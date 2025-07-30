Bursa'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Bursa'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bursa\'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
30.07.2025 12:39
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Kestel-Gürsu ve Orhaneli-Harmancık'taki orman yangınları kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Harmancık yolu Meyran mevkiinde 26 Temmuz saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını da Gürsu ilçesine ulaştı.

Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı

3 BİN 763 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Alevlere, 35 hava aracı, 1136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale edilirken, Gürsu ilçesine bağlı 170 haneli Karahıdır Mahallesi'nde 680, 220 haneli İğdir Mahallesi'nde 880, Kestel ilçesine bağlı 150 haneli Ağlaşan Mahallesi'nde 250, Harmancık ilçesine bağlı 10 haneli Saçaklı Mahalllesi'nden 35, 60 haneli Çakmak Mahallesi'nden 250, 20 haneli Çamoğlu Mahallesi'nden 30, 250 haneli Çatalsöğüt Mahallesi'nden 350, 30 haneli Ilıcaksu Mahallesi'nden 62, 35 haneli Dutluca Mahallesi'nden 76, Orhaneli ilçesine bağlı 80 haneli Yakuplar Mahallesi'nden 300, Osmangazi ilçesine bağlı 90 haneli Avdancık Mahallesi'nden 250, Büyükorhan ilçesine bağlı 200 haneli Gedikler Mahallesi'nden 600 kişi olmak üzere toplam 12 mahallede 1315 hane ve 3 bin 763 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı

YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Kestel-Gürsu ilçelerindeki orman yangını 4'üncü gününde kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgedeki soğutma çalışmaları ise hala sürüyor. Orhaneli-Harmancık ilçelerindeki orman yangınının 5'inci gününde kontrol sağlanıp, soğutma çalışmaları başlarken, bölgedeki son kontroller yapılıyor.

Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı

"SOĞUTMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Harmancık'taki orman yangınının enerjisinin sönümlendiği, bölgede söndürme çalışmalarının başarıya ulaştığı belirtilerek, "Harmancık ilçemiz sınırları içerisinde meydana gelen üzücü orman yangınının enerjisi sönümlenmiştir. Bölgede söndürme çalışmaları başarıya ulaşmış olup; süren faaliyet soğutma amaçlıdır. Ekiplerimiz, soğutma çalışmalarına destek ve tedbir amacıyla 7/24 esasına göre bölgedeki çalışmalarına devam etmektedir. Dün kontrol altına alınan yangını soğutma işlemleri, sabah saatleri itibari ile sisli bir havada devam etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, 157 araç ve 335 çalışma arkadaşımız ile soğutma çalışmalarına destek ve tedbir amaçlı olarak sahadaki görevlerini aralıksız sürdürmektedir. Dün gece itibari ile yeniden enerji verilen Çakmak ve Çamoğlu köylerimizde, soğutma çalışmaları nedeniyle tedbiren kesinti uygulanmaktadır" denildi.

Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı

KÜLE DÖNEN ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere çevre illerden gelen ekipler ise sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeden ayrılmaya başlarken, Kestel-Gürsu ve Orhaneli-Harmancık'ta yanan ormanlar dronla havadan görüntülendi.

Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'daki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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