"Casusluk" Davasında İlk Duruşma... Ekrem İmamoğlu: "Casusluk İftirası Artık Başka Bir Aşamadır, Aklın ve Ciddiyetin Tamamen Terk Edilmesidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Casusluk" Davasında İlk Duruşma... Ekrem İmamoğlu: "Casusluk İftirası Artık Başka Bir Aşamadır, Aklın ve Ciddiyetin Tamamen Terk Edilmesidir"

11.05.2026 15:26  Güncelleme: 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "casusluk" iddiasıyla açılan davada savunma yaptı. İmamoğlu, "Bugüne kadar her türlü hukuksuzluğu yaşadım. Aile boyu baskı gördüm. Yüzlerce ailenin nasıl bir psikolojik şiddete maruz bırakıldığını gördüm. Ama ‘casusluk’ iftirası artık başka bir aşamadır. Ekrem İmamoğlu’nu, Necati Özkan’ı, Merdan Yanardağ’ı casuslukla suçlamak; hukukla, akılla, vicdanla açıklanabilecek bir şey değildir. Bu artık aklın ve ciddiyetin tamamen terk edilmesidir. Bu, ‘talimat gelirse her şeyi yaparım’ anlayışının trajik zirvesidir. Gerçekten başka türlü açıklanamaz" dedi.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "casusluk" iddiasıyla açılan davada savunma yaptı. İmamoğlu, "Bugüne kadar her türlü hukuksuzluğu yaşadım. Aile boyu baskı gördüm. Yüzlerce ailenin nasıl bir psikolojik şiddete maruz bırakıldığını gördüm. Ama 'casusluk' iftirası artık başka bir aşamadır. Ekrem İmamoğlu'nu, Necati Özkan'ı, Merdan Yanardağ'ı casuslukla suçlamak; hukukla, akılla, vicdanla açıklanabilecek bir şey değildir. Bu artık aklın ve ciddiyetin tamamen terk edilmesidir. Bu, 'talimat gelirse her şeyi yaparım' anlayışının trajik zirvesidir. Gerçekten başka türlü açıklanamaz" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün "siyasal casusluk" iddiasıyla tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşmayı, Dilek İmamoğlu, Ahmet Özer, Özgür Çelik, Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ ve oğlu, eski Tele1 çalışanları ve Özkan'ın kızı da takip ediyor. Duruşmada, sanık Hüseyin Gün'ün savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu savunma yaptı.

İmamoğlu, "Burada, devletimiz ve milletimiz adına utanç verici bir iddianamenin sonucu olan bir davayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla benim gerçek muhatabım da Hüseyin Gün değildir. Ortada adeta 'deli kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış' misali bir durum vardır. Birileri bir iftira üretmiş, şimdi de herkesin bu boşluğu doldurması bekleniyor. Ben açıkçası bu küçük aklı muhatap almıyorum. Ne taşıyla ilgileniyorum ne de kuyusuyla. Bu iddianamenin tamamen boş olduğunu artık bilmeyen kalmadı" diye konuştu.

Bu davanın da sanıklarından Necati Özkan ile birkaç salon ötede bir başka davada birlikte yargılandıklarını hatırlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Orada yaşadığımız şeyin bir benzerini burada da yaşıyoruz. Bugün yürütülen bu yargılamaların tamamı siyasidir. Tamamı milletin ve devletin zararına yürütülen süreçlerdir ve bunların arkasında menfaat ilişkileri vardır. O menfaat düzeninin merkezinde de başından beri İstanbul'da bu operasyonları yöneten iddia makamı bulunmaktadır. Bunu özellikle ifade ediyorum. Gerçekten utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız."

"MÜCADELE, KİŞİSEL MÜCADELE OLMAKTAN ÇIKMIŞ, MİLLİ MÜCADEYE DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Ben bugün burada son derece rahatım. Son derece gururluyum. Hem verdiğimiz mücadeleden dolayı gururluyum hem de bu küçük akılların ülkeye verdiği büyük zararları tek tek ortaya koymaktan onur duyuyorum. Çünkü artık burada verilen mücadele kişisel bir mücadele olmaktan çıkmıştır. Bu bir milli mücadeleye dönüşmüştür. Bugün Türkiye'de demokrasi ve adalet adına verilen en büyük muhalefet mücadelesi Silivri'de verilmektedir. Üstelik bu mücadele aylardır, neredeyse yıllardır sürmektedir. Biz bazen bu mücadeleyi 12 metrekarelik hücrelerde veriyoruz. Bazen de burada olmaması gereken salonlarda, aslında hiç davaya dönüşmemesi gereken kuru iftiralar üzerinden yürütülen yargı süreçlerinde sürdürüyoruz."

