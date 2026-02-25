Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Batman\'da konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi'ne ilişkin, "Pilot uygulamalarını Batman'dan başlattığımız bu projeyle bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlattık. Risk tespitinden tedaviye, rehabilitasyondan sosyal uyuma ve istihdama kadar uzanan tüm süreçleri tek bir yapı içerisinde yürütüyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Batman'daki temasları kapsamında Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi Tanıtımı Programı"na katıldı.

Programda konuşan Göktaş, Batman'da başlatılan projeyle bağımlılıkla mücadelenin sadece tedavi süreci olarak değil, önleme, erken müdahale, psikososyal destek ve sosyal uyumu kapsayan çok boyutlu bir destek mekanizması olarak kurgulandığını söyledi.

Göktaş, projenin hayırlı olmasını, bağımlılıkla mücadelede güçlü ve kalıcı sonuçlara vesile olmasını diledi.

Bağımlılığın bütün dünyada toplumların geleceğini etkileyen en kritik risk alanlarından biri olduğuna işaret eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün tütün, alkol, madde, kumar ve bahis bağımlılığına kadar giderek büyüyen bir tehdit alanıyla karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra dijital oyun, ekran ve sosyal medya kaynaklı davranışsal bağımlılıklar da bu çok katmanlı tehdidi her geçen gün daha görünür hale getiriyor. Bağımlılık sadece bir kişinin sağlığını, iradesini ve hayatla kurduğu dengeyi değil; eğitimden çalışma hayatına, aile bütünlüğünden sosyal güvenliğe, mahalle huzurundan kamu düzenine kadar geniş bir alanı da derinden etkiliyor. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleyi aileyi koruyan, toplumu güçlendiren ve geleceğimizi güvence altına alan bir sorumluluk olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, insan sağlığına, toplum huzuruna zarar veren bağımlılığın her çeşidiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Eğitimlerle 81 ilimizde 1 milyon 350 bin vatandaşımıza ulaştık"

Göktaş, Bakanlık olarak bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler verdiklerini ifade ederek, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile özellikle dijital bağımlılık tehdidine karşı çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Bu kapsamda erken müdahale programlarını, aile odaklı sosyal uyum danışmanlığı hizmetini ve yerel iş birliklerini geliştirdiklerini dile getiren Göktaş, "Yenilediğimiz 'Sosyal uyum süreci danışmanlığı' modeliyle, 18 yaş üstü bağımlı bireylerin ailesiyle birlikte topluma güçlü bir şekilde katılmasını sağlıyoruz. Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programları ile toplumun farklı kesimlerine bağımlılık konusunda farkındalık kazandırıyoruz. Bu eğitimlerle 81 ilimizde 1 milyon 350 bin vatandaşımıza ulaştık. Aile Eğitim Programlarımızla yüz binlerce aileye bağımlılık riski, sağlıklı iletişim ve bilinçli medya kullanımı konularında eğitimler verdik." diye konuştu.

Göktaş, dijital farkındalık atölyeleri, dijital detoks kampları ve rehber materyallerle aileleri dijital riskleri erken fark eden, doğru yöneten ve çocuklarını güvenle destekleyen bir yapıda güçlendirdiklerini belirterek, sosyal risk haritalarıyla bağımlılık riskini mahalle ve ilçe ölçeğinde aile rehberi sistemiyle takip ettiklerini söyledi.

Aile ve Toplum Temelli Sosyal Destek Modeli ile de özellikle yerelde tüm paydaşlarla iş birliğini daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

"Pilot uygulamalarını Batman'dan başlattığımız bu projeyle bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönemi başlattık. Risk tespitinden tedaviye, rehabilitasyondan sosyal uyuma ve istihdama kadar uzanan tüm süreçleri tek bir yapı içerisinde yürütüyoruz. Projenin merkezinde, aileyi koruyan, güçlendiren ve çözümün aktif parçası haline getiren bir yaklaşım yer alıyor. Bu yaklaşım, bağımlı bireyin tedavi ve rehabilitasyon süreciyle eş zamanlı olarak hanedeki tüm bireyleri kapsayan bir müdahale düzeni kuruyor. Yani burada sadece bağımlı bireyin tedaviye erişimini değil; hanenin eğitim, sağlık, sosyal hizmet, istihdam ve ekonomik destek mekanizmalarıyla yeniden güçlenmesini hedefliyoruz. Çünkü bağımlılığın tekrar ortaya çıkmasına yol açan zemini değiştirmeden kalıcı başarıya ulaşmanın mümkün olmadığına inanıyoruz."

Göktaş, il düzeyinde bir koordinasyon ekibi oluşturduklarını, Valilik koordinasyonunda bulunan bu yapıya bağlı saha ekipleri ile vakalara doğrudan temas eden bir çalışma düzeni kurduklarını ifade ederek, ekiplerin bugüne kadar yaklaşık 200 haneye ziyarette bulunduklarını kaydetti.

"Bağımlılığı besleyen tetikleyici unsurları azaltmayı hedefliyoruz"

Hane ziyaretlerinde değerlendirmeyi tek bir kişi üzerinden yapmadıklarına işaret eden Göktaş, evde yaşayan her bir ferdin durumunun ayrı ayrı ele alındığını söyledi.

