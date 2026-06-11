Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama

11.06.2026 10:44  Güncelleme: 10:45
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Beşiktaş'ta yunus polislerinin durdurduğu motosiklette 146 gram esrar ele geçirilmesi üzerine düzenlenen operasyonda, skuterin altına gizlenmiş 355 gram esrar, sipariş defteri ve 59 bin 550 lira bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş'ta motosikletli yunus polislerinin şüphe üzerine durdurduğu motosiklette 146 gram esrar ele geçirilmesi üzerine başlatılan soruşturma, Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonla sonuçlandı. Operasyonda elektrikli skuterin gizli bölmesine saklanmış 355 gram esrar, uyuşturucu satışlarının kayıt altına alındığı sipariş defteri ve 59 bin 550 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama

YUNUS POLİSLERİ DURDURDU

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri, şüphe üzerine 34 DHG 521 plakalı motosikleti durdurdu. Motosiklette yapılan aramada 20 parça halinde daralı ağırlığı 146 gram olan esrar bulundu. Motosiklet sürücüsü Batuhan G. gözaltına alınırken, ifadesi doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.

Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Batuhan G.'nin bağlantılı olduğu değerlendirilen Gaziosmanpaşa'daki iş yerini tespit ederek operasyon düzenledi.

Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama

UYUŞTURUCU TİCARETİNİ SİPARİŞ DEFTERİNE KAYDETMİŞLER

İş yerinde gerçekleştirilen operasyonda Özgür E. (30), Özcan E. (31), Beritan Ö. (24) ve Doğan Ö. (23) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, elektrikli skuterin alt kısmındaki gizli bölmeye saklanmış 47 parça halinde toplam 355 gram esrar ele geçirildi.

Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama

Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışlarına ilişkin kayıtların tutulduğu değerlendirilen bir sipariş defteri ile 59 bin 550 lira nakit para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsurlarına el konuldu. İncelemelerde şüphelilerin uyuşturucu siparişlerini deftere kaydederek ticaret yaptığı tespit edildi.

Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama

5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Batuhan G.'nin 11, Özgür E. ve Doğan Ö.'nün ise birer suç kaydının bulunduğu belirlendi. Özcan E. ile Beritan Ö.'nün herhangi bir suç kaydına rastlanmadı.

Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama
Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama
Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama
Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama
Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta esrar operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika

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