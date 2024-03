Güncel

- 96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

7 dalda ödül alan Oppenheimer geceye damga vurdu

LOS ANGELES - Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye, 7 dalda ödül kazanan "Oppenheimer" filmi damga vurdu.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen ve halk arasında Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 96'ncı kez sahiplerini buldu. Komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda Los Angeles'taki Dolby Tiyatro'sunda gerçekleştirilen ödül törenine en iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan "Oppenheimer" damga vurdu. En iyi yönetmen ödülünü "Oppenheimer" ile Christopher Nolan alırken, en iyi erkek oyuncu da "Oppenheimer"daki rolüyle Cillian Murphy seçildi. Robert Downey Jr. "Oppenheimer"daki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle layık görülürken, "Oppenheimer" en iyi orijinal film müziği, sinematografi ve en iyi kurgu dallarında da ödül kazandı.

En iyi kadın oyuncu ödülü Emma Stone'a

En iyi kadın oyuncu ödülünü "Poor Things"teki rolüyle Emma Stone'un aldığı gecede, en iyi yardımcı kadın oyuncu "The Holdovers"taki rolüyle Da'Vine Joy Randolph seçildi. "The Wonderful Story of Henry Sugar" en iyi kısa film ödülünün sahibi olurken, "20 Days in Mariupol" en iyi belgesel dalında ödül aldı. En iyi kısa belgesel de "The Last Repair Shop" oldu. "The Boy and the Heron" en iyi animasyon, "War is Over" ise en iyi kısa animasyon film dallarında ödüle layık görüldü.