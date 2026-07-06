Ankara, NATO Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapacak

(ANKARA) - Türkiye, NATO İstanbul 2004 Zirvesi'nin ardından 22 yıl sonra 36. Zirve'de dünya liderlerini ağırlayacak. Başkent Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi zirvede, ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere 32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile Asya-Pasifik ortakları küresel güvenlik ve savunma stratejilerini şekillendirmek üzere bir araya gelecek. Olağanüstü güvenlik önlemleri, siber devriyeler ve devasa bir medya merkeziyle dünya basınının merkez üssü haline gelen Başkentte, milli muharip uçak KAAN'ın motor tedarikinden Ukrayna savaşına, bölgesel krizlerden küresel enerji hatlarının geleceğine kadar kritik stratejik dosyalar masaya yatırılarak uluslararası diplomasinin yeni yol haritası çizilecek.

Başkent Ankara, dünya diplomasisinin en kritik buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu 32 devlet ve hükümet başkanı, dışişleri ve savunma bakanları, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Zirveye NATO üyesi ülkelerin yanı sıra ittifakın Asya Pasifik bölgesindeki ortakları (AP4) Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de katılım sağlayacak. Binlerce yabancı konuğu ağırlayacak olan Başkentte, yaklaşık 100 bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve geniş bir basın ordusu bir araya gelecek.

DÜNYA MEDYASININ GÖZÜ ANKARA'DA: 3 BİN GAZETECİ TAKİPTE

Zirveye küresel basının ilgisi en üst düzeyde. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri ve dijital medya temsilcisi akreditasyon başvurusunda bulundu. Bu dev organizasyonda basın mensuplarının rahat çalışabilmesi için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi özel bir medya merkezine dönüştürüldü. Merkezde, gazeteciler için 1800 çalışma alanı, 40 montaj odası ve 100'den fazla canlı yayın noktası hizmet verecek. Ayrıca Ankara genelinde 5 bin nokta, açık hava tanıtım alanı olarak tasarlandı.

GÜVENLİK ORDUSU VE SİBER DEVRİYELER GÖREVDE

Zirvenin huzur ve güven içinde geçmesi için adeta bir güvenlik ordusu kuruldu. Toplam 56 bin 288 personelin görev yapacağı tedbirler kapsamında; 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personeli sahada olacak.



Siber alanda görev yapacak 639 uzman personel, 7/24 esasıyla sanal devriye faaliyetleri yürüterek dijital güvenliği sağlayacak. Katılımcıların şehre ulaşımı ve lojistiği için ise Ankara, Esenboğa ve Mürted olmak üzere 3 farklı havalimanı aktif olarak hizmet verecek.



ÖZEL EĞİTİMLİ ATLI POLİSLER KIZILAY MEYDANI'NDA



İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen güvenlik tedbirlerine atlı polisler de dahil oldu. Kalabalık ortamlar, yüksek ses ve zorlu çevresel koşullara uyum sağlamak üzere özel olarak eğitilen 22 atlı polis, başkentin yoğun bölgelerinde görünürlüğü artırmak ve asayişi sağlamak amacıyla devriye görevine başladı.

Kızılay Meydanı'nda şimdiden göreve başlayan ve yaka kamerası kullanan atlı polislerin, hizmetlerin şeffaf ve etkin yürütülmesine katkı sunması hedefleniyor. Polis ekiplerinin kent genelindeki trafik ve güvenlik denetimleri zirve sonuna kadar aralıksız devam edecek.



ZİRVE MARJINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ VE YAN ETKİNLİKLER



Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak ana zirvenin yanı sıra, Ankara'da 6-8 Temmuz tarihleri arasında yoğun bir diplomasi ve akademik etkinlik takvimi işleyecek. Zirve marjında gerçekleştirilecek yan etkinlikler şu şekilde planlandı:



6 Temmuz: Müttefik daimi temsilcileri ve Ankara'da mukim büyükelçiler için gayriresmi davet ve SAM-Chatham House Çalıştayı.

7 Temmuz: "NATO Ankara Summit Dialogues" başlıklı panel dizisi.

7-8 Temmuz: SETA-MSC ortaklığında "Allies at Ankara" başlıklı etkinlik.

7-8 Temmuz: "Transatlantik Siyaset Planlamacılar Yuvarlak Masa Toplantısı".

ANKARA TAKSİCİLERİNDEN GELENEKSEL KARŞILAMA

Zirve için şehir genelindeki hazırlıklar en ince detayına kadar sürerken, Ankara esnafı da yabancı konukları Türk misafirperverliğiyle karşılamaya hazırlanıyor. Başkentteki taksiciler, zirve süresince tek tip kıyafet olarak gri pantolon ve beyaz gömlek giyecek. Taksiciler, araçlarına binen yabancı misafirlere Türk lokumu, kolonya ve soğuk su ikram ederek şehrin tanıtımına gönüllü katkı sağlayacak.

ESENBOĞA'DA KISITLAMA

Zirve trafiğinin güvenli ve aksamadan yürütülmesi amacıyla Esenboğa Havalimanı'nda belirli saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Kısıtlama takvimi, 7 Temmuz'da 10.00-18.00 saatleri arasında, 8 Temmuz'da ise 14.00-21.00 saatleri arasında geçerli olacak.

