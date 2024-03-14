CHP Genel Başkanı Özel, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin, "Bu bir kaset kumpasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi kongresini kirletmeye ve bugün parti içinde bir tartışma yaratmaya yönelik bir kumpastı." dedi.

Özel, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye ittifakı söyleminin sahada tuttuğunu belirten Özel, bunu mitinglerde gördüğünü söyledi. Özel, Türkiye ittifakının kimlerden oluştuğunun sorulması üzerine, "Milli takım gol attığında ayağa kalkan herkes Türkiye ittifakıdır ya da Filenin Sultanları şampiyon olduğunda, İstiklal Marşı çalarken onlara eşlik edebilen herkes Türkiye ittifakıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne saygılı, Atatürk'le, devrimleriyle sorunu olmayan herkesi Türkiye ittifakının potansiyel seçmeni olarak görüyoruz." dedi.

31 Mart seçimlerinde partisinin önemli bir başarı yakalayacağına inandığını belirten Özel, bir soru üzerine, hiçbir yerde kaybetme endişesi taşımadıklarını söyledi.

Hatay'ı yakından takip ettiklerini belirten Özel, "Lütfü Savaş, daha önceki seçimlerde olduğu gibi hızla farkı kapatıp seçimi kazanma noktasına geliyor diye görünüyor. Hatay'ı kazansak, bu benim açımdan sürpriz olmayacak." dedi. Özel, genel başkan için belediye kaybetmenin, babanın evlat kaybetmesi gibi olduğunu dile getirdi.

31 Mart'taki seçimin genel başkan olarak ilk seçim olduğunu belirten Özgür Özel, "Gönlümden geçen hiçbir belediyeyi kaybetmemek. Kendi açımdan Meral Hanım gibi 'Son nokta', 'Şunu alamazsam' falan, bunu yapmak için çok erken. Çünkü bu benim ilk seçimim. Ben nisan ayının son haftasında okula tayin olmuş öğretmen gibiyim. Şu olmazsa istifa ederim falan böyle bir şey yok. Onu gerektirecek bir seçim sonucu da ummuyoruz. Bir genel seçimde partimi iktidar yapmazsam, bir gün durmaz ayrılırım." ifadelerini kullandı.

Kadın adaylarla gençlere, geçmiş seçimlere oranla ağırlık verdiklerini söyleyen Özel, "Adayların yarısı kadın, yarısı genç olana kadar bu mücadele sürecek." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İstanbul adayına destek için şehre gelmesini olumlu bulduğunu söyleyen Özel, "Önce İzmir'i yapabilseydik sonra İstanbul'a gelinseydi daha olumlu olurdu." diye konuştu.

Afyonkarahisar adayı Köksal'ın sözleri

Partinin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın sözlerinin sorulması üzerine Özel, bu gündemin CHP açısından doğru bir biçimde çözülüp geride bırakıldığını bildirdi.

Köksal'ın derdini anlatırken kullandığı ifadelerin yanlış anlaşılmaya müsait olduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

"Afyon siyaseti açısından elverişli olabilir. Ama bu ifadelerin bu kelimelerle kullanılması genel seçimlerde DEM'e oy vermiş, yerel seçimlerde CHP'li bir adayı kendi gönlüyle tercih edecek ortalama bir DEM seçmenini rencide edebilirdi. Zaten tahmin ettiğimiz gibi de alınganlık oldu. Ekrem Bey'in açıklaması kendi seçim bölgesinde, o da dünya kadar Kürt oyu alıyor, seçiliyor. Kendisi açısından anlaşılır. Ama içindeki hüküm cümleleri bizim konuya dahil olmamızdan sonra düştü. Düşmesi gerekir. Cümlelerinin kurulmuş olmasının bugüne bir faydası olmaz."

"Suç ortağı olmam"

DEM Parti ile yaptıkları her görüşmeyi kamuya açık yürüttüklerini belirten Özel, CHP'nin tüm partilerle bayramlaşabilen tek parti olduğunu söyledi.

