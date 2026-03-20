Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor

GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN DEVLET HASTANESİ AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Rize İli Bayramlaşma Töreni' sonrası Güneysu ilçesinde inşa edilen Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile çok sayıda kişi katıldığı törende konuşan Erdoğan, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

'SEVGİLİ ANACIĞIMI ÖZLEM YAD EDİYORUM'

Emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Biz, daima adaletten, barıştan, kardeşlik ve hoşgörüden yana tavır almış bir milletiz. Bugün de kendimiz için ne istiyorsak, kardeşlerimiz için de aynı güzellikleri istiyoruz. Cenabıallah'tan bizleri hasretini çektiğimiz o huzur ve barış dolu günlere eriştirmesini temenni ediyorum. Bugün Ramazan Bayramı'nın coşkusuyla birlikte, şahsım için özel bir hizmeti hizmete vermenin sevincini de yaşıyorum. Mutluyum; çünkü burada sağlık hizmeti sunacak modern bir hastaneyi ilçemize kazandırmış oluyoruz. Açılışını yaptığımız hastanenin, Rize'mize, Güneysu'ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kapalı alanı 22 bin 500 metrekare olan hastanemiz toplam 36 bin metrekarelik arsa alanı üzerine inşa edildi. 2 bloktan oluşan hastanemiz, 100 yatak kapasitesi ile halkımıza hizmet verecek. Hastane bünyesinde acil servis 11 üniteli hemodiyaliz birimi, 12 poliklinik ileri teknolojiyle donatılmış modern ameliyathane, 5 yataklı yoğun bakım ünitesi, idari birimler ve hasta odaları bulunuyor. Ayrıca vatandaşlarımız, hastanemizin 222 araç kapasiteli otopark alanından da istifade edecek. Rahmetli annemin adını taşıyan bu önemli sağlık tesisini Güneysu'yumuza kazandırmış olmak şahsım için ayrı bir bahtiyarlık kaynağıdır. Bir kez daha sevgili anacığımı özlemle yad ediyor, Cenabıallah'tan kendisine gani gani rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im kabrini pür nur, ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum" dedi.

'MİLLETE VE MEMLEKETİMİZE HİZMET İÇİN VARIZ'

Önceliklerinin insan olduğunu kaydeden Erdoğan, "Biz millete ve memleketimize hizmet için varız. Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerinin çıkarlarına ve ikballerine adamış olabilir, başkalarının önceliği kariyerleri, siyasi hırsları, koltukları olabilir. Bizim önceliğimiz; insandır, insanımızın sağlığıdır. Bizim gayemiz, insanımızın ekmeğini ve umutlarını büyütmektir. 'Her işin başı sağlıktır' diyerek 2002'den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece-gündüz çalışıyoruz. Sağlık sistemimizi çağın gereklerine, ülkemizin gerçeklerine ve vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verir hale getirdik. Böylece, bir dönem ülkemizin en zayıf halkası olarak görülen sağlık hizmetlerini dünyada örnek alınan bir seviyeye yükselttik. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinden uzmanlar geliyor, başta şehir hastanelerimiz olmak üzere bizim sağlık sistemimizi inceliyor. Türkiye, sağlık noktasında kendi vatandaşlarıyla birlikte her yıl yüz binlerce yabancıya sağlık hizmeti veriyor. Kovid 19 salgını başladığında neler yaşandığını hep birlikte gördük. Güçlü sağlık altyapımız sayesinde koronavirüs salgınını dünyada en rahat ve en az kayıpla atlatan ülkelerden biri olduk" diye konuştu.

'GÖKBEY'İ AMBULANS HELİKOPTER OLARAK KULLANACAĞIZ'