6-9 Temmuz tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara Etimesgut Havalimanı'ndan başlanarak geliş gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak. Zirve nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı uygulanacak. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, iş yerlerinin otoparkları da yasak kapsamında.

Tüm kısıtlamalar, 9 Temmuz'a kadar geçerli olacak.

PROTOKOL HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Dünya liderlerini ağırlayacak olan Esenboğa Havalimanı ve çevresindeki tüm fiziki hazırlıklar tamamlandı. Havalimanına ulaşımı sağlayan Özal Bulvarı, zirve konseptine uygun olarak tamamen yenilendi. Ankara Zirvesi'nin ana vizyonunu ortaya koyan "Barışta Ortak Gelecek", "Güvenliğin Anahtarı" ve "Barışın Anahtarı" yazılı dev pankartlar bulvar boyunca sağlı sollu olarak yerleştirildi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ VE TURİZM DEĞERLERİ VİTRİNE ÇIKTI



Yabancı heyetlerin geçiş güzergahı olan bulvar üzerindeki dijital ve sabit panolar, Türkiye'nin hem askeri gücünü hem de kültürel mirasını dünya liderlerine tanıtacak şekilde tasarlandı. Panolarda, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli gururları olan milli muharip uçak KAAN, hafif taarruz uçağı Hürjet ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu gibi stratejik ürünlerin görselleri yer aldı. Kültürel tanıtım kapsamında ise aralarında Anıtkabir, Galata Kulesi, Kapadokya ve Efes Antik Kenti'nin de bulunduğu Türkiye'nin en önemli tarihi ve turistik lokasyonlarının fotoğrafları sergilenmeye başlandı.Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları, zirve dolayısıyla Başkent semalarında özel gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Uçuş, bugün saat 15.15 ile 15.30 arasında icra edilecek. Yaklaşık 15 dakika sürecek görsel şölen, Ankara semaları ile zirvenin ana merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde gerçekleştirilecek.

Tarihi zirvenin ilk resmi diplomatik hareketi bugün başlıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve öncesinde bugün Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Uluslararası Medya Merkezi'nde kameraların karşısına geçecek. Genel Sekreter Rutte, düzenleyeceği basın toplantısında, ittifakın güncel durumuna, küresel güvenlik mimarisine ve Ankara Zirvesi'nin ana gündem maddelerine dair çerçeveyi çizen kritik açıklamalarda bulunacak.

İLK GÜNÜN ODAK NOKTASI: SAVUNMA SANAYİİ FORUMU

Zirvenin resmi başlangıcı yarın, 7 Temmuz Salı günü, savunma ve teknoloji odaklı stratejik bir etkinliğe sahne olacak. Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre ve Sergi Merkezi'nde (ATO Congresium) geniş kapsamlı bir "Savunma Sanayii Forumu" gerçekleştirilecek. Üye ülkelerin temsilcilerini ve savunma sanayisinin küresel aktörlerini bir araya getirecek olan bu dev forumun açılış konuşmasını yine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yapacak.

ATO Congresium'da düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun açılış konuşmaları, saat 12.45'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından gerçekleştirilecek. Forumun en dikkat çekici anlarından biri ise saat 14.00'te yaşanacak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, forum kapsamında katılımcılara hitaben kısa bir konuşma yapacak.

AYYILDIZ YERLEŞKESİ'NDE AKŞAM TRAFİĞİ

İlk günün öğleden sonraki bölümünde diplomasi trafiği farklı kulvarlarda hız kazanacak. Saat 17.00'de İstanbul İşbirliği Girişimi kapsamındaki partner ülkelerin dışişleri bakanları toplantı için bir araya gelecek. Aynı saatlerde askeri diplomasinin kalbi ise Milli Savunma Bakanlığı'nda atacak. Bakan Yaşar Güler, yeni açılan Ayyıldız Yerleşkesi'nde konuk savunma bakanları onuruna resepsiyon düzenleyecek. İlk gün programı kapsamında ayrıca müttefiklerin stratejik ortaklıklarını pekiştirecek "NATO-Ukrayna Dışişleri Bakanları Çalışma Yemeği" ile "NATO Asya-Pasifik Ortakları Savunma Bakanları Çalışma Yemeği" de eş zamanlı olarak icra edilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDA RESMİ AKŞAM YEMEĞİ

İlk günün kapanışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde, NATO devlet ve hükümet başkanları ile eşlerinin katılımıyla resmi akşam yemeği ile yapılacak. Bu özel yemeğe, NATO müttefiklerinin yanı sıra Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de davetli olarak iştirak edecek.

8 TEMMUZ'DA LİDERLER SAHAYA İNİYOR VE ANA OTURUM BAŞLIYOR

Zirvenin en kritik ve merakla beklenen bölümü, 8 Temmuz Çarşamba günü dünya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ana oturumla icra edilecek. 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını aynı masa etrafında buluşturacak olan final günü, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir diplomasi ve medya trafiğiyle başlayacak.

