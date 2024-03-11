- 96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
7 dalda ödül alan Oppenheimer geceye damga vurdu
LOS ANGELES - Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan ve Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye, 7 dalda ödül kazanan "Oppenheimer" filmi damga vurdu.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen ve halk arasında Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 96'ncı kez sahiplerini buldu. Komedyen Jimmy Kimmel'in sunuculuğunda Los Angeles'taki Dolby Tiyatro'sunda gerçekleştirilen ödül törenine en iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan "Oppenheimer" damga vurdu. En iyi yönetmen ödülünü "Oppenheimer" ile Christopher Nolan alırken, en iyi erkek oyuncu da "Oppenheimer"daki rolüyle Cillian Murphy seçildi. Robert Downey Jr. "Oppenheimer"daki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle layık görülürken, "Oppenheimer" en iyi orijinal film müziği, sinematografi ve en iyi kurgu dallarında da ödül kazandı.
En iyi kadın oyuncu ödülü Emma Stone'a
En iyi kadın oyuncu ödülünü "Poor Things"teki rolüyle Emma Stone'un aldığı gecede, en iyi yardımcı kadın oyuncu "The Holdovers"taki rolüyle Da'Vine Joy Randolph seçildi. "The Wonderful Story of Henry Sugar" en iyi kısa film ödülünün sahibi olurken, "20 Days in Mariupol" en iyi belgesel dalında ödül aldı. En iyi kısa belgesel de "The Last Repair Shop" oldu. "The Boy and the Heron" en iyi animasyon, "War is Over" ise en iyi kısa animasyon film dallarında ödüle layık görüldü.
Son Dakika › Güncel › 96'ncı Oscar Ödülleri sahiplerini buldu, 7 dalda ödül alan Oppenheimer geceye damga vurdu - Son Dakika
Üsküdar'ın sakin havasını ve manzarasını görmek isteyen vatandaşlar, sahur için Üsküdar'a giderek büfelerde ve belediye banklarında piknik yaparak sahur yaptı. İlk sahurun ardından vatandaşlar, Ramazan'ın bereketli günlerine giriş yaptı.
Hindistan, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Hindistan'a 100 milyar dolarlık bir yatırım getirecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için tüm EFTA üyelerinde onaylanması gerekiyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'zübük siyasetçiler' ifadesi hakkında konuştu. Erbakan, 'zübük' ifadesinin ilkesi ve duruşu olmayan, menfaati için şekilden şekle giren siyasetçi tipi anlamına geldiğini belirtti ve bu tarife uymadıklarını ifade etti. Erbakan, 14 Mayıs'ta ilkelerinin kabul edildiği için 'Varız' dediklerini, ancak ilkelere uyulmaması nedeniyle yeni bir karar aldıklarını belirtti.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 4 tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini güneyinden ayıran bir yol inşa etti. Yolun amacı, asker ve ekipmanların hızlı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak olarak açıklandı. Ancak bazı uzmanlar, bu yolun Filistinlilerin geri dönüşünü engellemek için kullanılabileceğinden endişe ediyor. Yolun zırhlı araçlar tarafından kullanılabileceği ve İsrail'in Gazze'de kalıcı olma planının bir parçası olduğu düşünülüyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir öğrenci, wi-fi ağının adını Ukrayna yanlısı bir slogan yapması nedeniyle 10 günlük hapis cezası aldı. Moskova Devlet Üniversitesi'nde okuyan öğrenci, 'Slava Ukraini!' adlı sloganı kullanmakla 'radikal örgütlerin simgelerini taşımaktan' suçlu bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini eleştirenlerin hapis cezası aldığı ülkede, bu çatışmaya 'savaş' demek de yasaklanmış durumda.
Sizin düşünceleriniz neler ?