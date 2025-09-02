Anne, Bebek Cesedini Konteyner Yanına Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anne, Bebek Cesedini Konteyner Yanına Bıraktı

Anne, Bebek Cesedini Konteyner Yanına Bıraktı
02.09.2025 14:39  Güncelleme: 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, doğurduğu bebeği öldüren kadın, cesedi çöp konteynerinin yanına bırakıp markete gitti.

Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'taki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BEBEĞİNİ ÖLDÜRÜP KONTEYNERE ATTI

Olayın ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 3 çocuk annesi Elif A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Elif A.'nın bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü öğrenildi. Bebeğin cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlenen anne Elif A., daha sonrada market alışverişine çıktığı öğrenildi.

Bebeğini öldürüp çöpe atan annenin ifadesi korkunç! Her detayı hatırlıyor cinayet anları yok

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen Elif A., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, 'Canavarca hisle, altsoya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Bebeğini öldürüp çöpe atan annenin ifadesi korkunç! Her detayı hatırlıyor cinayet anları yok

MARKETE GİTTİĞİ ANLAR

Öte yandan anne Elif A.'nın bebeğini öldürüp konteynerine attıktan sonra markete gittiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadının yürüyerek markete girdiği ve reyona yöneldiği görülüyor. Bir sonraki fotoğraf karesinde ise kasada alışveriş yaptığı görülüyor.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ifadesinde, "Resmi olarak bir evlilik yapıp, boşandım. Kendisinden 3 çocuğum vardır. Diğer çocuğumuz G.N. babasının yanındadır. Onlar da bir başka adreste yine Ortaköy'de yaşarlar. Eşim ile boşanma aşamasındayken imam nikahlı eşim H.Y.'den de C.Y. adında bir çocuğumuz oldu. Şu an 1 yaşındadır ve babasıyla yaşamaktadır. İmam nikahlı eşim H.Y. ile 2 sene, ilk eşimden ayrılacağım sıralar nikah kıyıp birlikte olmaya başladık. Kendisiyle evliliğim sorunlu geçiyordu. Alkol aldıkça bana sürekli şiddet uyguluyordu. Hamileyken dahi kendisinden çok kez dayak yedim. Bu yıl Ocak ayında kendisinden gördüğüm şiddet sebebiyle ayrıldım ve baba evime döndüm. H.Y. ile son olarak ayrılmamızdan bir hafta kadar önce birlikte olduk. Bir ay kadar sonra test yaptırdığımda hamile olduğumu anlayınca, arayıp hamile olduğumu söyledim. İlk başta, 'Tamam' dedi ama sonradan ablamı arayıp, 'Biz ayrıldık, kardeşin ile beraber değiliz' demiş. Benim niyetim de ilk çocukta olduğu gibi doğurduktan sonra çocuğu ona vermekti. Kendisine hamile olduğumu söyledikten sonra, 'Barışacak olsa tekrar bir araya geliriz' diye düşünüyordum. Ama benimle iletişime geçmedi" dediği öğrenildi.

Bebeğini öldürüp çöpe atan annenin ifadesi korkunç! Her detayı hatırlıyor cinayet anları yok

BEBEĞİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olay gününü anlatan Elif A.'nın, "Bu bekleyiş içerisinde çocuğu aldırmak için geç kalmıştım. Hamile olduğumu ailemden sadece ablam biliyordu. O da kürtaj olmamı istiyordu, ama süresi geçmişti. Annem, babam ya da bir başkası hamileliğimi fark etmedi. Eylül ayında doğum olacaktı. 30 Ağustos 2025 günü saat 14.00 sıralarında evdeyken kasık bölgem yoğun bir şekilde sancılanmaya başladı. Kızım evde uyuyordu. Başka kimse de yoktu. Zaten zemin katında oturduğumuz dairenin bitişiğindeki kazan dairesine kıyafet almaya diye girdiğimde sancılarım iyice arttı. Kazan dairesinde artan sancımın hemen sonrasında doğum gerçekleşti ve çocuk eşofmanımın içerisine düştü. Hemen orada kazan dairesinin içinde makas ile çocuğun göbek bağını kestim ve bebeği kazan dairesinin içine öylece açıkta bıraktım. Bebeğe ne yaptığıma dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben beyin ameliyatı olduğumdan çok ağır unutkanlık yaşıyorum. Bebeğin göbek bağını kestikten sonra bebeğe makasla zarar verip vermediğimi hatırlamıyorum. Bebek doğduktan sonra çok kısa bir süre ağladığını hatırlıyorum. Sonra kendi dairemize geçtim. Kızıma kahvaltısını hazırladım. Akşam saat 21.30 sıralarında kazan dairesinde bebeğin yanına geldiğimde bıraktığım gibi, cansız halde yatıyordu. Göbek bağını kesmiştim. Karın bölgesinde de makasla kesilmiş yeri gördüm. Büyük ihtimalle onu ben yaptım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Onu ölü halde poşete koyarak dışarı, sokağa çöp kutusunun yanına koydum" dediği öğrenildi.

