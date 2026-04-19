Arıburnu Zaferi: 25 Nisan 1915

Türk milletinin geleceğini etkileyen Çanakkale Savaşları'nda İtilaf Devletleri'nin çıkarma harekatına karşı 19. Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal'in birliklerini harekete geçirmesiyle 25 Nisan 1915'te Arıburnu Zaferi kazanıldı.

İtilaf Devletleri tarafından, Gelibolu ve Çanakkale yarımadalarının Arıburnu, Seddülbahir ve Kumkale gibi bölgelerine yapılan çıkarma, 308 savaş ve nakliye gemisiyle gerçekleştirildi. 71'inci Alay Komutanı, durumu 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal'e bildirdi.

Mustafa Kemal, ordu komutanı Saros'ta olduğundan emir beklemeksizin birliklerini harekete geçirdi ve Arıburnu'na çıkıp yarımadanın en kritik tepesi Kocaçimen'de ilerleyen İngiliz birliklerine karşı harekat başlattı.

Arıburnu muharebelerinde Mustafa Kemal, 57'nci Alay ile bir dağ bataryasını Kocaçimentepe yönünde harekete geçirerek Kocaçimen Tepesi ve Conkbayırı blokunu kurtardı. Mustafa Kemal, Conkbayırı'nda ilerleyen düşmana karşı 57'nci Alayı süngü hücumuna geçirerek, 27'nci ve 57'nci alaylar vasıtasıyla Arıburnu'na çıkan İngiliz güçlerini kontrol altına aldı.

Boğaz boğaza yapılan çarpışmalarda 57'nci Alay Düztepe'yi, 27'nci Alay da süngü hücumuyla Kanlısırt'ı geri aldı. Mustafa Kemal'in Anzaklar ilerlerken geri çekilen Türk birliğini durdurarak, düzene sokması ve süngü hücumlarıyla püskürtmesi, düşmana darbe indirdi.

23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, düşman işgalindeki Anadolu ve Rumeli topraklarında Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak, Cumhuriyet'e giden yolda adımlar atacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 23 Nisan 1920'de açıldı.

TBMM'nin açılışına giden adımlar, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından Mondros Mütarekesi'ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla atıldı.

Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar, "ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağını" ortaya koydu.

1919 sonbaharında yapılan seçimlerden sonra son Osmanlı Mebusan Meclisi, 12 Ocak 1920'de 168 üyesinden 162'sinin katılımıyla toplandı. Mustafa Kemal, Erzurum Mebusu seçilmişti ancak Ankara'da kaldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yanlısı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bu Meclis, 28 Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda "Misakımilli'yi" kabul etti.

İstanbul'un 16 Mart'ta işgali ve Milli Mücadele yanlılarının tutuklanması üzerine milletvekilleri ve aydınlar, Ankara'ya geçmeye başladı. Mebusan Meclisi de 18 Mart'ta süresiz tatil kararı aldı.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mart 1920'de yayımladığı genelgeyle "Ankara'da olağanüstü yetkili meclisin" toplanacağını duyurdu. Genelgede, "ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere olağanüstü yetki verilecek meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış mebuslardan gelebileceklerin bu meclise katılmaları" istendi.

Seçimle belirlenen milletvekilleriyle, dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisi'nden kaçarak Ankara'ya gelebilenlerden 84'ü ilk mecliste yer alabildi.

Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışını duyurduğu genelgesinde bundan böyle "bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek katın" bu Meclis olacağına işaret etti.

23 Nisan 1920'de Hacıbayram Camisi'nde cuma namazı kılınıp kurbanlar kesildikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı.

Belli başlı öteki olaylar

20 Nisan

1841- İlk dedektif romanı "Morgue Sokağı Cinayeti" yayımlandı. Edgar Allen Poe'nun Graham's Lady's and Gentleman's dergisinde yayımlanan eserinde Parisli Bay C. Auguste Dupin'in seri cinayetleri ortaya çıkarmadaki çözümleyici zekası betimleniyordu.