Tüm partilerin Meclis'te görüşme halinde olduğunu ifade eden Özel, "Bu işi dışarıda ve içeride aynı şekilde yapmak mı dürüstlük, yoksa dışarıda seçmenine 'Biz bunlarla bayramlaşmayız.' deyip içeride bayramlaşmak, sarılmak, bir kase çorbayı birlikte içmek mi dürüstlük." dedi.

Siyaset tarzının şeffaflıktan yana olduğunu dile getiren Özel, "Siyaset şeffaflık demek. Riyakarlıkla, sahtekarlıkla olmaz. Dışarıda başka, içeride başka olmaz. Ben içeride olan bir şeyi dışarıda yapmayanların, dışarıdaki suç ortağı olmam." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, siyaseti riyakarlıktan kurtarmak gerektiğini, Türk milletinin riyakarlığı, sahtekarlığı sevmediğini belirterek, "Şimdi, arkada görüşüp burada görüşmeyenler çok milliyetçiler. Görüştüğünü gizlemeyenler gayri milli. Böyle bir şey yok." diye konuştu.

İstanbul'daki para sayma görüntüleri

İstanbul'daki para sayma görüntülerinin sorulduğu Özel, bu video ilk yayınlandığında üzerinde tarih bulunmadığını, görüntünün "CHP kongresi için delegelere para dağıtılıyor" denilerek yayınlandığını belirtti.

Bunun bir kaset kumpası olduğunu ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"O video ilk çıktığında üstünde tarih yoktur. O video böyle çıktı. Bir kişi görünüyor. O kişi de şu anda Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan bir kişi ve o kişi para sayıyor. O video şöyle servis edildi, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 Kasım'daki kurultayından birkaç gün önce delegelere para dağıtıyorlar.' Siz olayın açıklığa kavuştuğu noktayı ifade ediyorsunuz. Onu açıklığa kavuşturan biziz. O video, bir kişiye zumlanarak, tarihi kapatılarak ve neresi olduğu anlaşılmadan, 'Burası CHP il başkanlığı. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, Cumhuriyet Halk Partisi kongresi için delegelere para dağıtıyor.' diye servis edildi. Şimdi doğrusunu konuşalım.

Videonun bütünü paylaşıldı. Videonun bütününde 2019 yılında olduğu yazıyor. Yani demek ki CHP kongresi değil. Orası CHP il başkanlığı değil. Bunu nereden biliyoruz? Bunu savcılığa yaptığımız suç duyurusuna da verdik, yazdık. Şuradan biliyoruz, o görüntüdeki arkadaşlara sorduk, neresi burası ve ne yapıyorsunuz? O arkadaşların cevabı, 'Biz İstanbul İl Başkanlığı binamızı satın alıyoruz. Satın aldığımızda binanın eski sahibi, 'Avukatımın bürosunda nakit kısmının ödemesini yaparsınız.' dedi. 'Biz de gittik, orada bu parayı verdik, oradaydık.' dediler. İstanbul İl Başkanı o dönem Canan Kaftancıoğlu ve kendisi o il binasını bize kazandırdı. Peki o zumlanan, yani tek başına gösterilen kişi, o gün Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı mı? Hayır. O gün il başkan yardımcısı. Bu bir kaset kumpasıydı. Cumhuriyet Halk Partisi kongresini kirletmeye ve bugün parti içinde bir tartışma yaratmaya yönelik bir kumpastı. Kimden çıkmış video? Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Büronun sahibi avukattan çıkmış. Nereden biliyoruz? O avukat, o görüntülerle bize şantaj yapmış. 'Ben bu görüntüleri satarım, parayı siz verin, sizde kalsın.' demiş. Bizim arkadaşlarımız da kabul etmemişler. Kendilerinden şüpheleri olmadığı için. İl binası satın alınırken işte kaporadır veya nakit kısmı, bankaya yatırılan kısmı falandır. O danışman arkadaş da Ekrem İmamoğlu'yla hiçbir bağının olmadığı ve il başkan yardımcısı olduğu günlerde, para sayıyorlar ve ödemeyi yapıyorlar orada. Elimizde de ne kadar ödediğimize dair makbuz var. Altında da büronun sahibinin imzası var. Ben meselenin bu kısmıyla meşgulüm."

