Dünyada 2023 böyle geçti: Nisan-mayıs-haziran

Finlandiya'nın NATO üyesi olması, Atlas Okyanusu'nda kaybolan "Titan" isimli denizaltı, anne karnında ameliyat edilen bebek, İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giymesi, ABD Temsilciler Meclisinin borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylaması, Hindistan'da 290 kişinin hayatını kaybettiği tren kazası, dünyada Nisan-Mayıs-Haziran 2023'ün öne çıkan gelişmeleri olarak dikkati çekti.

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı.

Buz dağına çarparak batan ve 1514 kişinin ölümüne neden olan Titanik'in enkazını göstermek için turistik amaçla kullanılan "Titan" isimli denizaltı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu, denizaltıdaki 5 kişi hayatını kaybetti.

Boston Çocuk Hastanesi'nden bir grup doktor, bebek henüz anne karnındayken türünün ilk örneği olan beyin ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen dini törenle taç giydi.

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin harcama limitlerini ve borçlanma tavanını yükseltecek ve hükümetin temerrüde düşmesini önleyecek bütçe anlaşmasını onayladı.

Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 290 kişi yaşamını yitirdi, 900'den fazla kişi yaralandı.

2023'ün nisan, mayıs ve haziran aylarında şu önemli gelişmeler yaşandı:

1 NİSAN

İklim aktivistleri, İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Barcaccia çeşmesine kömür bazlı sıvı dökerek protesto gerçekleştirdi.

3 NİSAN

Rusya, alfabetik sıraya göre 15 üye ülke arasında dönüşümlü olarak üstlenilen Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Başkanlığını Mozambik'ten devraldı.

4 NİSAN

Finlandiya, NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a katıldı.

5 NİSAN

ABD'nin Maryland eyaleti Başsavcılığı, Baltimore Başpiskoposluğuna bağlı Katolik kilisesinde 156 rahibin son 80 yılda 600'den fazla kişiye cinsel taciz ve fiziksel işkence yaptığını açıkladı.???????

14 NİSAN

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasında yapılan esir takasında yaklaşık 900 kişi serbest bırakıldı.

15 NİSAN

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son aylarda yaşanan anlaşmazlık, yerini sıcak çatışmaya bıraktı. Başkent Hartum ve çeşitli şehirlerdeki silahlı çatışmalarda 27 Nisan'a kadar 512 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı.

17 NİSAN

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi.

18 NİSAN

NATO, 38 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcıyla dünyanın en geniş siber savunma tatbikatını düzenledi.

19 NİSAN

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı bağışıklığının olmadığına karar verirken İstinaf Mahkemesinden Halkbank'ın daha önce davanın düşmesi için yaptığı başvuruyu tekrar gözden geçirmesini istedi.

20 NİSAN

Küba'da Halkın Gücü Ulusal Meclisinde (ANPP) yapılan oturumda Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, milletvekillerinden yüzde 97,66 destek alarak yeniden seçildi.

21 NİSAN

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, devlet memurlarına karşı zorbalık yaptığı iddiasının ardından istifa etti.

23 NİSAN

Azerbaycan-Ermenistan sınırında, Laçın-Hankeni yolunun (Laçın Koridoru) başlangıcında sınır kontrol noktası kuruldu.

25 NİSAN

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağını açıkladı.

Pakistan'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası görüldü.

26 NİSAN

Belçika istihbaratı, ülkedeki dış kaynaklı casusluk faaliyetinin Soğuk Savaş'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

1 MAYIS

İsviçre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) dönem başkanlığını Rusya'dan devraldı.

2 MAYIS

Yapay zekanın "babası" olarak nitelendirilen 75 yaşındaki Geoffrey Hinton, yapay zeka alanındaki gelişmelerin "korkunç" olduğunu ve bu alanda yaptığı çalışmalardan pişmanlık duyduğunu söyleyerek Google'dan istifa etti.