1889- Adolf Hitler doğdu.

1902 - Marie ve Pierre Curie, Paris'teki laboratuvarlarında radyoaktif radyum tuzlarını ayrıştırmayı başardı.

1924- 1924 Anayasası kabul edildi.

1942- İzmir Ticaret Gazetesi, yayımlanmaya başladı.

1944- Türkiye, Almanya'ya krom ihracatını durdurdu.

1953- Yedi Türk askeri, Kore'deki esir değişimiyle geri alındı.

1962- Dolandırıcılığıyla ünlü "Sülün Osman", cezaevinde "Alınteri ile Yaşamak" konulu konferans verdi.

1990- Ressam Şefik Bursalı, 87 yaşında hayata veda etti.

2008- Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Gazanfer Bilge, 85 yaşında vefat etti.

2011- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin davada tutuklu yargılanırken tahliye edilen, sonrasında 13 yıl boyunca firarda olan ve bu sebeple dosyası ayrılan Bülent Düvenci'yi "müebbet hapis cezasına" çarptırdı.

2012- Mısır'ın başkenti Kahire'de yüz binlerce kişi, Tahrir Meydanı'nda, ordunun yönetimi sivillere devretmesi için gösteri düzenledi.

2016- Müzisyen, besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu, İstanbul'da akciğer kanserine bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetti.

2017 - MİT'e ait tırları Hatay'da durdurarak arama yapmak isteyen, itiraz eden MİT görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu Ankara'da tutuklandı.

2017 - Paris'in Champs Elysees Caddesi'nde, Türkiye'nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin önünde düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırının faili, olay sırasında öldürüldü.

2018- Kimlik ve sürücü belgesi sorgulamalarının daha hızlı yapılması amacıyla üretilen barkod ve karekod okuyucu sistem ilk kez kullanıldı.

2023- Karadeniz doğal gazı, Zonguldak Filyos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle devreye alındı. Törende, Karadeniz doğal gazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'ta yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başlandı.

2024- Barbados yönetimi, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı.

2025- Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti.

21 Nisan

1864- Toplum bilimci Max Weber doğdu.

1900- Tom Sawyer, Huckleberry Finn adlı öyküleriyle tanınan ve asıl adı Samuel Langhorne Clemens olan Amerikalı mizah yazarı Mark Twain öldü.

1920- Gazi Mustafa Kemal Paşa, vilayetlere Meclis'in 23 Nisan 1920'de açılacağını bildiren genelge yayımladı.

1938- Pakistan'ın ünlü şairi Muhammed İkbal, hayata veda etti.

1939- Hatay, Türk gümrük tarifesine dahil oldu.

1952- Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayla vize formaliteleri kaldırıldı.

1957- Muhsin Ertuğrul, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarının başına getirildi.

1964- Yunanistan, Kıbrıs'taki askeri birliğini, Birleşmiş Milletler Barış Gücü emrine vermeyi kabul etti.

1964- Rum Patriği Vekili Emilyanos ile Metropolit Canavaris, Türkiye aleyhine faaliyet gösterdikleri gerekçesiyle sınır dışı edildi.

1967- Yunanistan'da darbe yapıldı, "Albaylar Cuntası" yönetime el koydu.

1973- "Devlet Ana", "Yorgun Savaşçı" gibi yapıtlara imza atan yazar Kemal Tahir, 63 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1996- Çeçenistan Devlet Başkanı Cahar Dudayev, Rus füze saldırısında öldü.

2005- TBMM Başkanlık Divanı, "TBMM 85. Yıl Milli Egemenlik Onur Ödülü'nün" Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verilmesini kararlaştırdı.

2013- Paraguay'da sivrisineklerden bulaşan virüsün neden olduğu "dang humması" salgınında 45 kişi öldü.