Kaporanın neden elden verildiğinin sorulması üzerine Özel, bu konunun dönemin il başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından netleştirilebileceğini belirterek, "Ama kişi dediyse 'Ben bunun 15'ini kapora olarak... Ben bunun peşinatını bu kadar istiyorum, şu kadarını nakit istiyorum, bu kadarını dolar istiyorum.' Bu alıcının talep ettiği şeylerdir. Hesabınıza gelirse ödersiniz, gelmiyorsa... Ben şu detayla ilgileniyorum, o görüntüyü Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının, o gün il yöneticisi, görüntüsüyle bunu CHP kurultayıyla ilişkilendirmeye çalışan bir kötücül akılla mücadele ediyoruz. Bir kumpasla karşı karşıyayız." dedi.

Özel, görüntünün avukat tarafından servis edildiğini, avukat hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Özgür Özel, "Geçmiş dönemlerde partimizde siyaset yapmış birkaç ağabeyimiz olmadık yorumlar yapmış, ben ona alındım." ifadesini kullandı.

"Temizlenilmesi gereken adamlardır onlar"

Partide, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kaybetmesi için çalışma yürütenler bulunduğu yönündeki iddianın sorulması üzerine Özel, CHP'de böyle bir çalışma yapan kimsenin olmadığını söyledi.

Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde öyle çalışma yürüten kişi olmaz. Öyle çalışma yapan kişi Cumhuriyet Halk Partili değildir. Bu parti seçime giderken birileri İstanbul Büyükşehir'i, kaç yıl sonra kazanmışız, ne kadar önemli bir yer, kaybettirme üzerine plan yapıyorsa, bunlar hasbelkader partinin kimliğini taşıyorlarsa kısa sürede elinden almak lazım. Bunu yapan yoktur. Yapan birkaç meczubu görüyorum orada, burada. Ama onlar da nasıl partili, nereden gelmiş, nasıl partiyi enfekte etmiş? Temizlenilmesi gereken adamlardır onlar." ifadelerini kullandı.

"Ben hiçbir üyeme yakıştırmam"

Özel, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'un kaybedilmesi durumunda, partiyi kurultaya götürmek için hazırlık yapanların bulunduğu yönündeki iddianın sorulması üzerine, "Cumhuriyet Halk Partisinde bu tip tartışmalar yürümez. Yürütenler CHP'li değildir. Bu kişiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 Nisan'dan sonra yakalayacağı büyük fırsattan korkan, sarayın işbirlikçileridir." dedi.

Genel Başkan Özel, "Ben Kemal Bey ile kötü olsam, küs olsam, kanlı bıçaklı olsam Kemal Bey'in böyle bir şeye alet olacağına yine inanmam. Olacak şey var, olmayacak şey var. Ben hiçbir üyeme yakıştırmam, değil partinin benden önceki genel başkanı. Yani olacak iş değil." ifadelerini kullandı.

"Malatya'da bir hakkın teslimi gerçekleşiyor"

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında hiçbir problem bulunmadığını söyleyen Özel, aday belirleme sürecinde iki kez görüştüğü Kılıçdaroğlu'nun, ilkeler üzerindeki fikirlerinden istifade ettiklerini bildirdi.

Özgür Özel, Ankara'da büyük bir miting düzenleyecek olurlarsa buraya Kılıçdaroğlu'nu çağıracağını belirtti.

Emekli maaşlarına ilişkin soru üzerine Özel, düzenleme için Meclis'in açılması gerektiğini, "açalım" denirse kendilerinin buna hazır olduğunu ifade etti.

Bir soru üzerine Özel, partisinin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'nın depremin ardından yürüttüğü çalışmaları anlatarak, "Malatya'da bir hakkın teslimi gerçekleşiyor." dedi. Özel, Adıyaman, Kastamonu ve Kırıkkale adaylarına da çok büyük teveccüh olduğunu belirterek, Samsun, Bursa, Manisa, Balıkesir ve Denizli'de de başarılı olacaklarını söyledi.

Özel, seçimde sandık güvenliğiyle ilgili bir sorun olmayacağını bildirdi.