"SONUNDA BİZ KAZANACAĞIZ, 86 MİLYON KAZANACAK"

Ekrem İmamoğlu, bütün bunlar yaşanırken, insanlar tarif edilmesi güç tecritlere, baskılara, psikolojik işkencelere maruz bırakıldıklarını, insan haklarının ve hukukun en temel ilkelerinin ayaklar altına alındığı koşullarda direndiklerini söyledi. İmamoğlu, "Ama biliyoruz ki sonunda biz kazanacağız. Biz derken kimi kastediyorum? 86 milyon yurttaşı kastediyorum. Bir kişiyi bile dışarıda bırakmıyorum. Bu muhteris yapı hariç. Onlar zaten bir avuç insan. Ben bu 'bir avuç insan' tanımlamasını ilk kez 2019 yerel seçimleri iptal edildiğinde yapmıştım. Bugün de aynı noktadayım. 19 Mart sürecinden önce de sonra da sadece İBB dosyasıyla sınırlı olmayan, hukuka aykırı yöntemlerle, baskıyla, sahtecilikle yürütülen süreçlerin hedefi olduk" dedi.

İddia makamı eliyle sahtecilik yapıldığını, iftira üretildiğini söyleyen İmamoğlu, "İddia makamı eliyle, belgeler gizleniyor, sahte evrak düzenleniyor ve bugün burada bunun yeni bir perdesiyle karşı karşıyayız. Üzüntü verici olan şudur Sayın Başkan, Sayın Heyet, bu süreç yalnızca insanların hayatını değil, aynı zamanda yargının kutsallığını da tahrip etmektedir. Baştan beri ifade ettiğim gibi, iddia makamının tehditleriyle, insanları rehin alma yöntemleriyle, delilsiz beyanlarla ve uydurma belgelerle yürütülen bir süreçle karşı karşıyayız. Bütün bunların temelinde ise tek bir şey vardır, kurulmuş bir düzeni ayakta tutma arzusu. Bulunduğu koltuğu kendisine ait zanneden bir anlayışın, o koltuğu kaybetmemek adına yürüttüğü siyasi müdahaleler ve o müdahaleleri uygulayan aparatlar vardır" ifadelerini kullandı.

"AZ ÖNCE İFADE VEREN KİŞİ ETKİN PİŞMANLIK KONUSUNDA KONUŞMAKTAN DAHİ ÇEKİNİYOR"

Ekrem İmamoğlu, ne yazık ki yaklaşık iki yıldır Türk hukukunu utandıran bir dönemin içerisinde olunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bakınız, az önce ifade veren kişi etkin pişmanlık konusunda konuşmaktan dahi çekiniyor. Çünkü insanlar korkutuluyor. Özgürlükleri ellerinden alınmış durumda. Ne tehditlerle ne baskılarla karşı karşıya bırakıldıklarını hepimiz görüyoruz. İnsanlar eşleriyle, çocuklarıyla tehdit ediliyor. Ortada suç yok. Delil yok. Ama buna rağmen insanlara 'masumiyetini ispat et' deniliyor. Böyle bir hukuk olabilir mi? Bir yandaş kalem çıktı ve sosyal medyada aynen şunu yazdı, 'Bana saldıracağınıza arkadaşınızın suçsuzluğunu ispat edin.' İşte bugün Türkiye'de kurulmak istenen düzenin özeti budur. Oysa hukukta önce suç ispat edilir, sonra kişi savunma yapar. İnsanlardan suçsuzluğunu kanıtlaması istenmez. Bugün benim ve burada bulunan yüzlerce insanın maruz bırakıldığı durum tam olarak budur. Ve bütün bu operasyonlar; İstanbul'dan Antalya'ya, İzmir'den Adana'ya, Adıyaman'a kadar tek merkezden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden yürütülmektedir."

"BİRKAÇ YIL SONRA BU ÜLKENİN İNSANLARI BÜTÜN BUNLARI İBRETLE HATIRLAYACAK"

