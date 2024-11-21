Adana Merkezli KUYU-37 Operasyonu: 215 Tutuklama - Son Dakika
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Adana Merkezli KUYU-37 Operasyonu: 215 Tutuklama

Adana merkezli 16 ilde düzenlenen KUYU-37 operasyonunda, organize suç örgütü üyeleri yakalandı. 4 kişi Gürcistan'a, 1 kişi Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken tutuklandı. Operasyon sonunda toplam tutuklu sayısı 215'e yükseldi.

21.11.2024 11:28
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ADANA merkezli 16 ilde düzenlenen 'KUYU-37' operasyonu kapsamında; organize suç örgütü üyelerinden 4'ü Gürcistan'a, 1'i Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalanıp, tutuklandı. Öte yandan 8 şüphelinin daha gözaltına alındığı operasyonda tutuklu sayısı 215'e yükseldi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklanan Ramazan Bayğara'nın yaptığı, 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Silah ve mühimmat ticareti', '6136 sayılı kanuna muhalefet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Suç üstlenme', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme' ve 'Kasıtlı olarak kamu malına zarar verme' gibi 83 farklı suç eylemine karıştığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik 'KUYU-37' adı verilen operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ADRESE ŞAFAK BASKINI

Adana merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya'da belirlenen çok sayıda adrese 10 Kasım'da şafak vakti eş zamanlı yapılan baskınlarda örgüte üye 9'u kadın 286 şüpheli, gözaltına alındı.

SİLAH, EL BOMBASI VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 otomatik silah, 4 el bombası, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok miktarda döviz ve Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ile telsiz ele geçirildi. Ayrıca 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 207'si tutuklandı, 69'u adli kontrol şartı, 10'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİNİN KARDEŞİ YAKALANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, örgüt üyesi ve yöneticilerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Polis, örgütün yurt dışındaki yöneticilerinden Fırat Çelik'in kardeşi Burhan Çelik ile beraberindeki 3 örgüt üyesinin Gürcistan'a kaçış hazırlığı yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, Çelik ile beraberindeki Ahmet Tonguz, Erol Kuloğlu ve Özhan Usta'yı düzenledikleri sahte kimliklerle Artvin'de bir otomobilde yakaladı.

YUNANİSTAN'A KAÇARKEN YAKALANDI

Ekipler, operasyonun ardından saklanan örgüt üyelerinden Mustafa Altun'un da yakalanmamak için Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptığını tespit etti. Durumun bildirilmesi sonrası İpsala Sınır Kapısı'ndaki güvenlik güçleri, Altun'u Yunanistan'a geçmek istediği sırada yakaladı. İşlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 5 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi mahkemede tutuklandı. Öte yandan KOM ekipleri, hedef illerdeki baskınlarda 8 şüpheliyi daha yakaladı. Bu şüphelilerden de 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Böylece operasyon kapsamında tutuklu sayısı 215'e yükseldi.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana Merkezli KUYU-37 Operasyonu: 215 Tutuklama - Son Dakika

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