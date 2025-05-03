TEKNOFEST KKTC ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin. Duymayanlar duysun. Her karışında bir Mehmetçik veya mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir. Adanın her metrekaresinde izimiz, eserimiz, silinmez hatıralarımız var. Yüzyıllardır buradaydık. 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız" dedi.

TEKNOFEST KKTC Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen yarışmanın ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Akdeniz'in incisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Tarihle, bilimle, teknolojiyle yoğrulmuş bir coşkuyu hep beraber yaşıyoruz. Biraz önce Cumhuriyet Yerleşkemizin Cumhurbaşkanlığı binası ile Meclis binasının açılışını yaptık. Şimdi de dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Bu alanı hıncahınç dolduran coşkusuyla, enerjisiyle, sevdasıyla, Kıbrıs'ta muhteşem bir teknoloji rüzgarı estiren siz gençlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri böylesine güzel bir atmosferde buluşturan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımı T3 Vakfımıza, festivale emek veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'BİR MİLLETİN, İKİ DEVLETİN, TEK YÜREĞİN, ORTAK İSTİKBALİNE DOĞRU ATTIĞI KARARLI BİR ADIMDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Teknolojide bir dünya markası haline gelen TEKNOFEST'in 11'incisi Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştiriyoruz. Her sene yeni rekorlar kıran TEKNOFEST'in Kıbrıs etabına 22 ülkeden 15 bin 750 takım ve 47 bin 865 yarışmacı başvurdu. Farklı kategorilerde düzenlenen bu yarışmalarda 6 ülkeden 268 takım ve bin 83 yarışmacı ise finalist olma başarısı gösterdi. Ödül alan gençlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sizlerle gurur duyduğumu özellikle bilmenizi isterim. Dron şampiyonasından uçan araba simülasyon yarışmasına, sosyal inovasyondan turizm teknolojilerine, robotik ve yazılımdan kontrol mekanizmalarına burada sergilenen eserler, başarılan işler gençlerimizin teknolojide aldığı mesafeyi net bir şekilde ortaya koyuyor. Her birinin gerisinde büyük emekler, fikir ve alın teri olan bu çalışmaların Kıbrıs'ta sergilenmesi bizler için ayrı bir anlam taşıyor. Çünkü bu sadece bir festival değil aynı zamanda bir milletin, iki devletin, tek yüreğin, ortak istikbaline doğru attığı kararlı bir adımdır" diye konuştu.

'YÜZYILLARDIR BURADAYDIK. 51 YIL ÖNCE BURADAYDIK, YİNE BURADAYIZ'

Erdoğan, "Şu gerçeği burada özellikle ifade etmek arzusundayım. Biz Türk milleti ve Kıbrıs Türkü olarak bu topraklarda ev sahibiyiz. Bunu bilmeyenler bilsin, duymayanlar duysun. Her karışında bir Mehmetçik veya mücahidin naaşı olan bu topraklar bize şehitlerimizin mirası ve emanetidir. Adanın her metrekaresinde izimiz, eserimiz, silinmez hatıralarımız var. Yüzyıllardır buradaydık. 51 yıl önce buradaydık, yine buradayız. Geleceğin teknolojilerine yön veren TEKNOFEST gençliğiyle Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizle inşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler niyaz ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakları gerekirse canımız pahasına müdafaa ve muhafaza etmeye hazır olduğumuzu bugün tekrar ilan ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir milletin büyüklüğü kurduğu hayallerle ölçülür. Biz millet olarak en zor, en sancılı zamanlarımızda dahi hayal kurmaktan asla vazgeçmedik. Bu uğurda sayısız bedeller ödedik. Ama hedeflerimizden kopmadık. Tam bağımsız Türkiye idealimiz için yerli ve milli teknoloji hamlemizi başlattık. İnsansız hava araçlarında bugün geldiğimiz noktada en büyük paylardan biri şüphesiz merhum Özdemir Bayraktar'ındır. Bu yollara revan olduğumuzda bize boşuna heveslenmeyin, yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere bugün en güzel cevabı işte sizlerle veriyoruz. Milli muharip uçağımız KAAN, insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma, muharip insansız uçağımız Anka III, jet motorlu eğitim ve taarruz uçağımız Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş gök vatanda ve TCG Anadolu ise mavi vatanda bayrağımızı gururla dalgalandırıyor" dedi.

