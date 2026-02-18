Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'de bir sitenin otoparkında park halindeki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u dün tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmada ayrıca 6 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. NTV'nin haberine göre sabah saatlerinde soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.

2 ARAÇTAN 30 MİLYON DOLAR ÇALINDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Şubat tarihinde Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Ekşi Nar Sokak'ta bulunan bir sitenin otoparkında, park halindeki 2 araçtan yüklü miktarda para çalındığı yönündeki iddia/ihbar üzerine soruşturma başlattı. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube – Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yürüttü.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE

Sitenin ve çevrenin güvenlik kamera görüntülerinde otomobille gelen şüphelilerin otoparkta park halindeki araçların yanına geldikleri, araçlardan paketleri kendi araçlarına taşıdıkları tespit edildi. Ekipler, çevredeki kamera kayıtlarından zanlıların geliş–gidiş güzergâhlarını inceleyerek, hırsızlık eylemini gerçekleştirdikleri ve olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen kişileri belirledi.

3 İLDE OPERASYON GÜZENLENDİ

Polisin İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda ilk etapta 7 şüpheli yakalandı. Adres aramalarında şunlar ele geçirildi:

1 milyon 670 bin 500 dolar

13 bin 200 TL

860 uyuşturucu hap

2 ruhsatsız tabanca

1 kuru sıkı tabanca

Soruşturma derinleştirilince 4 şüpheli daha gözaltına alındı ve böylece gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

9 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Gözaltındaki 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik, 1'i 18 yaşından küçük olmak üzere 9 şüphelinin tutuklanmasına 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Savcılığın sulh ceza hâkimliğine sevk yazısında tutuklama talep edilen şüpheliler ve isnat edilen suçlar şöyle aktarıldı:

K.K.: "örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli hırsızlık", "nitelikli hırsızlığa teşebbüs", "suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme"

R.S.: "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli hırsızlık", "nitelikli hırsızlığa teşebbüs"

E.K.: "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli hırsızlığa teşebbüs"

Ş.K.: "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "nitelikli hırsızlık"

E.K., M.G., B.B., R.K., O.D.: "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek"

Savcılık ayrıca Ö.F.S. ve E.Ç. hakkında adli kontrol uygulanmasını talep etmişti; hâkimlik de bu iki şüpheli yönünden adli kontrol kararı verdi.

"30 MİLYON DOLAR 3 AYDIR ARAÇLARDA TUTULUYORDU"

Soruşturma kapsamında mağdur olarak ifadesi alınan Bilal Durmaz, Tahtakale'de faaliyet gösteren döviz bürosunu kapattığını, bu nedenle 30 milyon doları yaklaşık üç aydır yaşadığı sitenin otoparkında bulunan iki araçta muhafaza ettiğini söyledi.

Durmaz ifadesinde, ailesi hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle bankalarla çalışamadığını, yeni hesap açamadığını ve nakit işlemleri gerçekleştiremediğini belirtti. Bu nedenle parayı bankacılık sistemi içinde tutamadığını ifade etti.

Döviz bürosunu kısa süre önce taşıdığını, yeni iş yerinde tadilat bulunduğunu ve bu nedenle iş yerini güvenli bulmadığını kaydeden Durmaz, taşınma sürecinde olduğu için evde de para tutmayı riskli gördüğünü söyledi. Siteye kurye dahi girişinin kısıtlı olduğunu, bu nedenle araçların bulunduğu otoparkı güvenli kabul ettiğini dile getirdi.

Durmaz, paranın bir bölümünün 2025 Kasım ayında yaklaşık 1,5 milyon dolara sattığını belirttiği evden elde edildiğini, ayrıca bir firmayla yaptığı parite işlemlerinden kaynaklanan 21,5 milyon avro karşılığı doların da çalınan miktar içinde bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu 21,5 milyon avro karşılığı 25,5 milyon doların ilgili firmaya ait olduğunu belirtti.

Toplam tutarın 30 milyon dolar olduğunu ifade eden Durmaz, paranın iki araca yarı yarıya paylaştırıldığını söyledi.

İfadesinde ayrıca, bankaya yatırıp çekmenin zahmetli olması nedeniyle parayı araçta taşıdığını, son üç aydır paraya ihtiyaç duymadığı için araçlarda muhafaza ettiğini belirtti.

MAĞDURUN BABASI "KARA PARA AKLAMA" İDDİASIYLA TUTUKLANMAŞ

Mağdur Bilal Durmaz'ın, "kara para aklama" faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Taç Döviz isimli firmanın sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Laleli'deki bu firma ve yetkililerine yönelik "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, MASAK ve BDDK raporları ile gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve diğer delillere göre 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldığı tespit edilmişti.

Yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını POS cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanan zanlıların, 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplam 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri belirlenmiş, söz konusu paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı ve suç gelirlerinin çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik 14 Ekim 2025'te operasyon düzenlenmiş, 48 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Ekim'de İstanbul Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanmış, 15'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Savcılığın talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliği, 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulması kararı da vermişti.

İBB İDDİANEMESİNE DE GİRDİ

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede de Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firma sahibi şüphelilerin 2018'den itibaren uluslararası para transfer sistemleri aracılığıyla 'kara para aklama' faaliyetlerinde bulunduğu ve birçok farklı suç grubunun paralarını emanetçi olarak sakladığının tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, operasyonda, firmanın faaliyet gösterdiği iş hanının eksi birinci katında bulunan, herhangi bir tabelası olmayan firmayla bağlantılı dükkanda yapılan arama neticesinde, kasalarda toplam 46 milyon 24 bin 895 lira, 47 milyon 814 bin 700 dolar, 52 milyon 118 bin 30 avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildiği anımsatılmıştı.

Ele geçirilenlerin, şirketin beyanlı ticari kayıtlarıyla hiçbir şekilde örtüşmediği kaydedilen iddianamede, ayrıca MASAK kayıtlarında Taç Döviz'in son üç yılda bildirdiği toplam işlem hacminin tespit edilen nakit varlıkların yüzde 5'ine dahi ulaşmadığı kaydedilmişti.

İddianamede, Taç Döviz yetkilisi Mehmet Ş.D'nin beyanında, paraların 'müşteri emaneti' olduğunu, şirketin 'değerli maden saklama hizmeti' verdiğini söylese de ne bu emanetlerin kimlere ait olduğuna ilişkin tutanak, ne altınların mülkiyetini belgeleyen fatura veya dekont sunmadığı bildirilmişti.