Bina Çöküşünün Nedeni Zemin Hareketi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bina Çöküşünün Nedeni Zemin Hareketi

Haberin Videosunu İzleyin
01.11.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bina Çöküşünün Nedeni Zemin Hareketi
Haber Videosu

Prof. Dr. Ali Koçak, çöken binanın zemin hareketi ve tasarımsal hatalardan dolayı yıkıldığını belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Mevlana Mahallesi'nde geçtiğimiz gün çöken ve 4 kişiye mezar olan binaya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında incelemelerde bulundu.

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

"İKİ ANA NEDEN VAR"

Binanın yıkılma nedenleri, alanda yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Koçak, "Yıkılan binanın ana sebeplerinden bir tanesi zemin hareketi. Zeminde bir takım çökmeler meydana geldi ve yapı oturmaya başladı. En köşedeki eczanenin yanındaki kolonda oturmalar başladı. Yapı o yükü taşıyamadığı için gittikçe oturmalar hızlandı. Oturmalar devam etti, bina da ağır ve yüksek katlı. Aslında 7 katlı bir bina ama dar olduğu için yüksek katlı dedim, ağırlığından dolayı da bina çökmeye uğradı.

Burada iki tane sebep var. Birincisi; zemin oturma hareketi var, ikincisi yapısal bir hareket var. Zemin oturmalarının nedeni araştırılıyor. Jeofizik ve jeolog arkadaşlar araştırmalarını yapıyorlar. Bir de binalar inceleniyor. Binaların durumu ortaya konuluyor. İki durum bir araya getirilip kontroller yapılacak. Kontrolden sonra hem o binanın yıkım şekli, yıkım sebebi ortaya konacak hem de şu anda mühürlenen 16 binanın akıbeti ortaya çıkartılacak" dedi.

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

"BİLİRKİŞİ İNCELEMELERİ YAPILDIĞI İÇİN ENKAZ KALDIRILIYOR"

Binadaki çökmenin zemindeki boşalmalardan, su hareketinden veya binanın yapıldığı günden bu yana maruz kaldığı oturmalardan meydana gelmiş olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Koçak, "Sındırgı depreminin etkileri, metro geçişi, bütün bunların hepsi birden olabilir. Dolayısıyla bunlardan dolayı yapısal hareket meydana gelmiş olabilir. Bu zemin incelemeleri sonucunda net olarak ortaya konacak.

Zeminde bir boşluk var mı, zeminin hareketi nedir ve zeminin yapısı nedir diye bakılıyor. Bunların hepsi bir araya getirildikten sonra üst yapıların da durumu inceleniyor. Onlar da bir araya getirilip, ikisi birden simüle edilecek. Altyapıyla üstyapı bir araya getirilip kontrol edilecek ama şu anda yıkılan binadan bütün bilirkişi incelemeleri yapıldığı için binanın enkazı ortadan kaldırılıyor. Sonradan zeminsel duruma bakılacak. Böylece hem binanın yıkım nedeni hem de diğer binaların ve mahallenin ne olacağı ve zemin durumlarının ne olduğuna karar verilecek" ifadelerini kullandı.

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

"BİNADA MAALESEF TASARIMSAL HATA DA GÖZÜKÜYOR"

Koçak, konuşmasını şu şeklinde noktaladı: "Biz bina hesaplarını yaparken binanın asla devrilmesini istemeyiz ama devrileme hesaplarını da statik olarak yaparız. Hiçbir kolonumuzun kırılmasını istemeyiz. Hangi şartta olursa olsun, isterse zemin oturması olsun hesaplamalarda zemin oturmalarını da dikkate alabiliyoruz. Oturma özelliği olan zeminlere de bakabiliyoruz.

