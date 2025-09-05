Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
05.09.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de bir restoranda yemek yerken 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan son yolculuğuna uğurlandı. Kayhan gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

İstanbul Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yerken Mustafa Can Gül (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan için cenaze töreni düzenlendi.

Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

TÖRENE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Ataşehir Mimar Sinan Camii'ndeki cenaze törenine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Başsavcıvekili Burak Ceyhan, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ile Kayhan'ın meslektaşları ve ailesi katıldı.

Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kayhan'ın oğlu ve kızı, tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Taziyeleri Kayhan'ın eşi Nurcan Kayhan, kızı Ece Kayhan ile oğlu Deniz Kayhan kabul etti. Kayhan'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

NE OLMUŞTU?

Ömerli Mahallesi'nde 3 Eylül'de şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince dün tutuklanmıştı.

Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Savcısı, Çekmeköy, 3-sayfa, Gündem, Kayhan, Güncel, Hakim, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı Temizlik işçisi, altın ve para dolu çantayı bulunca bakın ne yaptı
Ne diyeceği merak konusuydu Kayyum kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Kayyum kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Emeklilerin yeni rotası belli oldu: Bavulunu kapan bu 3 ilçeye göç ediyor Emeklilerin yeni rotası belli oldu: Bavulunu kapan bu 3 ilçeye göç ediyor
AK Parti milletvekilleri Karabük’teki yangınlara anında müdahale etti AK Parti milletvekilleri Karabük'teki yangınlara anında müdahale etti
YSK, CHP gündemiyle toplanıyor Tarih belli oldu YSK, CHP gündemiyle toplanıyor! Tarih belli oldu
Genç kızların topladıkları bahşişe bakın Yaptıkları iş bomba Genç kızların topladıkları bahşişe bakın! Yaptıkları iş bomba
Ferrari’yi perte çıkartan ustadan yeni skandal Bu kez aracın boyasını kaldırdı Ferrari'yi perte çıkartan ustadan yeni skandal! Bu kez aracın boyasını kaldırdı
Gökyüzü kızıla bürünecek, “Kanlı Ay“ Türkiye semalarında da görülebilecek Gökyüzü kızıla bürünecek, "Kanlı Ay" Türkiye semalarında da görülebilecek
İki çocuğu arasındaki farkın nedeni bir hayli ilginç İki çocuğu arasındaki farkın nedeni bir hayli ilginç
Fenerbahçe’de kritik toplantı sona erdi İşte yaşananlar Fenerbahçe'de kritik toplantı sona erdi! İşte yaşananlar
Araçlar bile tanınamaz hale geldi 3 kişi yanarak hayatını kaybetti Araçlar bile tanınamaz hale geldi! 3 kişi yanarak hayatını kaybetti
Koku ortalığı karıştırdı Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı Koku ortalığı karıştırdı! Herkes en kötüsünü düşündü ama gerçek başka çıktı
Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor Bir şiddetli deprem daha Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha
Yenidoğan Çetesi liderinden mahkemede ortalığı karıştıracak suçlama Yenidoğan Çetesi liderinden mahkemede ortalığı karıştıracak suçlama
Her şey taksinin o sözleriyle başladı Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Her şey taksinin o sözleriyle başladı! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu
Festivale saldırı hazırlığındaydılar İtalya’da iki Türk vatandaşı, uzun namlulu silahlarla gözaltına alındı Festivale saldırı hazırlığındaydılar! İtalya'da iki Türk vatandaşı, uzun namlulu silahlarla gözaltına alındı

15:54
Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı’ya seslendi: Bu zararı karşılayın
Arkasına hayvan sürüsünü alan vekil, Bakan Yumaklı'ya seslendi: Bu zararı karşılayın
15:36
15 yıl sonra Dünya Kupası’na katılan ülkede bayram ilan edildi
15 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan ülkede bayram ilan edildi
15:09
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
Cami açılışında besmele tartışması: Vali özür dilemek zorunda kaldı
14:53
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı
Vergi memuru bilgisayar ekranını paylaştı, ekrandaki detay tartışma yarattı
14:38
Gürsel Tekin’e ikinci şok Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı
Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı
14:33
Galatasaray’ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu sakat çıktı: 3 gün düşünüp vazgeçtiler
14:03
Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi
Hasan Babacan kayyum heyetinden çekildi
13:54
Dünyaca ünlü antrenörden Fenerbahçe’ye ret
Dünyaca ünlü antrenörden Fenerbahçe'ye ret
13:49
25 dakikalık vahşet Katledilen kardeşlerin komşusu yaşananları anlattı
25 dakikalık vahşet! Katledilen kardeşlerin komşusu yaşananları anlattı
13:42
Arda Güler’in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
Arda Güler'in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
13:14
Manchester United’dan Altay Bayındır’a büyük şok
Manchester United'dan Altay Bayındır'a büyük şok
12:48
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
ATM önlerindeki bu tuzağa dikkat: Hayatınız kararabilir
12:17
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü
11:40
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
11:19
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı
11:15
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2025 16:42:40. #7.12#
SON DAKİKA: Öldürülen Cumhuriyet savcısı Ercan Kayhan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.