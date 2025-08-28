Hakan Çakır'ın katilleri gözaltındayken hastaneden kaçmış - Son Dakika
Hakan Çakır'ın katilleri gözaltındayken hastaneden kaçmış

Hakan Çakır\'ın katilleri gözaltındayken hastaneden kaçmış
28.08.2025 13:42
Ankara'da kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişiler tarafından öldürülen Hakan Çakır cinayetine ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Cinayete ilişkin gözaltına alınan 14 ve 17 yaşındaki şüphelilerin kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları öğrenildi. Kısa sürede yakalanan kardeşlerden biri korktuğu için kaçtığını, diğeri ise kaçıp eve gittikten sonra teslim olduğunu söyledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır (23), 10 Ağustos'ta, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ile babası Şahin Çakır (53) da bıçaklanarak yaralandı. Cinayetle ilgili Cemal Z. (45) ile oğulları Taha Yahya Z. (14), Baddal Samet Z. (17) ve Ahmet Emir Z. (19) tutuklandı, Umut K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hakan Çakır'ın katilleri gözaltındayken hastaneden kaçmış
Taha Yahya Z. (solda), Baddal Samet Z. (sağda) ve Ahmet Emir Z. (ortada)

KATİL ZANLILARI GÖZALTINDAYKEN HASTANEDEN KAÇTI

Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelileri Taha Yahya Z. ve Baddal Samet Z.'nin kontrol için götürüldükleri hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı. Kısa sürede yakalanan kardeşlerden Baddal Samet Z. ifadesinde emniyette korktuğunu ve bu yüzden hastanede kaçtığını belirterek, bir yerde oturduğunu ve sonrasında polislerin gelip kendisini aldığını söyledi.

"ÇİVİLİ SOPALARI YERDE BULDUK, ÇİVİ OLDUĞUNU GÖRMEDİK"

Baddal Samet Z., "Benim üzerimde kana bulanmış elbiseler yoktu. Zaten bizim üzerimizdeki elbiseler polis tarafından alındı. Benden DNA incelemesi için kan örneği de alındı. Çivili sopaları yerde bulduk. Üzerinde çivi olduğunu görmedik. Babam Cemal'de de Ahmet Emir'de de silah veya bıçak yoktu. Karşı tarafın nasıl bıçaklandığını görmedim" dedi.

Hakan Çakır'ın katilleri gözaltındayken hastaneden kaçmış
Taha Yahya Z.

"AĞABEYİM KAÇINCA BEN DE KAÇTIM"

Taha Yahya Z. ise "Ben Baddal Samet ağabeyimle evde oturuyordum. Ahmet Emir ağabeyim Samet'i telefon ile aradı; 'koş beni öldürüyorlar' dedi. Ağabeyim dışarı çıkınca ben de dışarı çıktım. Yanımızda herhangi bir suç aleti yoktu ancak çivili sopayı yolda giderken gördüm, aldım. Samet ağabeyim de çivili sopa aldı. Ben aşağı doğru koştuğumda elimde sopa vardı zaten ama yine de ailemi korumak amacı ile burger dükkanına girdim içeriden siyah saplı bir ekmek bıçağı aldım. Olay yerine geldiğimizde olay bitmişti zaten. Babamı yaralı halde olay yerinde görünce bıçağı attım. Zaten bıçağı olayda kullanmadım. Babamı aldım arabaya bindirdim. Ailecek eve çıktık, ambulansı arayacaktık; o esnada eve polisler geldi. Babamı hastaneye polisler götürdü. Eve çıktığımda Umut bizim evdeydi. Ben Umut'a yapmış olduğum eylem ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadım. Bana emniyette, 'tutuklanacaksınız' dediler. Hastanede ağabeyim kaçınca ben de onunla beraber kaçtım. Bunu yaparken polislere herhangi bir dirençli eylemde bulunmadık. Ben kaçınca eve gittim, ne yapacağımı bilmiyordum; daha sonrasında polisleri aradık ve teyzemin evinden beni aldılar" dedi.

