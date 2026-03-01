Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi: Tarih ve Mimari - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi: Tarih ve Mimari

Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi: Tarih ve Mimari
01.03.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

18. yüzyılda inşa edilen Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi, Osmanlı mimarisinin özel bir örneğidir.

RÜVEYDA MİNA MERAL - Beylerbeyi'nde bulunan Hamid-i Evvel Camisi, 18. yüzyılda inşa edilen selatin camileri arasında "yalı camileri"nin en seçkin örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) " İstanbul'un Selatin Camileri" isimli dosya haberinin bu bölümünde, Üsküdar sahilinde 18. yüzyılda Batı etkilerinin belirginleştiği mimari anlayışını yansıtan Hamid-i Evvel Camisi ele alındı.

Sultan 1. Abdülhamid tarafından annesi Rabia Sultan adına yaptırılan, "Beylerbeyi Camisi" olarak bilinen yapı Mimar Tahir Ağa imzasını taşıyor. İnşasına 3 Nisan 1777'de başlanıp, 15 Ağustos 1778'de tamamlanan cami cuma namazıyla ibadete açıldı.

Geç dönem Osmanlı mimarisinin barok etkilerini plan, kütle ve bezemelerinde yansıtan öncü yapılardan biri kabul edilen eser, sivri kemerin sınırlı kullanımı, zeminden yükseltilmiş ana mekana çok basamaklı merdivenlerle ulaşım ve İstanbul Boğazı cephesini vurgulayan iki minare dönemin mimari tercihlerini ortaya koyuyor.

Ana kubbenin 15 metre çapında olduğu camide iç mekana bol ışık sağlayan pencere düzeni ve barok motifli tezyinat dikkati çekiyor.

Cami, 13 Mart 1983 gecesi bitişiğindeki yalıda çıkan yangından büyük zarar gördü.

Ahşap kubbenin tamamen yandığı, diğer bölümlerin ise kısmen etkilendiği kaydedilen yapı, Vakıflar İdaresince onarılarak 29 Mayıs 1983'te yeniden ibadete açıldı.

Beylerbeyi Camisi, çevresindeki hamam, muvakkithane, sıbyan mektebi ve çeşmelerle üslup bütünlüğü gösteren bir yapılar topluluğu oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda, sahille bütünleşen konumuyla öne çıkan cami, hem mimari kimliği hem de tarihi hafızasıyla Üsküdar'ın simge yapıları arasında yer alıyor.

Yalı tipi plan anlayışı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Efdaluddin Kılıç, AA muhabirine, Beylerbeyi semtinin önemli şahsiyetleriyle bir yaşam kültürü oluşturmuş bir yer olduğunu söyledi.

Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nin 1. Abdülhamid'in annesi Rabia Sultan adına bu camiyi inşa ettirdiğini, yapıya daha sonraki dönemlerde 2. Mahmut'un müdahalelerle bazı tamirat ve eklentilerin olduğunu dile getiren Kılıç, caminin kendisinin geç devir Osmanlı mimarisi özellikleri taşıdığını belirtti.

Kılıç, "Özellikle de yalı tipi, sahilin çok kenarında olması dolayısıyla kendine mahsus farklı bir enerjisi, farklı bir güzelliği var. Deniz tarafından bakıldığında eğer minareleri ve kubbeyi görmezden gelecek olursanız, sahilde sivil mimari görüntüsü de sunabiliyor. Bunun da tabii içerisinde sultanın zaman zaman burayı, camiyi ziyaretleri sırasında maiyetiyle beraber kullanılması bu durumu oluşturuyor." diye konuştu.

Caminin bir bölümünün dışarıdan eklenti olarak değil, yapının içerisinde tasarlandığını dile getiren Kılıç, hünkar mahfilinin sultanın maiyetiyle beraber bulunabileceği şekilde tasarlandığını belirtti.

Caminin üst katında ayrı bir kapıdan geçilen, sultanın ve beraberindekilerin bulanabilecekleri ayrı bir odanın olduğunu dile getiren Kılıç, "Bu binanın yapımı sırasında Tahir Ağa diye çok önemli bir mimar vazife almış. Yapımında son dönem eseri olması dolayısıyla Avrupai tesirler bulunuyor. İçerisindeki dekorasyonda da bu hakim. 1980'li yıllarda bir yangın geçirip çatısıyla beraber bir zarara uğramış. Fakat tekrar ihya edilirken o desenler umumiyetle korunmuş. Üst kattaki caminin iç tarafına bakan hünkar mahfilinin kafesli bölümünde Yeserizade Mustafa İzzet'in talik hattıyla yazdığı kuşak yazısı var. Bunun da önemli bir kısmı zarar görmüşken yazı kalıplarından istifade edilerek tekrar ihyası gerçekleştirilmiş." bilgisini verdi.

