CHP\'li Belediye Başkanları Beşiktaş\'a Destek İçin Bir Araya Geliyor

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Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması sonrası aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu CHP'li belediye başkanları Beşiktaş Belediyesi'ne destek vermeye gidecek.

Aralarında "Akpolat'ın gözaltına alınması hukukun üstünlüğü ilkesiyle bağdaşmamaktadır" diyen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanlarının yarın Beşiktaş Belediyesi'ne giderek, gözaltına alınan Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a destek vereceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre ziyarette, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak, Yalova ve Zonguldak illerinden CHP'li belediye başkanları yer alacak.