalıkoğlu küratörlüğünde 'Solo Botter: Nuri İyem' Sergisi, Denizhan Özer küratörlüğünde Estetik Çöplük Sergisi, sokak tiyatroları, Çocuk Sahnesi, Çocuk Alanı, Gençlik Alanı'nda interaktif oyunlar, macera ve zipline parkuru, airsoft alanı, bilgisayar ve konsol oyunları deneyimi, gezici etkinlikler, pantomim, masal anlatımı ve sihirbaz gösterileri, EÇEV mobil etkinlik aracı, Fuar'da yer alacak. İZELMAN Fuar Çocuk Kulübü'nde origami, fen ve doğa, akıl oyunları, sanat ve beceri, jimnastik gibi birçok atölye gerçekleştirilecek.

Teknoloji ve Yaratıcılık Günleri

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ standında Teknoloji ve Yaratıcılık Günleri ile beş gün boyunca farklı alanlardan uzman konuşmacılar, kurumsal temsilciler ve sektörün öncü firmalarından, start-uplardan temsilciler tarafından, Geleceğin Şehirleri, Teknoloji Trendleri, Oyun Teknolojileri, Tasarım ve İnovasyon ile Yapay Zeka ve Yaratıcılık temalarıyla sunumlar gerçekleştirilecek. Ayrıca, Yaratıcı Kent Teknolojileri temalı bir Ideathon da düzenlenecek.

Sporun kalbi de burada...

Sporun kalbi de İzmir Enternasyonal Fuarı'nda atacak. 12. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maraton'un heyecanı da Fuar'a yansıyacak; 6-7 Eylül'de maraton için kit dağıtımı yapılacak. Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 finaline de ev sahipliği yapacak. Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde gerçekleşecek turnuvanın finali 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de yapılacak. Spor kulüpleri, farklı etkinliklerle İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alacak.

Tam giriş 20 TL, öğrenci ise 7,5 TL

Fuarın giriş ücretleri ise tam 20 TL, öğrenci 7,5 TL olarak belirlendi. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş çıkış yapılabilecek. Etkinlikler 16.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek. 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Ana Sponsoru Folkart, Etkinlik Sponsoru Migros, Teknoloji Sponsoru Vestel, Otomotiv Sponsoru Avek Otomotiv, Ulaşım Sponsoru Avec Rent a Car ve Tema Etkinlik Sponsoru Red Bull olacak.