2015- Kahramanmaraş'ta "Dünya Çocuk Rekorları" kapsamında 2 bin 500 çocuk, aynı anda dişlerini fırçalayarak toplu diş fırçalama rekoru kırdı.

2016- Amerikalı pop yıldızı Prince Rogers Nelson, Minneapolis'teki evinde yaşamını yitirdi.

2017- Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığına 10 askeri üniformalı kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 140 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

2019 - Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 253 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. Terör saldırılarında Türk vatandaşları Serhan Selçuk Nariçi, Yiğit Ali Çavuş ve sonraki günlerde saldırıda ağır yaralanan Zekeriya Tuyan hayatını kaybetti.

2019 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından protestocu grubun saldırısına uğradı.

2020- Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının, bu yıl okul bahçeleri yerine evlerde yapılacağını açıkladı.

2021- Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i 9-2 yenerek 8. Avrupa şampiyonluğu ile Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi ünvanını elde etti.

2025- Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A hizmete alındı.

2025- Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, hayatını kaybetti.

22 Nisan

1920- İtilaf Devletleri, Osmanlı hükümetini Paris'te toplanacak Sulh Konferansı'na davet etti.

1924- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruldu, Anadolu demir yollarının devletleştirilmesine ilişkin yasa benimsendi.

1933- Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan anlaşmayla Osmanlı borçlarının tasfiyesi sağlandı.

1935- Türk Kadınlar Birliğinin çağrısıyla İstanbul'da toplanan Uluslararası Kadınlar Kongresi çalışmalarını tamamladı.

1940- Siirt'in güneyindeki Beşiri yakınlarındaki Raman Dağı'nda 1042 metre derinlikte petrol bulundu.

1947- Türkiye'ye yabancı sermayenin girişine izin veren yasa kabul edildi.

1962- Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hakimler Kurulunun kurulmasına karar verildi.

1993- Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın naaşı Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Vatan Caddesi'nde hazırlanan kabirde toprağa verildi.

1994- Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in eşi Berin Menderes Ankara'da vefat etti.

2009- 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil edilmesine ilişkin kanun değişikliği TBMM'de kabul edildi.

2010- Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye ile imzaladığı protokollerin onaylanmasının askıya alındığını ancak sürecin terk edilmediğini söyledi.

2011- Anavatan Partisi'nden 1987-1995 yıllarında Bursa Milletvekilliği yapan Mehmet Gedik, Mudanya'da restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

2013- İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili Türkiye'den özür dilemesinin ardından, tazminat konusunda görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'den bir heyet Ankara'ya geldi.

2014- Türkiye'nin ilk "plaj kütüphanesi", Fethiye ilçesindeki Kumburnu Tabiat Parkı'nda açıldı.

2015- Güney Kore ve ABD, 1974'te varılan mutabakatın yerine geçecek yeni nükleer enerji anlaşması imzaladı.

2015- Türkiye, en yakın rakibi Yunanistan'ı 41 bayrakla geçerek "Mavi Bayraklı Plaj" sayısında dünyada ikinci sıraya yükseldi.

2016- BM çatısı altında Paris İklim Anlaşması'nı bir günde 171 ülke imzaladı.

2017- Fas ile Küba arasındaki diplomatik ilişkiler, 37 yıl sonra yeniden başladı.

2018- CHP'li 15 milletvekili partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. Toplam milletvekili sayısı 5 olan İYİ Parti, CHP'den 15 milletvekilinin katılımıyla TBMM'de grup oluşturabilecek sayıya ulaştı.

2021- Milli sporcu Büşra Işıldar, Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

2021- Gazeteci yazar Selahattin Duman, tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.

2023- Milli güreşçi Burhan Akbudak, Avrupa şampiyonu oldu. Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Burhan Akbudak, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazandı.

23 Nisan

1616- İngiliz oyun yazarı William Shakespeare, hayata veda etti.

1920- Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı.

1923- Lozan Konferansı'nın ikinci dönemi başladı.

