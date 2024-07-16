Çengel-7 Operasyonlarında 3 Bin 626 Litre Kaçak/Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çengel-7 Operasyonlarında 3 Bin 626 Litre Kaçak/Sahte Alkol Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde düzenlenen 'Çengel-7' operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini ve 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından koordine edildi ve birçok ilde kaçak/sahte içki üreten şahıslara yönelik gerçekleştirildi.

16.07.2024 10:30
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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 ilde son 1 hafta içinde düzenlenen "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini ve kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıkları KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta kaçak/sahte içki üreten şahıslara yönelik "Çengel-7" operasyonları gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çengel-7 Operasyonlarında 3 Bin 626 Litre Kaçak/Sahte Alkol Ele Geçirildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çengel-7 Operasyonlarında 3 Bin 626 Litre Kaçak/Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çengel-7 Operasyonlarında 3 Bin 626 Litre Kaçak/Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
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