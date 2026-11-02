Dünyanın iklim rotası Antalya\'da çizilecek

ANTALYA, 9 Kasım'da başlayacak COP31'de 85'in üzerinde devlet ve hükümet başkanı ile 80 bine yakın katılımcıyı ağırlamaya hazırlanıyor. 1 milyondan fazla ziyaretçinin beklendiği organizasyon için EXPO 2016 alanında hazırlanan yaklaşık 111 hektarlık yerleşke; dev genel kurul salonlarından ülke pavilyonlarına, medya merkezinden bilim ve sıfır atık alanlarına uzanan bir buluşma merkezine dönüştürüldü.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), dünyanın iklim gündemini Antalya'ya taşıyacak. Devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, ülke delegasyonları, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri, 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek konferansta bir araya gelecek. Zirvenin en yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım'da gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN DÜNYA LİDERLERİNE HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ve açılışta dünya liderlerine hitap edecek. Erdoğan'ın zirve kapsamında konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

MÜZAKEREDEN YAŞAMA İKLİM ÇÖZÜMLERİ

Konferans için hazırlanan yerleşkede bir yanda ülkelerin iklim politikalarına yön verecek müzakereler yürütülürken; diğer yanda ziyaretçiler teknoloji, bilim, kültür, gastronomi ve çevreci uygulamalarla buluşacak. Sıfır Atık Müzesi ve uygulama atölyelerinde kaynakların verimli kullanımı ve atıkların değerlendirilmesi ele alınacak. Su dolum noktalarıyla yeniden kullanılabilir şişe ve mataraların kullanımı desteklenirken, elektrikli otobüslerle sağlanacak transferler de düşük emisyonlu ulaşımın örneklerinden olacak.

85'İN ÜZERİNDE LİDER, 1 MİLYONU AŞKIN ZİYARETÇİ

COP31 Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son açıklamalarına göre; katılım bildiren devlet ve hükümet başkanı sayısı 85'e ulaştı ve bu sayının değişebileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 300 bakanın da Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Konferans boyunca alandaki ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşacağı öngörülüyor. Organizasyonun Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturması, farklı sektörlere yayılan çarpan etkisiyle toplam katma değerin 3-4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Konaklamadan ulaşıma, yeme içmeden alışverişe geniş bir alanda hareketlilik yaratacak zirve, kentin uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak.

111 HEKTARLIK ALANDA İKİ AYRI DÜNYA

COP31 yerleşkesi, 'Blue Zone' olarak adlandırılan Mavi Bölge ile 'Green Zone' olarak adlandırılan Yeşil Bölge'den oluşuyor. Mavi Bölge 527 bin 414, Yeşil Bölge ise 582 bin 244 metrekare büyüklüğünde. İki bölgenin toplamı 1 milyon 109 bin 658 metrekareye, yaklaşık 111 hektara ulaşıyor. Yerleşkenin havadan görünümünde, geniş çatılı toplantı yapıları ile göletler, bahçeler ve yürüyüş yollarının oluşturduğu bütünlük dikkati çekiyor. Büyük salon bloklarının bulunduğu Mavi Bölge ile kule, kongre merkezi, amfiler ve tematik yapıların yer aldığı Yeşil Bölge, aynı yerleşke içinde farklı işlevler üstleniyor. Krokide iki bölge arasında transfer noktaları, ayrı girişler ve yerleşkenin dışında otomobil ve otobüs park alanları bulunuyor.

MAVİ BÖLGE'DE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

BM yetkisi altında yönetilen Mavi Bölge, resmi müzakerelerin ve karar süreçlerinin merkezi olacak. Devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve akredite gözlemciler bu alandaki toplantılara katılacak. Mavi Bölge'de iki genel kurul salonu, 28 toplantı salonu ve 6 özel etkinlik alanı hazırlandı. Ülke ve kuruluşların çalışmalarını tanıtacağı 159 pavilyon ile 90 delegasyon ofisi başvurusu onaylandı. Yerleşim planında BM ve COP başkanlık ofisleri, delegasyon çalışma alanları, toplantı salonları ve medya merkezi birbirine yakın konumlandırıldı. Pavilyonlar için ayrılan geniş yapıların çevresinde, yan etkinlik ve yeme içme alanları yer alıyor.

KRİTİK TOPLANTILAR ANADOLU VE AKDENİZ'DE

Yerleşkenin en önemli iki salonu, Genel Kurul 1'in yapılacağı salona 'Anadolu' ismi verildi. Kararların alınabileceği ve Genel Kurul 1'de onaylanabileceği ikinci genel kurul salonu ise 'Akdeniz' olacak. Büyük genel kurul salonu 1600, ikinci salon ise 1300 kişilik kapasiteyle planlandı. En büyük salon olan Anadolu, uzun delegasyon masaları, mikrofon sistemleri, geniş başkanlık kürsüsü ve büyük görüntü ekranlarıyla hazırlandı. Salonun duvarlarında toprak katmanlarını ve doğal yüzeyleri çağrıştıran dalgalı desenler kullanıldı. Masalı oturma düzeninin yanı sıra yan ve arka bölümlerde sıralar halinde koltuklar bulunuyor. 'Anadolu' ve 'Akdeniz' salonlarının girişlerinde ahşap görünümlü yüzeyler, lale motifleri ve iki dilli yönlendirmeler dikkati çekiyor. Salonları bağlayan geniş fuayede bitkilendirilmiş oturma alanları ve dinlenme noktaları oluşturuldu.