Kılıç, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nin etrafında eklentili olarak sıbyan mektebi ve muvakkithanesinin olduğunu ancak muvakkithanenin eski fonksiyonuyla kullanılmadığını söyledi.

Caminin yandaki girişinde yer alan yapıya dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

"Burası eskiden gök bilimlerinin, astronominin incelendiği, saatlerin ayarlandığı, bugün insanların 'Hilal göründü, görünmedi. Şu gün kandil, bugün bayram.' gibi tartışmalarının yapıldığı çok önemli bir vazife icra ediyordu. Buralardaki vazifeli kişiler hem mekanik olanlarını hem de güneşe bağlı saatleri ayarlayarak, sene içerisindeki mübarek gün ve geceleri tespit ediyorlardı. Bazı durumlarda uğurlu birtakım günleri, yani herhangi bir iş yapacağınız zaman uğurlu günleri önermeye varacak şekilde bu alanla ilgilenen kişilerdi. Günümüzde bu alanlar tabii fonksiyonunu yitirmiş durumda."

Tek kubbe, dört paye sistemi

Kılıç, caminin dikkat çeken bir diğer yanının ise içerisinin çok aydınlık ve tek kubbe altında genişçe bir mekanda sütunlarla bölünmeden ibadet edilebilmesi olduğunu anlattı.

Kubbenin bütün ağırlığının duvarlara ve 4 büyük sütun üzerindeki kubbeye yerleştiğini aktaran Kılıç, "Ön tarafta bir mihrap sofası diyebileceğimiz girintili bir alan var. Orada, Ayet-el Kürsi'nin yazılmış olduğu çinili bir pano görüyoruz. Bir de üst tarafında İhlas Suresi'nden bir bölümün yazıldığı madalyon var. Bunlar da yapının klasik havadaki dikkat çekici ayrıntıları. Diğer süslemelerinde daha çok Batı tarzı özellikle desen anlayışı hakim. Bir de içerisinin çok camlı, renkli vitraylarla bezeli olmasıyla özellikle güneşli günlerde rengarenk ışık huzmeleriyle zenginleşmesine şahitlik edebiliriz." dedi.

Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi'nin iç yazılarına işaret eden Kılıç, şunları söyledi:

"En önemlisi mihrabın olduğu istikamete işaret edeceğini düşündüğümüz ayetin deniz tarafındaki çıkış kapısında olduğunu görmemiz. Camideki giriş çıkışlardaki bu yazıları gören kişileri çok ilginç tavsiyeler ve hatırlatmalar var diye düşünebiliriz. İbadet bittikten sonra camiyi terk etmek üzere kapılardan deniz tarafındakine yöneldiğinizde karşınızda dünya hayatının denizi, güzelliği, karşıdaki güzel yapıları, başka başka yalıları, gelen geçen gemileri görmektesiniz. Bu tabii ki insanın dünyaya yönelik atmak üzere olduğu adımlarda karşısında bu ayeti görerek kendisine gelmesini temin ediyor. 'Fe velli vecheke şatral mescidil haram.' diye ifade edilen ayet buraya yazılmış. 'Yönünüzü tekrar Mescid-i Haram'a çevirin.' şeklinde bir hatırlatmadır. Bunun karşısında mihrapta ise 'Küllema dehale aleyha zekeriyye'l-mihrap.' diye bildiğimiz, çoğu mimari yapıda mihrapta görmeye alışık olduğumuz ibare de var. Bu tabii içinde mihrap kelimesi geçtiği için genellikle buralara yakıştırılan bir ayet olup, aslında kıble istikametini işaret etmekte. Diğer girişlerde de mesela cenaze kapısı denilen taraftan çıktığımızda, orada da 'Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.' diye başka bir ayetle karşılaşıyoruz. Cenaze namazlarını kılındığı bahçeye açılan kapıda hatırlatma yapılıyor. 'İbadet bitti, camiyi şu an terk ediyoruz.' ama bitmiş sayılmaz. Son nefesimize kadar, hayatımızın her aşamasında ibadetle meşgul oluyormuş gibi davranmamız gerektiği burada hatırlatılıyor."