Göktaş, bağımlı bireyin tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ederken, hanedeki diğer bireylerin de ihtiyaçlarını belirlediklerini, her birey için uygun destek planı oluşturduklarını belirtti.

Bu çerçevede; hanede varsa yaşlı, engelli veya bakıma muhtaç bireylerin sosyal yardım ve bakım hizmetlerine erişimini sağladıklarını anlatan Göktaş, okuma yazma bilmeyen yetişkinleri eğitim kurslarına yönlendirdiklerini, çocukların ve gençlerin eğitimden kopmasını önlemek için okul destekleri, mesleki eğitim imkanları ve spor faaliyetlerine katılımı teşvik ettiklerini belirtti.

Okul öncesi yaş grubundaki çocuklar için ücretsiz kreş imkanını devreye aldıklarını ifade eden Göktaş, hanenin ekonomik ihtiyacına göre sosyal yardım ve istihdam desteklerini sunduklarını söyledi.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal, Ekonomik ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü iş birliğiyle meslek edindirme, iş garantili eğitim ve üretime katılım imkanı ile hanelerin ekonomik ve sosyal dayanıklılığını artırıyoruz. Yapılan her yönlendirmeyi 'aile rehberi' üzerinden düzenli biçimde takip ederek bağımlılığı besleyen tetikleyici unsurları azaltmayı hedefliyoruz. Aileyi dışarıdan sürekli destek alan bir yapı olmaktan çıkararak, kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz. Aileyi güçlendiren her politikayla, her projeyle bağımlılığın yeniden üretildiği zemini daraltacağımıza inanıyoruz. Çünkü bir çocuğun okulla bağını koruyan her adım, gelecekte riskle karşı karşıya kalmasını azaltır, hanenin ekonomik dayanıklılığını artıran her destek kriz anlarında kırılmayı önler. Bakım yükünü hafifleten her hizmet, aile içi bağları daha da güçlendirir."

Pilot uygulama ülke genelinde yaygınlaştırılacak

Bu inançla, Batman'da başlatılan pilot uygulamayı kademeli şekilde ülke genelinde yaygınlaştıracaklarını belirten Göktaş, amaçlarının bağımlılıkla mücadelede tek seferlik ve dar kapsamlı bir müdahale yerine kalıcı sosyal güçlenmeyi üretmek; bireyi yalnız bırakmayan, aileyi destekleyen, toplumsal çevreyi dikkate alan bir mücadele yapısını kurmak olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, bu projenin pek çok kurumun kıymetli destekleriyle hayat bulduğunu dile getirerek, emeği geçen tüm kurumlara, saha personeline ve destek veren paydaşlara teşekkür etti.

Batman Valisi Ekrem Canalp ise uyuşturucuyla her yönüyle ve boyutuyla mücadele edeceklerini belirtti.

İnsanları sadece bağımlılıktan kurtarmayı değil aynı zamanda insanları bağımlılıktan uzak tutan, bağımlı olmalarını önleyen bir yaklaşımı da ortaya koymuş olacaklarını dile getiren Canalp, şöyle konuştu:

"Batman'da vermiş olduğumuz mücadele bakıldığında destansı bir mücadeledir. Söz gelimi 3,5 yıl içerisinde yakalamış olduğumuz uyuşturucu miktarı 2,5 tonun üzerindedir. Yapmış olduğumuz adli işlem sayısı 9 bin 800'ün üzerindedir. Tutuklanan kişi sayısı 800'e yaklaşmıştır. Şöyle düşünün, sahada 800 kişi uyuşturucu satmaya devam ediyor. Bu yönüyle baktığınızda bu mücadelenin yürütülmesi mümkün olabilir mi? Polisimiz, jandarmamız canını dişine takıp sürekli bir mücadele halinde."

"Hedefimiz erken müdahale mekanizmalarını güçlendirmek"

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da toplumun en hassas meselelerinden biri haline gelen bağımlılıkla mücadelede güçlü ve kararlı bir iradeyi kamuoyuna ilan etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede Batman'da pilot uygulamanın başlatılmasının ortak vicdanın ve kararlılığın somut bir tezahürü olduğunu dile getiren Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Batman neden pilot il? Batman genç nüfusu, aile bağları, güçlü iş dünyası ve sivil toplum kapasitesi ile canlı bir şehirdir. Açıkçası biz siyaset yaparken her zaman sokağın sesine kulak verdik. Bu meselede de de sahaya indik ve sizlerle bir araya geldik, ailelerimizle, öğretmenlerimizle görüştük, gençlerimizle bir araya geldik. Sorunun kaynağını da, çözümün adresini de yerinde tespit ettik. Bu nedenle bağımlılıkla mücadelede geliştirilecek yeni bir modelin Batman'da başlaması gerektiğine inandık. Batman modelinde hedefimiz erken müdahale mekanizmalarını güçlendirmek, risk altındaki gençlerimizi erken tespit etmek, ailelerimizi bilinçlendirmek, okullarda psikososyal destek hizmetlerini yaygınlaştırmak, gençlerimizi spor, kültür, sanat ve meslek eğitimle buluşturmaktır."

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kurumlar ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.