1924- Ankara'da Türk Ocakları 1. Kurultayı toplandı.

1929- "Çocuk Bayramı ve Haftası" ilk kez kutlandı.

1930- Birinci Ulusal Mimarlık üslubunun tüm özelliklerini yansıtan son binalardan biri kabul edilen Ankara'daki Türk Ocakları Genel Merkezi binası hizmete açıldı.

1938- Fransa'nın Nice kentinde 7 ülkenin katıldığı yarışmalarda Ordu Süvari Ekibi birincilik kazandı.

1948- II. Dünya Savaşı'ndan bu yana kapalı tutulan Topkapı Sarayı Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi törenle halka açıldı.

1960- İzmit Petrol Rafinerisi'nin temeli atıldı.

1961- İlk Meclis binası, müze haline getirildi.

1961- Yerli yapım "27 Mayıs Treni" ilk seferini yaptı.

1965- İlk Sovyet haberleşme uydusu Maniya-1 uzaya fırlatıldı.

1969- Suikast sonucu öldürülen ABD Başkanı John F. Kennedy'nin erkek kardeşi ve ABD Senatörü Robert F. Kennedy'nin katili Ürdün vatandaşı Filistinli Sirhan Bişara Sirhan, idam cezasına çarptırıldı.

1974- Siyasi hakların iadesi hakkında anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesinin ardından Senato Başkanı Tekin Arıburun, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a tezkere yazdı. Yemin ederek senatörlük görevine başlamasını istedi. Bayar, bu isteği 28 Nisan'da geri çevirdi.

1979- Türkiye'nin 7 ülkeyle telefon görüşmesini sağlayacak uyduyla haberleşme istasyonu hizmete girdi.

1981- Milli Güvenlik Konseyi, eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın Yüce Divan'da yargılanmasına karar verdi.

1982- TRT, haftada 2 gün renkli yayına başladı.

1984- AIDS'e neden olan virüs belirlendi.

1992- Sağlık kontrolü için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a prostat kanseri teşhisi konuldu.

2003- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, KKTC ile Rum kesimi arasında serbest geçişler başladı.

2007- Samsun Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın temeli atıldı.

2007- Rusya'nın eski Devlet Başkanlarından Boris Yeltsin 76 yaşında hayatını kaybetti.

2022- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

2023- Milli sistemlerle geliştirilen yeni Altay Tankı, testler için TSK'ya teslim edildi.

2023- Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Laçın-Hankeni yolunun (Laçın Koridoru) başlangıcında sınır kontrol noktası kuruldu.

2023- Milli güreşçiler, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya elde etti.

24 Nisan

1512- I. Selim tahta çıktı.

1830- Osmanlı hükümeti, Yunan Devleti'nin varlığını resmen kabul etti.

1898- İspanyolların, Küba Adası'nın boşaltılması istemini reddederek ABD'ye savaş ilan etmesiyle, İspanya-Amerika Savaşı başladı.

1909- İstanbul'a gelen "Hareket Ordusu" 31 Mart Ayaklanması'nı bastırdı.

1916- Patrick Pearse önderliğindeki gizli milliyetçi örgüt İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği, Dublin'de İngiliz egemenliğine karşı Paskalya Ayaklanması'nı başlattı.

1920- Mustafa Kemal, "Büyük Millet Meclisi Reisliği"ne seçildi.

1934- Türk Askeri Uçak Filosu, Moskova Hava Meydanı'na indi.

1946- Ulvi Cemal Erkin'in 1. Senfonisi, Ankara Devlet Konservatuarında ilk kez seslendirildi.

1959- Mısır Devlet Başkanı Nasır, Shell ve Anglo-Egyptian petrol şirketlerini kamulaştırma emri verdi.

1972- TBMM, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam kararlarını yeniden onayladı.

1980- İran'da rehin tutulan 52 Amerikalıyı kurtarmak için operasyon düzenlendi. Rehinelerin kurtarılamadığı operasyonda 8 ABD askeri hayatını kaybetti.