MEDYA KARŞISINDA İLK MESAJLAR VE SABAH TRAFİĞİ

Zirvenin final günü olan 8 Temmuz'da program, sabahın erken saatlerinde hareketlenecek. Liderlerin zirve alanına ulaşmasıyla birlikte, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanları medya mensuplarına ilk değerlendirmelerini aktaracak. Küresel gündeme dair ilk önemli mesajların verileceği bu kritik açıklamaların ardından, resmi tören alanına geçilecek.

ANKARA'DA TARİHİ KARŞILAMA VE AİLE FOTOĞRAFI

Başkentteki dev buluşmanın resmi başlangıcı ve diplomatik seremonisi şu ana hatlarla gerçekleştirilecek:

Saat 10.45: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ev sahipliğinde, konuk devlet ve hükümet başkanları için resmi karşılama töreni düzenlenecek.

Saat 11.00: Karşılama töreninin hemen ardından, dünya siyasetine ve ittifakın birlik mesajına damga vuracak tarihi NATO Ankara Zirvesi "Aile Fotoğrafı" çekimi gerçekleştirilecek.

KÜRESEL GÜVENLİĞİN KALBİ ANA OTURUMDA ATACAK

Törenlerin ardından zirvenin en stratejik aşamasına geçilecek. Saat 11.15'te, Kuzey Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı (Zirvenin Ana Oturumu) resmen başlayacak. Liderlerin zirve alanına gelişi ve geleneksel seremonilerin ardından başlayacak bu kritik oturumda, ittifakın savunma stratejileri, bölgesel tehditler ve küresel güvenlik kararları masaya yatırılacak.

FİNAL BİLDİRGESİ VE LİDERLERİN BASIN TOPLANTILARI

Kritik kararların alınacağı ana oturumun tamamlanmasının ardından, zirvenin sonuçları tüm dünyaya ilan edilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvenin sonuç bildirgesini ve kapanış kararlarını düzenleyeceği nihai ve geniş kapsamlı bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyuracak. Genel Sekreter'in açıklamalarının ardından program, zirveye katılan liderlerin kendi heyetleri ve ülkeleri adına kameralar karşısına geçerek düzenleyecekleri bireysel basın toplantılarıyla resmi olarak sona erecek.

TRUMP'IN ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Liderler Zirvesi kapsamında yarın gerçekleştireceği Türkiye ziyareti dünya diplomasisinin odak noktası haline geldi. Trump'ın bu ziyareti, 17 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olması açısından tarihi bir önem taşıyor, Türkiye en son 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından ziyaret edilmişti.

Trump'ın NATO müttefikleriyle yaşadığı gerginliklere rağmen, zirveye özellikle "Cumhurbaşkanı Erdoğan nedeniyle" katılacağını belirtmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Bu kritik ziyaretin sadece NATO çerçevesinde kalmayıp ikili bir resmi ziyarete dönüştürülmesi için de diplomatik temaslar hızla sürüyor.

TRUMP'TAN "BÜYÜK HEDİYE PAKETİ" SİNYALİ

Beyaz Saray'da gazetecilerin "Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz?" sorusuna Trump'ın verdiği yanıt, Ankara Zirvesi'ne yönelik beklentileri zirveye çıkardı. Türkiye'nin güçlü bir NATO üyesi olduğunu vurgulayan Trump, "Sanırım öyle. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" ifadelerini kullanarak Ankara'ya müjdeli bir haberle geleceğinin sinyalini verdi.

MASADAKİ EN KRİTİK DOSYA: MİLLİ UÇAK KAAN'IN MOTORU

Tarihi zirvede iki lider arasında yapılacak görüşmelerin en kritik gündem maddelerinden birini, Türk savunma sanayii ve havacılığı için hayati önem taşıyan milli muharip uçak KAAN'ın motor tedariki meselesi oluşturuyor. Prototip test uçuşlarında Amerikan yapımı F110 motoru kullanılan ancak ABD yönetiminden seri üretim satışı için gerekli resmi onay alınamadığı için takvimi aksama riski taşıyan KAAN uçakları için, Trump'ın işaret ettiği "hediye paketinden" motor tedarik onayının çıkabileceği belirtiliyor. Bu hamlenin gerçekleşmesi durumunda, iki ülke arasındaki savunma sanayii ortaklığında yeni bir dönem başlayacak.

BÖLGESEL VE KÜRESEL STRATEJİK BAŞLIKLAR MASADA

Son dönemde birçok bölgesel krizde yakın iş birliği yürüten Erdoğan ve Trump yönetimleri, ikili görüşmelerde küresel dengeleri değiştirecek kritik başlıkları da netleştirmeyi hedefliyor. Zirve marjında iki lider; Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı, Ukrayna savaşı, Gazze krizi ve son olarak İran'la varılan nükleer mutabakat ile bu ülkedeki savaş durumunu masaya yatıracak. Stratejik savunma ortaklığının yanı sıra ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve küresel enerji trafiğini doğrudan ilgilendiren Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi kritik ve büyük hamleler de Ankara'daki liderler zirvesinde karara bağlanacak.