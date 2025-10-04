Balık Avında Mahsur Kaldı, Kendi Kendini Kurtardı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde balık tutmak için falezlerden Bambus Plajı'na inen ve yüzerek yaklaşık 25 metre açıktaki kayalık bölgeye çıkan Yusuf Ö., dalga boyunun yükselmesiyle bulunduğu noktada mahsur kaldı.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Yusuf Ö., bulunduğu yerden kıyıya dönemeyince durumu kızına bildirdi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Yusuf Ö.'nün bulunduğu noktaya ulaşmalarının güç olduğunu belirleyince deniz polisinden destek istedi.

BEKLERKEN SIKILINCA SUYA ATLADI

Yaklaşık 45 dakika kayalıklarda mahsur kalan Yusuf Ö., eşyalarını kayalıklarda bırakıp, deniz polisleri gelmeden kısa süre önce suya atladı ve kıyıya yüzmeye başladı.

CAN SİMİDİNE TUTUNMAK YERİNE KIYIYA DOĞRU YÜZMEYİ TERCİH ETTİ

Hemen ardından zodyak botla olay yerine ulaşan deniz polisi karaya çıkmaya çalışan Yusuf Ö.'ye can simidi fırlattı. Yusuf Ö. ise can simidine tutunmak yerine kıyıya doğru yüzmeyi tercih etti.

DENİZ POLİSİ DE EŞLİK ETTİ

Bu esnada bir deniz polisi suya atlayıp, Yusuf Ö.'ye eşlik etti. Deniz polisi eşliğinde karaya çıkan Yusuf Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Ardından Yusuf Ö. olay yerinden uzaklaştı.