1991- Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi Feriha Tevfik, 80 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2001- Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz Enerji Operasyonu'na ilişkin soruşturmayı tamamlayarak dava açtı.

2004- BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs'ta çözüm için hazırladığı plana ilişkin referandum yapıldı. Plan, KKTC'de "evet" oyları fazla çıkmasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Kesimi "hayır" dediği için reddedildi.

2015- Ermeni Patrikhanesinin ev sahipliğinde, 1915 olaylarının 100. yılını anmak üzere Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde Sup Badarak (Kutsal Sunu) ayini düzenlendi.

2016- İsrail yönetimi, hapiste tuttuğu 12 yaşındaki Dima el-Vavi isimli Filistinli kız çocuğunu serbest bıraktı.

2016- TEB BNP Baribas İstanbul Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nın tekler finalinde milli raket Çağla Büyükakçay şampiyon olarak dünya sıralamasında "ilk 100'e giren ilk Türk kadın tenisçi" ünvanını aldı.

2017- Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson (57), "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" olarak tarihe geçti.

2017- Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı, beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

2018- Dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" ünvanına sahip Cem Karabay, Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu 30 saat 20 dakikayla kırdı.

2019- ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight, Kızıl Gezegen'de ilk yer sarsıntısını kaydetti.

2020- Fransa'nın başkenti Paris'te 25-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 2020 Avrupa Atletizm Şampiyonası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

2024- Portekiz'deki Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, altın madalya kazandı.

2024- Jamaika, Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını bildirdi.

2024- Eski Devlet Bakanı ve eski Trabzonspor Kulübü Başkanı 78 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

25 Nisan

1719- Daniel Defoe'nin yazdığı Robinson Crusoe isimli romanı, yayımlandı.

1874- Radyo dalgaları üzerinde çalışan ve bu yolla ilk haberleşmeyi sağlayan fizik bilgini Guglielmo Marconi doğdu.

1859- Kızıldeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak 101 mil uzunluğundaki Süveyş Kanalı'nın kazılmasına, Mısır'ın Akdeniz'deki kıyı kenti Port Said'de başlandı.

1915- Arıburnu Zaferi kazanıldı.

1918- Kars ve Ardahan düşman işgalinden kurtuldu.

1920- TBMM adına Başkan Mustafa Kemal Paşa'nın, "Milleti birlik ve beraberliğe çağıran ve düşman yalanlarına inanılmamasını isteyen" genelgesi yayımlandı.

1925- Mareşal Hindenburg, Almanya'nın halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.

1926- İran'da Rıza Han Pehlevi, kendisini şah ilan etti.

1929- "Zabitler ve askeri memurların 25 yaşını ikmal etmeden evlenmemelerine" ilişkin kanun, TBMM'de kabul edildi.

1932- Başbakan İsmet İnönü, Sovyetler Birliği'ne resmi ziyarette bulundu.

1939- Alman uçak şirketi Lufthansa ile İstanbul-Berlin hattında seferlerin başlaması için sözleşme imzalandı.

1941- Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün yaveri, Bilecik Milletvekili Salih Bozok vefat etti.

1945- 46 ülkeden gelen delegeler, Milletler Cemiyetinin yerini alacak "Birleşmiş Milletler"i kurmak üzere San Fransisco'da bir araya geldi. Türkiye, 46 ülkenin katıldığı BM Uluslararası Örgütlenme Konferansı'na Dışişleri Bakanı Hasan Saka başkanlığında bir heyet gönderdi.

1946- İstanbul-Ankara hattında yataklı tren seferleri başladı.

1952- Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü, Yunanistan'a resmi ziyarette bulundu.

1953- Cambridge'den iki bilim adamı, kalıtsal özellikleri ebeveynden çocuğa taşıyan "Deoksiribonükleik Asit" (DNA) adını verdikleri molekül yapısını buldu.

