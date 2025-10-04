Balık Avında Mahsur Kaldı, Kendi Kendini Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balık Avında Mahsur Kaldı, Kendi Kendini Kurtardı

Haberin Videosunu İzleyin
Balık Avında Mahsur Kaldı, Kendi Kendini Kurtardı
04.10.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balık Avında Mahsur Kaldı, Kendi Kendini Kurtardı
Haber Videosu

Antalya'da balık tutarken kayalıklarda mahsur kalan Yusuf Ö., deniz polisini beklemeden yüzerek kurtuldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde balık tutmak için falezlerden Bambus Plajı'na inen ve yüzerek yaklaşık 25 metre açıktaki kayalık bölgeye çıkan Yusuf Ö., dalga boyunun yükselmesiyle bulunduğu noktada mahsur kaldı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Yusuf Ö., bulunduğu yerden kıyıya dönemeyince durumu kızına bildirdi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Yusuf Ö.'nün bulunduğu noktaya ulaşmalarının güç olduğunu belirleyince deniz polisinden destek istedi.

Kayalıkta mahsur kaldı, ekipleri beklemekten sıkılınca kendi kendini kurtardı

BEKLERKEN SIKILINCA SUYA ATLADI

Yaklaşık 45 dakika kayalıklarda mahsur kalan Yusuf Ö., eşyalarını kayalıklarda bırakıp, deniz polisleri gelmeden kısa süre önce suya atladı ve kıyıya yüzmeye başladı.

Kayalıkta mahsur kaldı, ekipleri beklemekten sıkılınca kendi kendini kurtardı

CAN SİMİDİNE TUTUNMAK YERİNE KIYIYA DOĞRU YÜZMEYİ TERCİH ETTİ

Hemen ardından zodyak botla olay yerine ulaşan deniz polisi karaya çıkmaya çalışan Yusuf Ö.'ye can simidi fırlattı. Yusuf Ö. ise can simidine tutunmak yerine kıyıya doğru yüzmeyi tercih etti.

Kayalıkta mahsur kaldı, ekipleri beklemekten sıkılınca kendi kendini kurtardı

DENİZ POLİSİ DE EŞLİK ETTİ

Bu esnada bir deniz polisi suya atlayıp, Yusuf Ö.'ye eşlik etti. Deniz polisi eşliğinde karaya çıkan Yusuf Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ardından Yusuf Ö. olay yerinden uzaklaştı.

Kayalıkta mahsur kaldı, ekipleri beklemekten sıkılınca kendi kendini kurtardı
Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Acil Durum, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Polis, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık Avında Mahsur Kaldı, Kendi Kendini Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı
Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Haberler.com’daki çıkışından sonra Babacan’a Özel’den telefon: Erdoğan’la görüntünüzü yadırgamadım Haberler.com'daki çıkışından sonra Babacan'a Özel'den telefon: Erdoğan'la görüntünüzü yadırgamadım
Herkes emniyeti etiketledi Cani abi 16 yaşındaki kardeşini dövüp üzerine kaynar su döktü Herkes emniyeti etiketledi! Cani abi 16 yaşındaki kardeşini dövüp üzerine kaynar su döktü
Narin Güran cinayeti davasında 15 kişiye verilen hüküm bozuldu Narin Güran cinayeti davasında 15 kişiye verilen hüküm bozuldu
Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu İşte genç kadının yaşadığı değişim Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim
Trabzonspor, Zecorner Kayserispor’u 4-0 mağlup etti Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti
Güzelleşmek isterken kabusu yaşadı Genç kadın bu kuaför deneyimini hiç unutmaz Güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Genç kadın bu kuaför deneyimini hiç unutmaz
Hamas Trump’a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz
Ne altın ne dolar ne de bitcoin Parasını Ethereum’a yatıranlar resmen köşeyi döndü Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü
Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı Kaynar suyla yapılan şiddetin arkasından mide bulandıran skandal çıktı
Bir anda bastırdı Çanakkale dolu yağışına teslim oldu Bir anda bastırdı! Çanakkale dolu yağışına teslim oldu
Hamas’ın kararıyla ilgili Trump’tan ilk sözler Netanyahu’ya da net emri var Hamas'ın kararıyla ilgili Trump'tan ilk sözler! Netanyahu'ya da net emri var
Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik
Diyanet’te köklü değişim Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı Diyanet'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu!

18:52
İki hoca da kozlarını oynadı Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11’leri belli oldu
İki hoca da kozlarını oynadı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu
18:52
İsrail’in alıkoyduğu gazeteci işkenceyi böyle anlattı: Greta’ya İsrail bayrağı öptürdüler
İsrail'in alıkoyduğu gazeteci işkenceyi böyle anlattı: Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler
18:37
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim
17:58
Süper Lig’in yeni yıldızı Amine Harit, antrenmanda yaptığıyla büyüledi
Süper Lig'in yeni yıldızı Amine Harit, antrenmanda yaptığıyla büyüledi
17:47
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı
17:08
Sumud Filosu’nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık
16:33
Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul’da coşkulu karşılama İşte o anlar
Sumud Filosu aktivistlerine İstanbul'da coşkulu karşılama! İşte o anlar
15:47
Açılışa damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki sesi duyunca konuşmasına ara verdi
Açılışa damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki sesi duyunca konuşmasına ara verdi
15:44
İsrail’in alıkoyduğu 36’sı Türk 137 aktivist İstanbul’da
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da
15:27
Bakanlık ’’gıda sahtekarları’’ listesini güncelledi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor
Bakanlık ''gıda sahtekarları'' listesini güncelledi: 4 ilimiz ön plana çıkıyor
15:17
Jose Mourinho’nun başı büyük dertte Porto maçının ertelenmesi gündemde
Jose Mourinho'nun başı büyük dertte! Porto maçının ertelenmesi gündemde
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan “İlk kez“ diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz
14:54
Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz
Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz?
14:44
Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak
Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak
13:46
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas’tan ilk adım
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
13:42
Heyecan dorukta İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri
Heyecan dorukta! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2025 19:19:37. #7.11#
SON DAKİKA: Balık Avında Mahsur Kaldı, Kendi Kendini Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.