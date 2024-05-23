Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: AB'nin tercih kullanmaması bizi durduramaz - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: AB'nin tercih kullanmaması bizi durduramaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: AB\'nin tercih kullanmaması bizi durduramaz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB'ye olan önceliğinin devam ettiğini ve AB'nin tercih kullanmamasının Türkiye'nin merkez ülke olma stratejisini ve tarihsel yolculuğunu değiştirmeyeceğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin güçlü ekonomisi, siyasi istikrarı ve dinamik yapısıyla AB ile ilişkilerini ilerletmeye devam edeceğini vurguladı.

23.05.2024 16:49
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Biz, (Avrupa Birliği) onlar tercih kullanmıyor diye kendi merkez ülke olma stratejimizden ve tarihsel yolculuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Fidan, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Dünyanın giderek daha çok kutuplu, rekabetlerin yaşandığı bir yere dönüştüğüne işaret eden Fidan, "Burada güçlü ittifaklara ihtiyaç var, hem ekonomik hem güvenlik olarak ittifaklarını tamamlamış yapıların ne halde olduğunu görüyoruz. Bu noktada, dinamik ekonomisiyle, siyasal altyapısıyla, siyasal istikrarıyla ciddi kapasitesi olan güvenlik ve savunma sistemleriyle Türkiye sadece Avrupa Birliği (AB) için değil, parçası olacağı herhangi bir ittifaka inanılmaz derece güç ve değer katacak bir aktör." dedi.

Fidan, Türkiye'nin tarihsel olarak önceliğinin AB'den yana olduğu ve hala AB'nin tercih edildiğini belirterek, Türkiye'nin ekonomik ve siyasal işbirliğinin AB kurumlarıyla derinleşmesi ve daha ileri adımlar atılması konusunda tereddüdü olmadığını vurguladı.

Bakan Fidan, şöyle devam etti:

"AB'nin bazı üye ülkelerinin özellikle kimlik siyaseti takip ediyor olması, kendi iç politikalarında daha ucuz ve az maliyetli olan 'anti Türkiye, anti İslam' söyleminin başka göçmen kartlarıyla da birleştirilip, bir bulut içerisinde birleştirilip, propaganda faaliyetleri olarak toplumlarına sunulması ve bunun üzerinden ucuz oy devşirilerek iktidara gelinmesi, kendilerini iktidara getiriyor ama demokrasilerin de bir açmazı bu. Stratejik düzeyde Avrupa Birliği'ni ciddi bir problemli alana itiyor."

Fidan, Türkiye'nin dinamik yapısıyla, siyasi istikrarıyla, güçlü ekonomisiyle, dinamik nüfusuyla her zaman AB ile ilişkileri ilerletmeye taraf olduğunu yineleyerek, "Onlar kimlik siyasetinden kurtulup bunu stratejik bir çerçeveye ne zaman taşırlar, nasıl taşırlar, o tabii ki onların bir tercihi. Ama biz, onlar bu tercihi kullanmıyor diye kendi merkez ülke olma stratejimizden ve tarihsel yolculuğumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Şimdilik bunu diyebilirim." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: AB'nin tercih kullanmaması bizi durduramaz - Son Dakika

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