1957- Fethiye'de 7,1 büyüklüğündeki depremde 67 kişi yaşamını yitirdi.

1962- Anayasa Mahkemesi kuruldu.

1974- Portekiz'de General Antonio Spinola'nın yönettiği askerler tarafından yapılan Karanfil Devrimi, Salazar'ın faşist diktatörlüğünü devirdi.

1990- ABD uzay mekiği Discovery'nin mürettebatı, ilk uzay teleskobu Hubble'ı, yer çevresinde alçak bir yörüngeye oturtmayı başardı.

1995- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine giren 35 bin askerinden 20 bininin geri çekildiği bildirildi.

2001- Merkez Bankasına özerklik getiren yasa TBMM'de kabul edildi.

2012- Hollanda'da THY uçağının, 25 Şubat 2009'da İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Schiphol Havaalanı'na inişe geçtiği sırada düşmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Haarlem Savcılığı, kimsenin suç işlemediğine karar verdi.

2015 - Nepal'de meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

2016- Mısır'da Sina Yarımadası'nın kurtuluş günü münasebetiyle 859 mahkum için af kararı çıkarıldı.

2017- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye'nin denetim sürecine alınmasını kabul etti.

2021- Irak İçişleri Bakanlığı, Bağdat'ta Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanede çıkan yangın sonucu 82 kişinin öldüğünü bildirdi.

2021- İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak Avrupa şampiyonu oldu.

2023- Türkiye'nin yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

2023- ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı.

26 Nisan

1936- İlk Türk romancılarından Samipaşazade Sezai, 76 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1937- Adolf Hitler'in İspanya'da ayaklanan Falanjist güçlerin lideri Francisco Franco'ya gönderdiği uçaklar, Guernica'yı bombaladı.

1986- Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil Nükleer Santrali'nde patlama oldu. 7 milyon kişinin zarar gördüğü patlama nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan Türkiye de etkilendi.

1994- Güney Afrika'da ilk çok ırklı seçimler yapıldı. Oyların yüzde 62'sini alan Nelson Mandela liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi, seçimlerin galibi oldu.

2005- BM, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in BM Kalkınma Programı Başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı.

2006- "Haydar Haydar", "El Vurup Yaremi İncitme Tabip" gibi türküleriyle tanınan Türk halk müziği sanatçısı Ali Ekber Çiçek, 71 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2012- Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari hakkındaki soruşturmayı engellemekten suçlu bulundu.

2013- Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki akıl hastanesinde çıkan yangında çoğu hasta 38 kişi hayatını kaybetti. Binadan yalnızca 3 kişi kaçmayı başardı.

2013- Türkiye'nin ilk yerli mini haberleşme test uydusu "TÜRKSAT-3USAT" Çin'den fırlatıldı.

2015- KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'ni bağımsız aday Mustafa Akıncı kazandı.

2016- Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da Moskova yönetiminin görevlendirdiği mahkeme, Kırım Tatar Milli Meclisini aşırıcı örgüt kapsamına alarak faaliyetlerini yasakladı.

2017- Ardahan'da inşaat alanında yapılan kazı sırasında bulunan özel oda şeklinde düzenlenmiş mezarda, Rus işgali döneminde hayatını kaybettiği düşünülen ve üniformasıyla gömülen subayın büyük bölümü çürümemiş cesedine ulaşıldı.

2017- Fransa, istihbarat servislerinin elde ettiği delillere dayanarak Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki saldırıda sarin sinir gazı kullandığını açıkladı.

2018- Türk balesine sağladığı katkılarla tanınan Tenasüp Onad Öncel, Ankara'da 84 yaşında vefat etti.

2022- Türkiye'de Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı.

2023- Belçika istihbaratı, ülkedeki dış kaynaklı casusluk faaliyetinin Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

2025- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının (SİHA), TCG Anadolu gemisinden "Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri"ni başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.