Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Mahallesi\'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslim Töreni\'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Mahallesi'nde 250 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Kura Çekim Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, konuşmasında, buradaki gibi projelerle asrın felaketinde yıkılan şehirlere umut, geleceğe güven verecek yeni ortamlar inşa ettiklerini belirtti.

Konut projelerinin yanında sosyal donatı alanları ve altyapı projeleriyle yeni yaşam alanları kurduklarını ifade eden Erdoğan, tarihi alanları aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'taki Kapalı Çarşı'da tescilli kültür varlıklarını restore ettiklerini, tarihi Demirciler Çarşısı'ndaki iş yerlerini yaptıklarını belirten Erdoğan, " Adıyaman'da tarihi kent meydanımızı, Malatya'da Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, 100. Yıl ve Bakırcılar Çarşısı'nı, Hatay'da Uzun Çarşı'yı, Habibi Neccar Camimizi, yüzlerce yıllık Kemal Paşa ve Kurtuluş caddelerini tarihi kimliğine uygun olarak ihya ediyoruz. Dünyada ve bölgemizdeki şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz bellidir. Biz hükümet olarak en kısa sürede asrın felaketinin şehirlerimizde açtığı yaraları sarmanın derdindeyiz." diye konuştu.

Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ettik

İktidarlarının hiçbir döneminde millete düş kırıklığı yaşatmadıklarını, seçim meydanlarında verdikleri sözleri burada da tutacaklarını kaydeden Erdoğan, "İnşallah bu anlayışla, deprem bölgesini devasa bir şantiye alanına çevirdik. İnanın hiçbir ülke böyle büyük bir afetin altından bu denli hızlı kalkamaz. Felaketin ilk gününden bu yana adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ilde kurulan şantiyelerde yüz binlerce mimar, mühendis ve işçinin gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

Asrın inşası faaliyetlerinde teslim edilen yuvaların sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhalefet tamamen kendi iç kavgasıyla meşgulken, biz altyapısı, üst yapısıyla tamamladığımız konutları hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Teslim ettiğimiz konut, köy evi ve iş yeri sayısını eylülde 100 bine, ekimde 130 bine, kasımda 155 bine, ocakta 201 bine çıkardık. Bugün bu rakamı 250 bine yükseltiyoruz. Birazdan canlı bağlantıyla gerçekleştireceğimiz kura çekimiyle Hatay'ımızda 21 bin 114 konut ve 1125 iş yeri, Malatya'mızda 8 bin 64 konut ve 1097 iş yeri, Adıyaman'ımızda 3 bin 554 konut ve 1723 iş yeri, Gaziantep'imizde 675 konut, Diyarbakır'ımızda 2 bin 636 konut, Adana'mızda 490 konut, Şanlıurfa'mızda 1263 konut, Elazığ'ımızda 1429 konut, Osmaniye'mizde 1336 konut, Kilis'imizde 105 konut, Sivas'ımızda 85 konut, Kayseri'mizde 49 konut ile Kahramanmaraş'ımızda 3 bin 567 konut 744 iş yeri olmak üzere toplam 49 bin 56 bağımsız bölümü daha hak sahiplerimize teslim edeceğiz."

"Geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz"

Bu yılın sonunda hedeflerinin 453 bin bağımsız bölümü bitirmek olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar deprem bölgesine 2 trilyon lirayı aşan yatırım yapıldığını belirtti.