Yerli ve milli helikopter GÖKBEY'in ambulans helikopter olarak kullanılacağını da duyuran Erdoğan, "Bize, 'gelişmiş' diye örnek gösterilen ülkelerde yaşanan sahnelerin hiçbiri Türkiye'de yaşanmadı. Avrupa'sından Amerika'sına insanların çok ciddi paralar ödemek zorunda kaldığı hizmetleri biz vatandaşımıza tamamen ücretsiz sunduk. 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinden aynı şekilde alnımızın akıyla çıktık. Dünyada bir başka ülkenin altından kolayca kalkamayacağı ağır bir yükü hamdolsun omuzlamayı başardık. Büyük bir memnuniyetle şu güzel haberi sizlere vermek isterim; yerli milli helikopterimiz GÖKBEY'i inşallah ambulans helikopter olarak da kullanacağız. Bu sene sivil sertifikasyonu tamamlanmış 3 adet yerli GÖKBEY ambulans helikopterimiz sağlık filomuza inşallah dahil edeceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Şunu bugün bir kere daha gururla ifade etmek istiyorum; nasıl demokraside, güvenlikte, ulaştırmada, eğitimde çağ atladıysak, nasıl Türkiye'yi darbeci zihniyetin baskıcı karanlığından kurtardıysak, nasıl savunma sanayi alanında ülkemize tarihi başarılar yaşattıysak, Allah'a hamdolsun sağlıkta da büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye şükürler olsun artık sağlık alanında da mazide kaldı. Artık eskiden olduğu gibi hastane denilince kapısından sağlam girenin hasta çıktığı çilehaneler akla gelmiyor. Tam tersine birinci sınıf hizmet veren; modern, ferah, kaliteli, donanımlı şifa haneler akla geliyor. Hastane denilince, otel konforunda odalarla nitelikli kadrosuyla modern tıbbi cihazlarıyla sağlık külliyeleri akla geliyor" dedi.

RİZE'YE 11 MİLYARLIK SAĞLIK YATIRIMI

Kentte kazandırdıkları sağlık yatırımlarını sıralayan Erdoğan, "Rize'de, 13'ü ikinci basamak hastane 19'u birinci basamak sağlık merkezi olmak üzere toplam 32 sağlık tesisi inşa ettik. Şehrimizde tamamlanan sağlık yatırımlarının toplam bedeli 11 milyar lirayı buldu. Bin 53 yataklı Rize Şehir Hastanesi ve 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanesi tamamlandığında, bu rakam 36 milyar liraya ulaşacak. 2002 yılında Rize'de yıllık muayene sayısı 1,4 milyondu. Bugün bu sayı yaklaşık, 5 milyona ulaştı. Ambulans sayısını 3'ten aldık 49'a çıkardık. MR'dan, bilgisayarlı tomografiye kadar en modern cihazları sizin emrinize sunduk. 2002 yılında 15 olan diyaliz sayısı cihazı bugün 112'ye çıktı. 142 olan uzman doktor sayımız 423'e toplam hekim sayımız bin 15'e çıktı. 59 olan diş hekimi sayısı yüzde 431 artışla 313'e ulaştı. 613 olan ebe ve hemşire sayısı yüzde 154 artışla bin 555'i buldu. Sağlığa dair her başlıkta Rize'miz çok iyi bir yere geldi. Şehir hastanemiz hizmete girdiğinde bu bölge tam bir sağlık üssü haline gelecektir" diye konuştu.

'SİYASİ POLEMİKLE, KAYIKÇI KAVGALARI İLE İŞİMİZ YOK'

Ana muhalefete seslenen Erdoğan, "Siz bize destek oldukça, siz bize dua ettikçe, bizde sizin için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Çünkü kardeşlerim biz hizmet etmenin, iş üretmenin derdindeyiz. Bizim siyasi polemikle, kayıkçı kavgaları ile işimiz yok. Bizim, içi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok. Bizim gündemimizde Türkiye var, Türk milleti var, siz varsınız. Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzakta tutmak var. Bizim gündemimizde, diplomatik temaslarla bölgemizdeki savaşlara çıkış yolu bulmak var. Biz bunlarla meşgulken ana muhalefetin ve başındaki zatın nelerle uğraştığını ise sizler görüyorsunuz. Ciddiyetsizlik, lakaytlık, vurdumduymazlık diz boyu; siyasi nezaket ve saygı desen zaten hak getire. Etrafımızda füzeler uçuşuyor, sınırlarımızın ötesinde savaş devam ediyor, bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin umurunda bile değil. Değil bölgemiz, Allah korusun, dünya yansa bunların haberi bile olmaz. Binmişler her alamete nereye gittikleri belli değil. Cenabıallah bunlara akıl fikir versin diyorum" dedi.

100 YATAK KAPASİTELİ HASTANE HİZMETE GİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından dualar eşliğinde, toplam 36 bin metrekarelik arsa alanı üzerinde yükselen, bölgenin sağlık kapasitesini önemli ölçüde artıracak olan 100 yatak kapasiteli hastaneyi hizmete açtı.