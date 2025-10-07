Bağımlılıktan Kurtulan C.A., Rol Model Oldu

Bursa'da 25 yıl boyunca alkol ve uyuşturucu kullanan C.A. (53), Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Aile Destek Merkezi'nde (GADEM) gördüğü tedavinin ardından bağımlılıktan kurtulup burada çalışmaya başladı.

KIZININ SÖZLERİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kentte pek çok kişinin bağımlılıklarından kurtulup, hayata tutunmasına destek olan merkezde 7 yıldır görev yapan C.A., 'İyileşme Danışmanı' olarak çalışıp hem geçimini sağlıyor hem de merkezde bağımlılıkla mücadele edenlere kendi hikayesiyle yol gösteriyor. Kızının, "Ben senin gibi baba istemiyorum" sözlerinin canını çok acıttığını ve hayatında dönüm noktası olduğunu anlatan C.A., her yeni gelen danışana destek olmayı önceliği haline getirdiğini belirtti.

"ÇABA VE DESTEKLE HERKES KURTULABİLİR"

Uyuşturucuya 'merak', 'arkadaş özentisi' ve 'yanlış alışkanlıklar' ile başladığını söyleyen C.A., önceleri çok sayıda tedavi sürecine rağmen bağımlılıktan kurtulamadığını açıkladı. Daha sonra da süreç içinde, ailesinin desteği ve gördüğü profesyonel tedaviyle sağlığına kavuşan C.A., bağımlılığın irade meselesi değil, beynin bir hastalığı olduğuna işaret etti. Yaklaşık 8 yıldır temiz bir hayat sürdürdüğünü ifade eden C.A., "İyileşilmeyecek diye bir şey yok, zaman, çaba ve destekle herkes kurtulabilir" mesajını verdi.

"ÇOK DENEDİM, EN SONUNDA BAŞARDIM"

Merak ve arkadaş çevresinin etkisiyle başladığı maddeyi uzun yıllar kullandığını söyleyen C.A., "Benim aşağı yukarı 20-25 senelik bağımlılığım vardı. Yani çocukluktan beri kullanmadığımız bir şey kalmadı. Alkol, maddeler yani aşağı yukarı hepsini denedik. Merak, arkadaş özentisi, kafası nasıldır? Arkadaşımın, 'Bunu da iç', bu da güzel' sözleriyle başladım. Ancak kızımın, 'Senin gibi baba istemiyorum' sözlerini söylediği gün, alışkanlıklarımı bıraktım. Keşke daha önceden söyleseydi, daha önceden bıraksaydım. Ha çok denedim bırakmak için. Aşağı yukarı 7 kere AMATEM'e yattım. Yani bunun hepsi madde için değil, madde için de alkol için de yattım. Çok denedim, en sonunda başardım" diye konuştu.

"KIZIMIN SÖZLERİ CANIMI ÇOK YAKTI"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GADEM'deki bağımlılıktan kurtulma sürecini anlatan C.A., şöyle konuştu:

"GADEM ile tanıştım. Sağ olsunlar bana çok yardım ettiler. Burada bir psikologla beraber başladık tedaviye. Elimden çok tuttu gerçekten. Mesela canım çok içmek istediği zaman onu arardım. 'Hocam ben mahalleye gidiyorum' derdim. O da, 'Hayır mahalleye gitme gel' derdi. 'Ya hocam sen bana ne yapabilirsin ki? Çok istiyor canım' derdim. O da, 'Yanıma gel. Yine gitmek istiyorsan gidersin' derdi. Gelirdim buraya, beni konuştururdu. Bir şey yapardı, bir şey derdi. Ben buradan evime geri dönerdim. İçmeye gitmezdim yani. Ama bunun yanında tabii ilaç tedavim de oldu. Bol miktarda ilaç kullandım. 40 gün AMATEM'de kaldım. Mesela 3 ay, 5 ay yeri geldi 9 ay içmedim. Ama ondan sonra bir kayma yaşadım. Kayma yaşadıktan sonra bu sefer ilacı da kesiyorsun. Tekrardan AMATEM'e yatıp yeniden bir ilaç süreci başlıyor. Yani uzun bir dönem. Öyle kısa bir zaman değil. Ama bu benimle ilgili bir olay. Başladığım zaman uyuşturucuyu bırakmak istemiyordum. Sadece ailemin baskısıyla yatarak tedavi oluyordum. Ne zaman kızım bana, 'Ben senin gibi baba istemiyorum' dedi, o zaman canım çok yandı. Sonrasında, 'bırakma' kararı verdim ve bıraktım."