DÜNYAYA AÇILAN HABER MERKEZİ

Zirveyi takip etmesi beklenen 4 bin ulusal ve uluslararası medya mensubu için medya merkezi kuruldu. Alanda 300'ün üzerinde basın toplantısı yapılması, 40 canlı yayın noktasının kullanılması planlanıyor. Medya merkezinde gazeteciler için bölmeli çalışma masaları, ekranlar ve yayın takip sistemleri yer alıyor. Masa üzerindeki kontrol panellerinden genel kurul toplantıları, basın toplantıları ve farklı etkinliklerin yayınlarına erişilebilecek. Krokilerde televizyon kuruluşları ve haber ajansları için ayrılan çalışma alanları, stüdyolar ve kamera karşısında canlı yayın yapılabilecek noktalar da gösteriliyor. Devlet başkanları ve üst düzey katılımcıların basın toplantıları için hazırlanan Mevlana Salonu'nda ise geniş bir konuşmacı platformu, görüntü ekranı ve tiyatro düzeninde gazeteci koltukları bulunuyor.

YEŞİL BÖLGEDE BİLİM, TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR

Yaklaşık 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge, iklim gündemini toplumla buluşturacak. Yaklaşık 2 bin metrekarelik Türkiye Pavilyonu'nda iklim politikaları ve sürdürülebilirlik çalışmaları tanıtılacak. Kule çevresindeki girişimcilik alanında ise iklim çözümleri geliştiren girişimlerin yatırımcılarla buluşması hedefleniyor. Bölgedeki kongre merkezi toplam 6 bin 250 kişilik kapasiteye sahip. Açık hava etkinlikleri için 5 bin kişilik büyük amfi ile 800 kişilik küçük amfi kullanılacak. Krokide Türkiye Pavilyonu'nun yanı sıra bilim merkezi, tematik etkinlik alanları, restoranlar ve '7 Bölge Gastronomi' bölümü bulunuyor. Gölet çevresine yayılan yapılar, bahçeler ve açık alanlar, ziyaretçilerin toplantıların dışında da gün boyu farklı etkinliklere katılabileceği bir güzergah oluşturuyor.

SIFIR ATIK, YERLEŞKENİN GÜNLÜK YAŞAMINDA

Çevreci uygulamalar, yerleşkenin kullanım düzenine de yansıtılıyor. Alanda şişe ve mataraların yeniden doldurulmasına uygun su dolum üniteleri bulunuyor. Bu noktalar, katılımcıların aynı kabı tekrar kullanabilmesine olanak sağlayacak. Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde geliştirilen yaklaşım, COP31'in çevre gündeminin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Vakıf da konferans öncesinde Antalya'da yürüttüğü çalıştaylarla yerel çevre önceliklerinin ve çözüm önerilerinin belirlenmesine katkı sağlıyor. Yerleşkede Sıfır Atık Müzesi, Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi ile Sıfır Atık Geçici Depolama ve Kompost Merkezi için ayrı bölümler bulunuyor. Böylece atıkların yönetimi ve yeniden değerlendirilmesi, organizasyonun günlük işleyişinde de yer bulacak. Akdeniz kıyısındaki Antalya'nın ev sahipliği yaptığı zirvede bu uygulamalar, denizlerin ve kıyı ekosistemlerinin korunması açısından da önem taşıyor.

ANTALYA'NIN DOĞASI VE LEZZETLERİ DÜNYA VİTRİNİNDE

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Antalya Pavilyonu'nda uluslararası konuklara tanıtılacak. Caretta caretta simgesiyle deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına dikkatin çekileceği pavilyonda, kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri de ziyaretçilere sunulacak. Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında kentte yaygınlaştırılan Dumansız Plaj uygulaması, atıkların denize ulaşmasını önleyen akarsu bariyerleri ve çöp kapanları, kıyı temizliği etkinlikleri, plastik kullanımını azaltan içme suyu istasyonları ve depozito çalışmaları da Antalya'nın çevre yaklaşımının örnekleri olarak anlatılacak.

ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERLE ÜCRETSİZ TRANSFER

Katılımcılar, açık otoparktan konferans alanına Türkiye'nin farklı illerinden Antalya'ya getirilen sıfır emisyonlu elektrikli otobüslerle ücretsiz taşınacak. Kent merkezi ve diğer bölgelerden ulaşımda da katılımcılar, halk otobüsleri ve tramvaydan ücretsiz yararlanabilecek. Konferans takviminde 15 Kasım Pazar günü çalışmalara ara verilecek. O gün alanda çalışma yapmak isteyenlerin önceden izin alması gerekecek. 9 Kasım'da açılacak COP31'in toplantı programı 20 Kasım'a kadar sürecek; alanın kapanışı ise 21 Kasım saat 18.00'de tamamlanacak.