İnanıyorum ki birkaç yıl sonra bu ülkenin insanları geriye dönüp baktığında bütün bunları büyük bir ibretle hatırlayacaktır. 31 yıl sonra iptal edilen diplomaları… 36 yıl sonra ortaya atılan sahte geçiş iddialarını… Uydurma evrakta sahtecilik suçlamalarını… İnsanlar dönüp bunlara bakacak ve 'Nasıl oldu da bunlar yaşandı?' diye soracak. Ahmak davası… Bilirkişi davası… Makam aracı davası… Çirkin davası… ve bugün burada görülen casusluk… Asrın iftirası… Bunların her biri aynı anlayışın ürünüdür. Ve her biri Türkiye hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Bu iddianame, korkuya teslim olmuş bir zihniyetin ürünüdür. Dört kez milletin oyuyla yenilmiş bir anlayışın, beşinci kez de yenileceğini gördüğü için rakibini yargı eliyle tasfiye etmeye çalışmasının sonucudur. İşin özeti budur Sayın Başkan. Bugün burada, millet iradesini hiçe sayan bir anlayışın ve onun yargı içerisindeki bir avuç aparatının kaleme aldığı en tuhaf senaryolardan biri nedeniyle bulunuyoruz. Üstelik bu senaryo bizzat o zihniyet tarafından yazılmış, sonra da talimatlandırılmış aktörler eliyle sahnelenmiştir. Bizim önümüzde duran şey bir iddianame değil, tam anlamıyla bir kurgu metnidir."

"İSTANBUL SEÇİMLERİNİ KAZANMAK SUÇ MU?"

Ekrem İmamoğlu,iddianamenin 159. sayfasında, "Siyasal casusluk suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etmek suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının sağlanarak başta İstanbul olmak üzere ülke siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı…" denildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Şimdi ben huzurunuzda soruyorum Sayın Başkan, İstanbul seçimlerini kazanmak suç mudur? Milletin oyuyla seçimi kazanıp ülke siyasetinde etkili olmak suç mudur? Eğer bu suçsa, o zaman demokrasiyi de seçimleri de ortadan kaldıralım. Bu cümle bile tek başına bu davanın siyasi olduğunu göstermeye yeterlidir. Bu bir casusluk davası değildir. Bu, sandıkta rakibinin karşısına çıkmaktan korkan zihniyetin açtığı siyasi bir davadır. Bugün burada hukuk değil, siyasi hesaplaşma yürütülmektedir. Sonra ne yapılıyor? Mecliste yasa çıkarılıyor, yabancı yatırımcı çağrılıyor, ekonomi düzelecek deniliyor. Kimi kandırıyorsunuz? Bu ülkeye temiz, ahlaklı, gerçek yabancı sermaye böyle bir hukuk düzeninde gelir mi?"

"ÜLKEYE BÜYÜK ZARAR VERİLİYOR"

Ben iş insanıyım Sayın Başkan. Ben taştan ekmek çıkarmayı altı yaşından beri öğrendim. Annemden, babamdan böyle gördüm. Binlerce konut yaptım. Binlerce işyeri yaptım. Projeler geliştirdim. Sermayenin nasıl hareket ettiğini bilirim. Ahlaklı sermaye nedir bilirim. Bir yatırımcı hangi ülkeye güvenir, hangi ülkeye güvenmez bilirim. Bir insan nasıl güvenilmeyen birine borç vermezse, sermaye de hukuka güvenmediği yere gitmez. Ülkenin ekonomisiyle insan karakteri arasında fark yoktur. Bu yüzden bu ülkeye büyük zarar veriliyor. Gerçekten yazık. Ekonomiyi toparlamaya çalışan insanlara da yazık. Bu ülkenin emeğine de yazık.

"SUÇLAMA BAŞLI BAŞINA ABSÜRTTÜR"

Ama bütün bunların yanında, şu 'casusluk' meselesi var ya… Gerçekten akıl dışı bir noktadayız. Ben burada casusluk suçlamasının teknik detaylarına bile girmeyeceğim. Çünkü bu suçlama başlı başına absürttür. Bugüne kadar her türlü hukuksuzluğu yaşadım. Aile boyu baskı gördüm. Yüzlerce ailenin nasıl bir psikolojik şiddete maruz bırakıldığını gördüm. Ama 'casusluk' iftirası artık başka bir aşamadır. Ekrem İmamoğlu'nu, Necati Özkan'ı, Merdan Yanardağ'ı casuslukla suçlamak; hukukla, akılla, vicdanla açıklanabilecek bir şey değildir. Bu artık aklın ve ciddiyetin tamamen terk edilmesidir. Bu, 'talimat gelirse her şeyi yaparım' anlayışının trajik zirvesidir. Gerçekten başka türlü açıklanamaz.

Bu iddianame; siyasetin talimatla yürütülen yargı süreçleri aracılığıyla hukuku nasıl zorladığının, yargının itibarını nasıl yerle bir ettiğinin ibretlik bir belgesidir. Eğer Türk yargısının bir 'utanç belgeleri müzesi' olsa, bu iddianame o duvara ilk asılan metin olurdu. İftiranın büyüklüğüne bakın:  'Casusluk.' 'Vatan hainliği...' Bu insanlardan casus çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu yazanlar, buna imza atanlar, hukukla değil, utançla anılacaktır. Tarih onların isimlerini böyle yazacaktır.

