Antalya\'daki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştı! Villalar tahliye edildi, elektrikler kesildi

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Aliefendi Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerinin yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede elektrikler de tedbir amacıyla kesildi. Yangının söndürülmesi için Orman İşletme ve İtfaiye müdürlükleri ekipleri seferber oldu.

SERALAR YANDI EVLER ZARAR GÖRDÜ

Aliefendi Mahallesi'nde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki yerleşim yerlerini tehdit eden yangının ardından tahliye çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda ekibin söndürme çalışmalarını sürdürdüğü yangın bölgesinin içinde kalan yerleşim yerleri tahliye edildi. Vatandaşlar alevlerden uzaklaşırken, büyükbaş ve küçükbaşlarını da uzaklaştırdı. Alevlerin arasında kalan bazı seralar yandı, evler ise zarar gördü.

İSPATLI MAHALLESİ'NE DE SIÇRADI

Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, rüzgarın etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne de sıçrayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 20 arazöz, AFAD, itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri gece boyu müdahale etti.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bölgeye gelip inceleme yaptı. Duruma ilişkin bilgi alan Kaymakam Öztürk, herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığını, alevlerin söndürülmesi için yoğun çaba sarf edildiğini ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla, yangına havadan müdahaleye de başlandı. 2 uçak ve 5 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı. Rüzgarın çok fazla olduğu bölgede yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

ALEVLER 3 MAHALLEYE DAHA SIÇRADI

Yangın, yakındaki İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine de ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran yangına; 2 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 1 iş makinesi ve 190 personelle müdahale sürüyor. Bölgede tahliye çalışması yapılırken, alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

"50'YE YAKIN VİLLAYI TAHLİYE ETTİK"

Alevler yerleşim yerlerinin bulunduğu noktaya kadar dayandı. Yerleşim yerlerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı. Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı. Bu nedenle Kargıcak'ta 50'ye yakın villayı tahliye ettik. Bir an önce sönmesini umut ediyoruz" dedi.

"BÖLGEDE 100'E YAKIN EVİ TAHLİYE ETTİK"

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, "Yangın 3 mahallede etkili oluyor. Bölgede 100'e yakın evi tahliye ettik. Geceden bu yana etkili mücadele yürütüyoruz. Sabah saatlerinden itibaren hava araçları da devreye girdi. Ancak rüzgar işimizi zorlaştırıyor. Aliefendi ve İspatlı mahallelerinde büyük ölçüde kontrol altına aldık fakat yangın rüzgarın da etkisiyle Kargıcak Mahallesi'ne doğru kaydı." diye konuştu.

Öztürk, tüm ekiplerin seferber olduğunu belirtti. Vatandaşlardan dikkatli olmalarını da isteyen Öztürk, "Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok. Ciddi zarar gören ev de yok. Büyük ölçüde ormanlık alan ve seralar zarar gördü. Rüzgar yangının yönünü aniden değiştirebiliyor, bu açıdan vatandaşlarımız da daha dikkatli olmalı." dedi.

VATANDAŞLAR HAYVANLARINI GÜVENLİ YERLERE TAŞIYOR

Öte yandan evlerini boşaltan vatandaşlar, hayvanlarını da traktörlere ya da kamyonetlere bindirerek daha güvenli bölgeye taşıyor.

Diğer yandan yangına müdahale eden söndürme helikopterleri, yakın noktadaki denizden su alarak alevlere döktü. Bu sırada sahilde bulunan tatilciler, yangın söndürme helikopterlerini izledi.