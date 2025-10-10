1.5 yaşındaki çocuğun boğazını kesen sanığın hatırlamadığı tek bir an var - Son Dakika
1.5 yaşındaki çocuğun boğazını kesen sanığın hatırlamadığı tek bir an var

1.5 yaşındaki çocuğun boğazını kesen sanığın hatırlamadığı tek bir an var
10.10.2025 11:20
Eskişehir'de arkadaşının 1.5 yaşındaki erkek çocuğunun boynunu falçatayla kesen, kendi evini ateşe vererek terastan atlayıp intihara kalkışan Habib Kara'nın 44 yıla kadar hapis cezası istendi. Kara mahkemede olay gününü hatırlamadığını söyleyerek, "Ben böyle bir suç işlediğime inanmıyorum. Bana komplo kurulduğunu düşünüyorum" dedi.

Eskişehir'de börekçi dükkanı işleten Habib Kara, şubat ayında çocukluk arkadaşı İsmail Y.'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine gitti.

ARKADAŞININ OĞLUNUN BOĞAZINI KESTİ

Evde İsmail ve Sibel Y. çiftinin 1,5 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alıp, falçatayı boğazına dayayan Habib Kara, arkadaşı İsmail'den ağabeyi olan Nurettin Kara'yı telefonla arayıp kendisi için 10 milyon lira para istemeye zorladı. Nurettin Kara ise 10 milyonu olmadığını ve polisi araması gerektiğini söyleyerek telefonu kapattı. İsmail Y. bu sırada Habib Kara'nın üzerine atlayıp çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Habib Kara, elindeki falçatayla çocuğun boğazını kesti. Daha sonra İsmail Y., Kara'nın elinden falçatayı aldı.

Boğazından falçatayla yaralanan 1,5 yaşındaki çocuğun annesi Sibel Y. de sanığın en üst seviyeden ceza alması gerektiğini belirtti.

EVİNİ YAKMAK İSTEDİ, İNTİHARA KALKIŞTI

Sanık Kara evden kaçıp kendi oturduğu Şirintepe Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairesine gitti. Doğal gazı açıp, elindeki çakmağı çakmak isteyen Habib Kara'ya komşuları engel oldu. Sanık Kara ardından evin terasına çıktı. Burada yangın çıkaran Kara, ardından da intihar etmek amacıyla aşağı atladı. Yaralanan Habib Kara ile falçatayla yaraladığı erkek çocuk hastanede tedavi altına alındı.

HASTANEDEN ÇIKAR ÇIKMAZ TUTUKLANDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin ardından gözaltına alınan şüpheli Habib Kara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı sanık Habib Kara hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede sanık Kara için, 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından hapis cezası talep edildi.

"BÖYLE BİR SUÇ İŞLEDİĞİME İNANMIYORUM, BANA KOMPLO KURULDU"

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına Habib Kara tekerlekli sandalyeyle getirilirken, 1,5 yaşında çocuğun ailesi, komşular ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Sanık Habib Kara, olay gününü hatırlamadığını söyledi. Kendisine komplo kurulduğunu öne süren Kara, "Ben böyle bir suç işlediğime inanmıyorum. 2,5 sene önce evladını kaybetmiş bir insan olarak İsmail tarafından bana komplo kurulduğunu düşünüyorum. İsmail ile bir anlaşmazlığım yoktur. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Habib Kara

44 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mahkeme savcısı ise mütalaasında sanık Habib Kara'nın eldeki deliller doğrultusunda 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'nitelikli yağma ve mala zarar verme' suçlarından 23 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma, savunmaların ardından ertelendi.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

İsmail Y., olay sırasında çocuğuna bir şey olacağı endişesiyle çok korktuğunu söyledi. Sanığın gerekli cezası almasını istediklerini belirten İsmail Y., "Falçatayı çocuğun boğazına çekti ve boğazını kesti. Kaçmaya başladı, tabi onun arkasına koşacak halim yok. Çocuğumun müdahalesi için çocuğumu hastaneye götürmem gerekiyor, boğazı kesilmiş. Onu bıraktım, kaçtı gitti ve çocuğumu aldım hastaneye götürdük. Ameliyat ve hastane süreci oldu" dedi.

Sibel Y. de sanığın en üst seviyeden ceza alması gerektiğini belirterek, "Çocuğum şu anda korkuyor, endişeleniyor. Daha toparlanamadı, pek iyi değil. Sağlığı açısından pek iyi değil, kontrollerine hala devam ediyorum. İnsanlardan korkuyor, kızım psikiyatri tedavisi görüyor onu da sürekli doktoruna götürüyorum ve ilaç kullanıyor. Ben cezasının devam etmesini istiyorum, 50 yıla hapis istenmesine çok sevindim. İnşallah cezası düşmez" diye konuştu.

"CANIMIZA KASTETTİ"

Habib Kara ile aynı apartmanda oturan ve çıkan yangında evinin zarar gördüğünü söyleyen komşusu İbrahim Güler, sanığın binayı yakmasına engel olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Olay günü Habib Kara üst katta kapıyı kırmaya çalışırken sesleri duyunca yukarıya çıktım. Kendi ağzıyla, doğal gazı açıp evimize, binamıza ve canımıza kastettiğini söyledi. Mücadele ettikten sonra elimden kurtulup, çatıya kaçtı. Daha önceden hazırladığı benzin ya da benzeri şeyleri anlık olarak ateşleyerek, çatıyı yaktı kundakladı. Canımıza da kastetti, ailemin canına kastetti. Evde olmasaydım şu an evlatlarım yoktu, ailem yoktu. Daha sonra kendisi binadan atladı. Evimizde zarar büyük."

Mağdur ailenin avukatı İsmail Doğancan Çıra ise bir sonraki duruşmada karar verileceğini belirterek, "Sanığın, 1,5 yaşındaki çocuğun boğazını kesip, devamında yangın çıkararak intihara teşebbüs ettiği olayda bugün sanığın iddia makamı tarafından 50 yıla kadar hapsi istendi. Bir sonraki celse karar verilecek. Sanığın en üst hadden cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