Kılıç, caminin hünkar mahfilinin giriş çıkışlarındaysa sultanın tevazu içerisinde sade bir kul olarak yaşantısını sürmesinin gerekliliğini vurgulayan ifadelere yer verildiğini anlattı.

Caminin yol tarafından girişinde eskiden İstanbul'da çok fazla olan fakat günümüzde çok dikkati çekmeyen ayrıntılardan biri olduğunu aktaran Kılıç, "Cadde tarafından yaklaşıldığında binek hayvanlarına rahat binmek için iki basamaklı yarı değerli taştan, merdiven gibi duran bir parça orada duruyor. Bunların muhafaza edilmesi gerekiyor. Binek taşı kültür tarihi bakımından Osmanlı'daki sokakta bulunan aslında böyle sokak mobilyası diyebileceğimiz tarzda bir şey." bilgisini verdi.

"Caminin içerisinde de mekanik olarak antika saatler bulunuyor"

Kılıç, caminin güneş gören kısımlarında saatlerinin bulunduğunu vurgulayarak, şunları belirtti:

"Batı tarafındaki girişten yaklaştığımızda duvarda fark ediliyor. Fakat gölge verecek olan çubuğu olmadığı için, biraz da erozyondan etkilenmiş olabilir, şu an atıl durumda. Fakat vaktiyle bu güneş saatleri kullanılıyor. Caminin içerisinde de mekanik olarak antika saatler bulunuyor. Selatin camisi dediğimiz tipte camilerde saat bulundurmak, insanların, müminlerin saatli bir yaşamı sürdürmeleri için önemli. Bir Müslüman'ın hayatında hep vakit olması, yön bilgisi, istikamet, kıble algısı ve zamanı kullanma konusu Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde de üzerinde durulan bir konu. Başıboş yaşamamak ve istikamet olmadan ne yaptığını bilmeden yaşamak pek tavsiye edilen bir şey değil."

Caminin vaaz kürsüsü ve minber gibi alanlarında çok önemli ve incelikli işçiliklerle kemik, abanoz ve fil dişi malzemelerin kullanıldığını ifade eden Kılıç, böylesi değerli yapıların özenli, dikkatli ve değerinin farkına varılarak kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İstanbul, Osmanlı, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi: Tarih ve Mimari - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Saldırılar sürerken Mossad’dan İranlılara skandal çağrı Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Pereira’dan Fenerbahçe’nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Manchester United iftar yemeği düzenledi Manchester United iftar yemeği düzenledi
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Görenler inanamıyor Cagliari’nin yıldızından inanılmaz bir gol Görenler inanamıyor! Cagliari'nin yıldızından inanılmaz bir gol
Gözaltına alınan Züber’in sahiplerinin test sonuçları negatif çıktı Gözaltına alınan Züber'in sahiplerinin test sonuçları negatif çıktı
İran’a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı Hamaney’e çağrısı var İran'a saldırı başladı, Pehlevi hemen sahneye çıktı! Hamaney'e çağrısı var
Nükleer mesajı mı İran’dan gelen son açıklama endişeleri artırdı Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama endişeleri artırdı
İran’a saldıran İsrail’e komşusu Mısır’dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu İran'a saldıran İsrail'e komşusu Mısır'dan ağır darbe: 35 milyarlık anlaşma durduruldu
İran’ın misillemelerini gerekçe gösterdiler İsrail Gazze’ye açılan sınır kapılarını kapattı İran'ın misillemelerini gerekçe gösterdiler! İsrail Gazze'ye açılan sınır kapılarını kapattı
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler... Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

12:55
Hamaney’in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı.
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı.
12:49
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu
12:41
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
12:15
Tahran’ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada
11:59
İran devlet televizyonu vuruldu
İran devlet televizyonu vuruldu
11:39
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı Tahran’da büyük patlama
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
11:36
Hamaney’in ölümü sonrası Tahran’da mahşeri kalabalık Binlerin ağzında tek slogan var
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
11:10
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı belli oldu
11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
10:16
İran’ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 13:04:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camisi: Tarih ve Mimari - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.