"BU HUKUK DIŞI DÜZENDE SAVCILIKLAR MEŞRUİYETİNİ KAYBETMİŞTİR"

Ben bugün çıksam ve 'affedin' desem bile bu millet bunu unutmaz. Çünkü 19 Mart süreciyle birlikte kurulan bu hukuk dışı düzende savcılıklar meşruiyetini kaybetmiştir. Savcılıklar, hukuk adına değil; siyasi düzeni korumak adına faaliyet gösteren parti bürolarına dönüştürülmüştür. Ben bunu iki yıldır her gün yaşıyorum. Tekrar ifade ediyorum: 19 Mart süreciyle birlikte oluşan bu düzende, savcılık makamları hukukun değil, siyasetin aparatı haline getirilmiştir. Bu iddianamelere imza atan anlayış da budur. Bakınız, daha yargılama başlamadan kararların sağa sola servis edildiği bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir yerde adil yargılamadan söz edilebilir mi? Bu süreçte hazırlanan iddianamelerle siyasi talimatları yerine getirenler, hukuku koruma görevini değil, anayasal düzeni zedeleyen bir anlayışı temsil etmektedir. Bana göre bundan daha büyük bir suç yoktur. Bugün burada masumiyet karinesi sistematik biçimde yok sayılmaktadır. Devletin yetkisi, insanları korumak için değil, baskı altına almak için kullanılmaktadır. İnsanların özgürlükleri vicdana, ahlaka ve hukukun en temel ilkelerine aykırı biçimde ellerinden alınmaktadır. Sanığı dinlemeden karar veren, yüzüne bakmadan tutukluluğu cezaya dönüştüren sulh ceza hakimlikleri; adaletin değil, önceden verilmiş kararların uygulama makamına dönüşmüştür."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Casusluk' Davasında İlk Duruşma... Ekrem İmamoğlu: 'Casusluk İftirası Artık Başka Bir Aşamadır, Aklın ve Ciddiyetin Tamamen Terk Edilmesidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok Dünya Trump-Şi zirvesine kilitlendi: Masada sadece İran yok
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Belçika Kraliçesi Mathilde’den milli teknolojiye tam not Belçika Kraliçesi Mathilde'den milli teknolojiye tam not
İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz İran’dan İngiltere ve Fransa’ya savaş gemisi tepkisi: Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini biz sağlıyoruz
Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı Çatalca’da jet ski faciası: 1 ölü, 1 yaralı
Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı Ünlü oyuncu Onur Buldu ev sahibi olmak isterken nasıl dolandırıldığını anlattı
TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası’nın 1’incisi sona erdi TÜGVA İstanbul Tekvando Fetih Kupası'nın 1'incisi sona erdi
Galatasaray’da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için çarpıcı karar
Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı Arsenal ölüp ölüp dirildiği maçta 3 puana uzandı
Selahattin Baki’den Aziz Yıldırım iddialarına cevap Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım iddialarına cevap
Görülmemiş olay Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar Görülmemiş olay! Rakip takım sandılar, kendi takım otobüslerini taşladılar
Sorumsuzluğun da bu kadarı Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular Sorumsuzluğun da bu kadarı! Şampiyonluğu kutlarken bebeklerini caddede unuttular
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlama: 5 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da şiddetli patlama: 5 yaralı
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 903’te attığı golle şampiyon yaptı Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan’da acil önlemler devrede Hürmüz krizinin vurduğu Hindistan'da acil önlemler devrede
1. Lig’e yükselen son takım belli oldu 1. Lig'e yükselen son takım belli oldu
Dünyanın en çok kullanılan kimyasalı sülfürik asit artık altın değerinde Dünyanın en çok kullanılan kimyasalı sülfürik asit artık altın değerinde
Ahmet Türk, Amedspor’un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti Ahmet Türk, Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında halay çekti
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar

17:17
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
17:05
İpler koptu Bu parayı veren Rafael Leao’yu alacak
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
17:01
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:35
Fenerbahçe’de büyük kriz Tam 8 ismin bileti kesildi
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:37
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper atağı
Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper atağı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:20
Acun Ilıcalı’nın kader gecesi En büyük hayaline son bir adım kaldı
Acun Ilıcalı'nın kader gecesi! En büyük hayaline son bir adım kaldı
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
12:58
Aziz Yıldırım’dan büyük ters köşe İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte takımı emanet etmek istediği yabancı antrenör
12:19
Muhittin Böcek’in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 17:21:45. #7.12#
SON DAKİKA: "Casusluk" Davasında İlk Duruşma... Ekrem İmamoğlu: "Casusluk İftirası Artık Başka Bir Aşamadır, Aklın ve Ciddiyetin Tamamen Terk Edilmesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.