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

Uzakta ya da yakında oluşan bir depremde dahi bina yıkılsın istemeyiz ve ona göre hesap yaparız. Binanın tasarımında bazı kusurular var. Binanın dar ve uzun olması, yatay hareket yaparak yıkılması. Bir de o düzensizlik var, yani eczanenin üst katı yüksekliği az olan, kolonları da kısa olan bir asma kat. Biz bu hesaplarda asma katı, daha doğrusu kat yüksekliği az olan durumları da dikkate alırız. Dolayısıyla biz bütün bu hesapları yapacağız, hesaplar sonucunda bilirkişi arkadaşlar da yorumlarını yapacaklar ve böylece yıkımın gerçek sebebi ortaya konulacak ama binada maalesef tasarımsal hata da gözüküyor."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ali Koçak, Deprem, Sağlık, Güncel, Emlak, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bina Çöküşünün Nedeni Zemin Hareketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Saldırı her an gerçekleşebilir’ deniyordu Trump ’Venezuela’ kararını resmen ilan etti 'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Beşiktaş’tan savcılığa başvuru Beşiktaş'tan savcılığa başvuru
Nereden çıktığını kimse anlamadı Trafiği birbirine kattı Nereden çıktığını kimse anlamadı! Trafiği birbirine kattı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan yabancı hakem açıklaması TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması
Kentsel dönüşüme giren bina yıkıldı, yan apartman duvarsız kaldı Kentsel dönüşüme giren bina yıkıldı, yan apartman duvarsız kaldı
’’İstanbul Senin’’ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı ''İstanbul Senin'' soruşturmasında 4 kişi tutuklandı
Tek golle 3 puan RAMS Başakşehir’den bu sezon bir ilk Tek golle 3 puan! RAMS Başakşehir'den bu sezon bir ilk
Savaşın seyrini değiştirecek adım Pentagon, Ukrayna’ya Tomahawk tedarikini onayladı Savaşın seyrini değiştirecek adım! Pentagon, Ukrayna'ya Tomahawk tedarikini onayladı
Tam 125 ülke takip edecek Dünyanın gözü kulağı Süper Lig’de Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de
İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük’ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabında bulunan miktarı açıkladı
Gebze’de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri 16 daire tahliye edildi Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki apartmanda çatırtı sesleri! 16 daire tahliye edildi
Süleyman Hurma’dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu Süleyman Hurma'dan bomba sözler: Bahisten çok daha kötü şeyler oldu
Bodrum’da rüşvet operasyonu CHP’li meclis üyesi ve emlakçı tutuklandı Bodrum'da rüşvet operasyonu! CHP'li meclis üyesi ve emlakçı tutuklandı
İstanbul’da mutfak tüpü bomba gibi patladı Bilanço ağır İstanbul'da mutfak tüpü bomba gibi patladı! Bilanço ağır
’’Başkan olursam okula getireceğim’’ demişti Kerem Aktürkoğlu’ndan minik taraftara müjde ''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde
Selçuk İnan’tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla maçı kaybettik Selçuk İnan'tan maç sonu isyanı: Ucuz penaltıyla maçı kaybettik

19:30
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
19:16
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
19:01
Canlı anlatım: Goller üst üste kaçıyor
Canlı anlatım: Goller üst üste kaçıyor
18:55
Tom Barrack: Gazze’deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi
Tom Barrack: Gazze'deki ateşkes Türkiye olmasaydı gerçekleşmezdi
18:10
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi
17:27
Son 5 maçta dördüncü galibiyet Acun Ilıcalı’nın Hull City’si tarih yazıyor
Son 5 maçta dördüncü galibiyet! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tarih yazıyor
17:00
25 suç kaydı olan saldırgan serbest Son rezilliği de yanına kâr kaldı
25 suç kaydı olan saldırgan serbest! Son rezilliği de yanına kâr kaldı
16:53
Eyüpsultan’da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı
16:52
Cristiano Ronaldo’nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye’de başardı
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı
16:37
Faruk Fatih Özer’in ölümünde yeni detaylar Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş
16:12
“Cumhur İttifakı’nda çatlak var“ iddialarına Erdoğan’da üstü kapalı yanıt
"Cumhur İttifakı'nda çatlak var" iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
15:59
“İstemiyorum seni defol“ diye bağırıp kızını itti Tepki çeken görüntülere inceleme
"İstemiyorum seni defol" diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme
15:56
Binanın kolonları patladı, zeminde ise kayma ve çatlak var
Binanın kolonları patladı, zeminde ise kayma ve çatlak var
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti ile görüşme umut vericiydi
15:15
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
14:37
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor Artık erken yaşta öğrenecekler
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler
14:34
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 20:29:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bina Çöküşünün Nedeni Zemin Hareketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.