'ÇOK DAHA MÜREFFEH BİR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'Nİ İNŞA EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerden aldığımız ilhamla sizlerin ürettiği teknolojilerle çok daha güçlü bir Türkiye çok daha müreffeh bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inşa edeceğiz. Son dönemde kamuoyumuzu da rahatsız eden diploma sahtekarlığı gibi utanç verici skandalların hiçbiri tekrar üreyemeyecek. Gençlerimizin hakkının yenilmesinin önüne kalıcı ve kati biçimde geçmiş oluyoruz. Halı sahalar, kapalı spor salonları, çok amaçlı spor tesisleri ve öğrenci yurtları inşa ediyoruz" dedi.

'ÇOK KISA SÜREDE UYGULAMANIN LANSMANI GERÇEKLEŞECEK'

E-Devlet uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "E-Devlet projelerimiz devam ediyor. Buradan şu müjdeyi vermek isterim, elektronik devlet mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çok kısa sürede uygulamanın lansmanı gerçekleşecek. Sanayi ve istihdam alanında çalışmalarımız sürüyor. Organize Sanayi bölgelerini geliştirerek yeni sanayi bölgelerinin inşasını planlayarak Kıbrıs Türk'ünün dışa bağımlılığını azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE KUZEY KIBRIS'A İKİNCİ ETAPTA ELEKTRİĞİ DE GETİRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada daha saymadığımız nice yatırım, eser, hizmet ve proje aydınlık yarınlarımıza giden yolda birer kilometre taşıdır. Türkiye'de Kuzey Kıbrıs'a denizin altından suyu getirdik mi, şimdi ikinci etapta elektriği de getireceğiz. Tahammül edemeyenlere taşeronluk yapanların TEKNOFEST'ten rahatsız olması doğaldır. Çağdaşlaşmayı bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta ileri gitmekte değil de kılık kıyafet yasaklarında arayan faşizan zihniyetin buradaki teknoloji şöleninden korkuya kapılması gayet tabiidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıllardır olduğu gibi gelecekte de çok kültürlülüğün, hoş görünün, barışın merkezi olmaya devam edecektir. Bu güzel iklimi hangi bahaneyle olursa olsun kimsenin dinamitlemesine izin vermeyiz. Boykot çağrısı yapan marjinal tipler ülkemizde olduğu gibi hamdolsun burada da hayal kırıklığına uğradılar. Meydan tıklım tıklım dolu aynen Türkiye'de olduğu gibi boykot dediği için satış yaptık. Burada da boykot dedikçe meydanlar doldu" ifadelerini kullandı.

'SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN VEFATINDAN DUYDUĞUM ÜZÜNTÜYÜ BURADA İFADE ETMEK İSTİYORUM'

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in vefatından duyduğum üzüntüyü burada ifade etmek istiyorum. Malum Sayın Önder'i ve Sayın Buldan'ı geçen ay Külliyemizde kabul etmiş, yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir görüşme yapmıştık. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve DEM Parti camiasına baş sağlığı diliyorum" dedi.

TATAR: ALDIĞIM RAKAMLARA GÖRE 150 BİNE YAKIN İNSANIMIZ BURAYI ZİYARET ETMİŞ OLACAK

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, "TEKNOFEST, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine teknolojik anlamda şekil verebilecek, havacılık, uzay ve teknoloji festivali, gençlerimizi bilim ve teknoloji insanlarımızı buluşturan ve geleceğe gençlerimizin ilham kaynağının artırılması bakımından onları yüreklendiren, onları geleceğe umutla bakabilmelerine vesile olan çok önemli buluşmalardır, toplantılardır ve böylesine güzelliklere vesile olan bir etkinliktir, faaliyettir. Dolayısı ile katılan tüm kurum ve kuruluşları, firmalarımızı ve ilim, bilim, sanayi insanlarımızı uzmanlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Burada Kıbrıs Türk halkı bu buluşmada ASELSAN'ı görmüştür. ROKETSAN'ı görmüştür. TUSAŞ'ı görmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin milli savunma sanayisinde son yıllardaki başarılara vesile olan tüm kurum ve kuruluşlar, esas itibarıyla bütün Türk dünyasının gururudur ve gurur abideleridir. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabiliyorsak bütün bunları Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki varlığına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerek denizlerde gerek hava sahasında her türlü bekamız için yaptığı çalışmalarla buradaki güvenliği koruyabilmesinden geçmektedir. Dolayısı ile bu gibi atılımlar, bu gibi başarılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'de çok daha güvenli kılmakta. Çünkü hepimizin de bildiği gibi Güney Kıbrıs'ta ve başka merkezlerde farklı hesaplar olabilir. Aldığım rakamlara göre 150 bine yakın insanımızın burayı ziyaret etmiş olacağıdır" ifadelerini kullandı.