Asrın felaketi tamamen ortadan kalksın diye 2025 bütçesine 584 milyar liralık kaynak ayırdıklarını ifade eden Erdoğan, "Yıl sonunda tüm şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı, geride yarım kalan tek bir hikaye bırakmamayı hedefliyoruz. Muhalefet anlamasa da yaşadığımız süreç Milli Mücadele ile eşdeğerdir. Biz Allah'ın izniyle bu mücadeleyi alnımızın akıyla veriyoruz. Ne diyorlardı? Hükümet bu enkazın altından kalkamaz. Bu muhterislere rağmen azimle, sabırla, kararlılıkla çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum. Herkesin denizi ufku kadardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Her seçim döneminde bol keseden atıp tutan şimdi deprem bölgesinin yolunu dahi hatırlayamayanların ufku da ancak sandıkları kadardır." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşleri bitince maalesef millet akıllarına dahi gelmiyor. Koltuk kavgasından, rant mücadelesinden başlarını bile kaldıramıyorlar. Gerçekten acınacak haldeler. Bizim pusulamız hiçbir zaman muhalefet olmadı. Biz 23 yıldır olduğu gibi yine sadece işimize bakıyoruz. Onlar umutsuzluk yayacak, biz afetzede kardeşimizin umudu, yoldaşı, kader arkadaşı olacağız. Onlar 'yapamazsınız' diyecek, biz şehirlerimizi hep birlikte daha güçlü biçimde ayağa kaldıracağız. Onlar engel çıkartacak, biz ya bir yol bulup ya bir yol açıp engellerin üstesinden geleceğiz. Onlar didişirken, kavga ederken boş beleş işlerle günlerini geçirirken, biz Kahramanmaraş'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla hizmet edeceğiz. 86 milyon olarak hep birlikte güçlü yarınlarla yürüyeceğiz. Ümitvar olmamız için elimizde birçok sebebimiz var. Bakın bunun en güzel örneği Kahramanmaraş İstiklal Spor'dur. 6 Şubat'tan önce amatör ligle mücadele eden bu spor kulübümüz, depremde 14 sporcusunu kaybetmişti. Futbol Federasyonu tarafından üçüncü lige alınan kulübümüz, faaliyetlerine bir yıl ara vermişti. Geçen sene futbolda ikinci lige, basketbolda birinci lige yükseldi. Kendilerini tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. Benzer başarı örneklerinin depremden etkilenen diğer ilerimizde de olduğunu çok ama çok iyi biliyorum."

"Bu hamleler ivme kazanacak"

Erdoğan, konuşmasında Kahramanmaraşlı şair Abdurrahim Karakoç'un Hocalı Katliamı'nın ardından Karabağ için kaleme aldığı "Karabağ'a Mektup" şiirini okudu.

"Rabbim, İlham kardeşimin başkomutanlığında tam 30 yıllık işgalin ve zulmün ardından Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu bizlere gösterdi." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"3 hafta önce, 28 Mayıs Müstakillik Günü vesilesiyle Laçın'daydık. Fuzuli ve Zengilan'ın ardından Laçın Uluslararası Havalimanı'nı da İlham kardeşimle hizmete açtık. İşgalden kurtarıldıktan sonra Karabağ'ın her köşesinde, kalkınma ve imar seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Azerbaycan'la Ermenistan arasında barışın tesisiyle inşallah bu hamleler ivme kazanacak. Cenabı Allah, Azerbaycan'la birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Bu düşüncelerle can Azerbaycan'ın 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü'nü en içten dileklerimle tekrar tebrik ediyorum. Depremle yitirdiğimiz canları bir kez daha rahmetle, özlemle yad ediyorum. İlham Aliyev kardeşimin nezdinde, Azerbaycan halkına dayanışmaları, destek ve duaları için en kalbi şükranlarımı sunuyorum."

Erdoğan, kuralarını çekeceklere yeni yuva ve iş yerlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Konutlarımızın yapımında emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızı, TOKİ'mizi, AFAD'ımızı, hayırseverlerimizi ve tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Kalın sağlıcakla."

Notlar

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu, Türkiye ile Azerbaycan milli marşları okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmalarının ardından, Kahramanmaraş Kültür Merkezi'nin temelinin atılması, kura çekimi ve Adıyaman, Malatya ve Hatay'da anahtar teslimi için canlı bağlantılar yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e hediye takdim edildi.

Törene, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ilgililer katıldı.

(Bitti)