"ÇEKTİKLERİMİ, YAŞADIKLARIMI BEN BİLİYORUM"

Uyuşturucuyla mücadelesinde ailesinin kendisini hiç yalnız bırakmadığını ifade eden C.A., madde kullanmadığı dönemlerde ise hayata bakışının değiştiğini, gerçekleri daha net görebildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"GADEM'e ayık gelmeye başladıktan sonra, burada da kendimi toparlamaya başladım. Sağ olsunlar. İyileşme sürecinden sonra bana bir iş imkanı da verdiler. Yani, 'Ben başarıyorsam başkaları da başarır' diyebiliyorum. Onlara yardım etmek için burada çalışmayı kabul ettim. Çünkü çektiklerimi, yaşadıklarımı ben biliyorum. Aşağı yukarı 6-7 seneden beri burada görev yapıyorum. En fazla, tedavi için gelen 17-18 yaşındaki gençlere yardım etmek istiyorum. Çünkü onların kurtulma şansı diğerlerinden daha kolay ve önleri çok açık onların. Sabah buraya geldiğimde benim gözüm kapıdan gelecek olan yeni danışanda. Çünkü yeni danışan bırakma hevesiyle buraya geliyor. Ona yardım edebilmek, onun yanında olabilmek benim için çok güzel bir şey."

"KESİNLİKLE BIRAKILMAYACAK BİR ŞEY DEĞİL"

Uyuşturucu ve alkolün bırakılmayacak bir şey olmadığını ama uğraş gerektirdiğini dile getiren C.A., "Kesinlikle bu bırakılmayacak bir şey değil. Bu beynimizdeki bir hastalık diyelim. Nasıl şeker hastalığı varsa, nasıl tansiyon hastalığı varsa onun gibi bir hastalık bu da. İyileşilmeyecek diye bir şey yok. Öyle bir şey olsa ben karşınızda oturmam. Ben iyileştim, 8 seneden beri temizim. Biraz çabalayacağız. Olmayacak diye bir şey yok" dedi.

İYİLEŞME DANIŞMANLARININ KATKILARI BÜYÜK

Merkezde çalışan klinik psikolog Merve Nalçacı ise uyuşturucu bağımlılarının sağlıklarına kavuşmalarında iyileşme danışmanlarının önemine dikkat çekerek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak meslek elemanları, bireysel psikolojik destek veriyoruz. Fakat bunun yanında sadece meslek elemanlarının dışında iş arkadaşlarımız 'İyileşme Danışmanı' olarak çalışıyor. Nedir iyileşme danışmanı? Aslında baktığımızda bu arkadaşlarımız eskiden bağımlılık süreçleri olan, tıbbi tedavilerini tamamlamış hatta bizim de müdürlüğümüzde hizmet almış kişiler. Bu durumu oldukça önemsiyoruz. Çünkü danışanlarımızın iyileşme süreçlerinde de olumlu katkılarını görüyoruz. Şöyle ki bazen umutsuzluk görülebiliyor kişilerde. Fakat iyileşme danışmanı konuştuğunda, 'Evet böyle bir süreç yaşamış. Tedavi olunabiliyor. Tekrar sosyal hayat da kazanılabiliyor' şeklinde bir düşünce oluşuyor kişilerde. Bundan kaynaklı da iyileşme danışmanlarımızla beraber meslek elemanları olarak ortak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.