Hakan Çakır'ın katilleri gözaltındayken hastaneden kaçmış
Ahmet Emir Z. (sağda) ve babası Cemal Z. (ortada)

"DOSYA 5-6 KİŞİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLSE DE DAHA FAZLA ŞÜPHELİ VAR"

Çakır ailesinin avukatı Umut Yıldırım, "Olay olduktan sonra 4 şüpheli tutuklandı, bir tanesi serbest bırakıldı. Şüphelilerin birçoğu aslında suçlamayı reddetti. Ama yine şüphelilerin tarafında olan, serbest bırakılan Umut K. isimli kişi, olayın nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, sonrasında neler söylendiğini, hepsini ifadesinde ikrar etti. Şöyle ki; olay olduktan sonra şüphelilerin hepsi aynı evde toplanıyorlar. Ailenin dışında olan Umut K. isimli şüpheli, kimin bıçakladığını, kimin sopayla vurduğunu, kimin ne eylemde bulunduğunu, hepsini tek tek söylediğini ve kendisinin de bunu duyduğunu söylüyor ve bunların hepsi ifadesine geçti. Yine diğer şüphelilerin hepsine de bu Umut K.'nin ifadesi soruluyor; 'Siz böyle böyle konuştunuz mu, böyle böyle sözler söylediniz mi' diye. Yine olayın görüntüleri geldi. Olayın görüntüleri aslında Umut'un ifadesiyle örtüşüyor. Görüntülerde; sopayla gelen Taha isimli şüphelinin sopayı bırakıp bıçak aldığını, bıçakla olay yerine tekrar geldiğini gösteriyor. Yine görüntülerin bir kısmında bulunamayan 3'üncü şahıslar var. Yani dosya her ne kadar şu an için 5 kişi, 6 kişi üzerinden yürütülse de daha fazla şüpheli var. Bunların şu an tespiti sağlanmaya çalışılıyor. Olay olduktan sonra şüphelilerin bir kısmı 18 yaşından küçük olduğundan dolayı çocuk şubeye alınıyor, bir kısmı da cinayet şubeye alınıyor, işlemlere başlanıyor. Çocuk şubeye alınanlar hastaneye götürüldüğünde hastaneden kaçıyorlar. Baddal ismindeki şüpheli ve Taha ismindeki şüpheli hastanedeyken polisin elinden kaçıyorlar. Polis sonra tekrardan bunları yakalıyor. Aslında burada hem bir suç işlendikten sonra suçu gizleme faaliyeti var ve sonrasında da emniyet güçlerinin elinden kaçmaya çalışıyorlar. Aslında bir şekilde bu suçtan yırtmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Hakan Çakır'ın katilleri gözaltındayken hastaneden kaçmış
Öldürülen Hakan Çakır

"2 KARDEŞİN ALABİLECEKLERİ CEZA EN FAZLA 18 VE 12 YIL"

Yıldırım, olayın hemen ardından suç aletlerinin ele geçirilmediğini ama şüphelilerin kıyafetlerinin alındığını belirterek, "Bu kıyafetlerinin bir kısmında kan lekeleri var. Yine şüphelilerden kan örnekleri alındı ve bunlar incelenmeye yollandı. Aynı şekilde şüphelilerin telefonlarına el konuldu. Bu telefonların incelenmesi için Sulh Ceza Hakimliği'nden izin alındı. Şu an 3'üncü kişiler bulunmaya çalışılıyor. Olayda şu an 2 tane kamera görüntüsü dosyada olmuş olsa da olay yerini gören farklı kameralar var. Biz bu kameraların da istenilmesi ve incelenmesini talep ettik. Şu an için bu kamera görüntülerinin gelmesini bekliyoruz. Samet ve Taha aslında ifadede olay yerine sopalarla geldiklerini söylüyorlar. Yine Taha bu sopayı bırakıp iş yerinden gidip bıçak aldığını söylüyor. Tek söylemediği şey; böyle bir eylemde bulunmadığı. Taha ve Samet suçlamayı kabul etmiyor ama en nihayetinde ölen bir Hakan ve yaralanan aile fertleri var. Bunların hepsi bıçak ve sopa yaralarıyla, satır yaralarıyla oluşmuş. Dolayısıyla bu ifadeye savcılık şu an için itibar etmiyor. Bunların hepsi kasten öldürmeden yargılanacak ama suça sürüklenen çocuk 17 yaşında ve 14 yaşında olduğundan dolayı cezada indirim uygulanacak. Alabilecekleri ceza biri için en fazla 18, diğeri için en fazla 12 yıl. Tabi burada farklı indirimler de söz konusu olabilir. Dolayısıyla maalesef hiçbir şekilde müebbet hapis cezası alınmayacak" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakan Çakır'ın katilleri gözaltındayken hastaneden kaçmış - Son Dakika

14:45