Bebeğini öldürüp çöpe atan annenin ifadesi korkunç! Her detayı hatırlıyor cinayet anları yok

"ÜSTÜNÜ ÖRTMEDEN ONU KAZAN DAİRESİNDE BIRAKTIM"

Tek başına doğum yaptığını söyleyen Elif A.'nın, "Ben doğum yaparken yanımda kimse yoktu. Doğum yaptıktan sonra bebek ağladı. Ben kordonunu kestim. Sonrasında hiçbir şey yapmadan, emzirmeden, üstünü örtmeden onu kazan dairesinde bıraktım. Ben bebeğin üzerindeki yaralanmaları yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Doğum yaptıktan sonraki hiçbir süreci hatırlamıyorum. Ben bebeği orada bıraktıktan sonra kazan dairesinin bitişiğindeki evime geçtim. Eve bebek ağlama sesi hiç gelmedi. Kazan dairesine o gün içerisinde benden başka kimse girmedi. Zaten ben kazan dairesinden çıkarken de bebek ağlamıyordu. Kazan dairesindeki kan izlerini ben saat 17.30 gibi yıkadım. Ben kazan dairesini yıkarken bebeği poşete koydum. Muhtemelen doğum yaptıktan sonra, hatırlamamakla birlikte, bebeğe zarar verdim. Bebekten sonrasında hiçbir şekilde ses gelmedi. Daha sonrasında kova ile birlikte bebeği çöp konteynerinin yanına götürdüm. Bu kovada bebek, doğum yaptığım iç çamaşırlarım mevcuttur. Ben bebeği yakıp yakmadığımı hatırlamıyorum. Ancak sonrasında bebeği çöp konteynerinin oraya bırakıp marketten döndükten sonra çöp toplayan görevlilerin benim bıraktığım çöp kovasını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Ben göbek kordonunu kestikten sonrasını hatırlamıyorum. Bu olayları ben tek başıma gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Alışveriş, Doğan Can, Beşiktaş, Güvenlik, İstanbul, Cinayet, Güncel, Bebek, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne, Bebek Cesedini Konteyner Yanına Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL’lik hediye Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL'lik hediye
Uzman isimlerden korkutan tahmin: İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı Uzman isimlerden korkutan tahmin: İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı
Fenerbahçe’de neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer son anda iptal oldu Fenerbahçe'de neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer son anda iptal oldu
Tetikçi 14, maktul 20 yaşında Cinayet anbean kameraya yansıdı Tetikçi 14, maktul 20 yaşında! Cinayet anbean kameraya yansıdı
Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal’de Yusuf Akçiçek 22 milyon euro karşılığında Al-Hilal'de
Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi Filenin Sultanları, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi
Yere sigara atarken yakalandı, savunması ’pes’ dedirtti: Avrupa’dan geldiğim için bilmiyordum Yere sigara atarken yakalandı, savunması 'pes' dedirtti: Avrupa'dan geldiğim için bilmiyordum
Napoli, Elif Elmas ile yeniden buluştu Napoli, Elif Elmas ile yeniden buluştu
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
TFF liglerin statüsünde değişikliğe gitti TFF liglerin statüsünde değişikliğe gitti
Okul müdür yardımcısından ilginç sözler: Hizmetlimiz aldığı maaşla bizimle dalga geçiyor Okul müdür yardımcısından ilginç sözler: Hizmetlimiz aldığı maaşla bizimle dalga geçiyor
Dünyanın en büyükleri açıklandı Listede Türkiye’den 5 şirket var Dünyanın en büyükleri açıklandı! Listede Türkiye'den 5 şirket var
Dünyanın en sağlıklı yiyeceği belli oldu Binlerce besini geride bıraktı Dünyanın en sağlıklı yiyeceği belli oldu! Binlerce besini geride bıraktı

15:05
Tanju Özcan Ali Koç’tan özür diledi: Korkudan esas duruşa geçiyorum
Tanju Özcan Ali Koç'tan özür diledi: Korkudan esas duruşa geçiyorum
14:41
Duyunca ’’Yok artık’’ diyeceksiniz Fanatikliğin geldiği son nokta
Duyunca ''Yok artık'' diyeceksiniz! Fanatikliğin geldiği son nokta
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e Sinop yanıtı: Ah ülkem ne hallere kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı: Ah ülkem ne hallere kaldı
14:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder
13:49
İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık
İş yerine saldırıda başarısız olunca etek giydirdiler: Biz abiye yanlış yaptık
13:34
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu
Kerem Aktürkoğlu 1. Lig ekibini havalara uçurdu
13:28
Afganistan’daki depremde ölü sayısı 1400’ü geçti
Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti
13:21
Adalet Bakanı Tunç’tan, Özgür Özel’e soruşturma yanıtı: Kendisi bir eczacı
Adalet Bakanı Tunç'tan, Özgür Özel'e soruşturma yanıtı: Kendisi bir eczacı
12:57
Putin: Rusya’nın kimseye saldırmaya niyeti yok
Putin: Rusya'nın kimseye saldırmaya niyeti yok
12:02
Görevden uzaklaştırılan CHP’li başkan hakim karşısında Aylık gelirini de açıkladı
Görevden uzaklaştırılan CHP'li başkan hakim karşısında! Aylık gelirini de açıkladı
11:34
Kardeş ülke Azerbaycan’ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran olay: Aliyev bu işe ne diyecek?
11:03
Milli takım kampına damga vuran görüntü
Milli takım kampına damga vuran görüntü
10:38
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün
10:14
KYK yurt başvuruları başladı
KYK yurt başvuruları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2025 15:26:51. #7.11#
SON DAKİKA: Anne, Bebek Cesedini Konteyner Yanına Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.