3 MAYIS

İsveç Parlamentosu, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için ana taleplerinden biri olan anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasa tasarısını onayladı.

5 MAYIS

ABD'nin Boston kentinde anne karnındaki bebeğe beyin ameliyatı yapıldı.

6 MAYIS

İngiltere Kralı 3. Charles, başkent Londra'daki tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenen dini törenle taç giydi.

7 MAYIS

Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Beşşar Esed rejiminin, Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya vardı.

9 MAYIS

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze'ye başlattığı saldırılarda 6'sı çocuk, 3'ü kadın 33 Filistinli hayatını kaybetti, 32'si çocuk, 17'si kadın 93 Filistinli yaralandı.

11 MAYIS

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini duyurdu.

17 MAYIS

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak davası"nda 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

18 MAYIS

Kolombiya'da 1 Mayıs'ta içindeki 7 kişiyle kaybolan uçağın enkazı bulundu. Küçük uçaktaki aralarında 11 aylık bebeğin de bulunduğu 4, 9 ve 13 yaşlarındaki çocukların 17 gün boyunca ormanlık alanda hayatta kaldığı ortaya çıktı.

19 MAYIS

ABD, Rusya'nın kritik teknoloji elde etmek için kullandığı kanallar, gelecekteki enerji gelirleri ve finansal hizmetler sektörüne yönelik 22 kişi ve 104 kuruluşa yönelik yaptırım uyguladı.

20 MAYIS

Rusya Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın aralarında bulunduğu 500 ABD vatandaşını yaptırım listesine aldı.

22 MAYIS

ABD'de Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne demir levyeyle saldırı düzenlendi.

23 MAYIS

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, dünya genelinde adalet sisteminin işleyişinde sorunlar yaşandığını belirterek, 2015 ile 2021 arasında tahminen 3 milyon 100 bin insanın cinayetler nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

25 MAYIS

Kanada ile Suudi Arabistan, insan hakları nedeniyle 2018 yılında kopan diplomatik ilişkileri yeniden kurma kararı aldı.

31 MAYIS

Almanya, Rusya'dan 2023 sonuna kadar ülkedeki 4 başkonsolosluğunu kapatmasını istedi.

1 HAZİRAN

ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onayladı.

2 HAZİRAN

Hindistan'ın Orissa (Odisha) eyaletinin Balasore bölgesinde ikisi yolcu, biri yük treni olmak üzere üç trenin karıştığı kazada 290 kişi öldü, 900'den fazla kişi yaralandı.

6 HAZİRAN

Argonne Ulusal Laboratuvarı ile Ohio ve Illinois-Chicago üniversitelerinden bir grup bilim insanı, dünyada ilk kez tek bir atomu X-ışınıyla gözlemledi.

12 HAZİRAN

İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek "Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan" kararı, Yüksek Mahkemece iptal edildi.

14 HAZİRAN

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 82 kişi hayatını kaybetti.

15 HAZİRAN

İsviçre'nin Zürih kentinde "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kukla ile Türk bayrağını yaktı ve "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart açtı.

17 HAZİRAN

Meksika'da son zamanlarda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle haziran sonuna kadar 112 kişi yaşamını yitirdi.

18 HAZİRAN

Hindistan'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle 4 günde 166 kişi öldü.

19 HAZİRAN

Titanik'in enkazını göstermek için kullanılan turistik denizaltı "Titan", Atlas Okyanusu'nda kayboldu. ???????

22 HAZİRAN

Turistik denizaltı Titan'ın Atlas Okyanusu'nda "katastrofik" şekilde patlayarak parçalara ayrılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

24 HAZİRAN

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini bildirdi.???????

27 HAZİRAN

Fransa'nın başkenti Paris'e yakın Nanterre kentinde "Dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücünün polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülkede düzenlenen protestolarda yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı.

30 HAZİRAN

Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da aşırı sıcaklıklar nedeniyle haziranda 150'den fazla kişi hayatını kaybetti.