Eğirdir Gölü İçin 21 Milyar Liralık Eylem Planı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı açıkladı. Bakan Yumaklı, "2025-2030 yılları arasında yapılacak yatırımın toplam tutarı, 21 milyar lira olacak. Bu yatırımlar sayesinde Isparta'nın 6 yıllık içme, kullanma ihtiyacına karşılık gelen 150 milyon metreküplük suyu sadece 1 yılda tasarruf etmiş olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Meyvecilik Araştırma Enstitüsü'ndeki Eğirdir Gölü Eylem Planı Toplantısı'na katıldı. Bakan Yumaklı, daha sonra Beydere köyündeki DSİ Tesisleri'nde Eğirdir Gölü kenarında açıklama yaptı. Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı açıklayan Bakan Yumaklı, gölde su kaynaklarından gelen su miktarından fazla buharlaşma yaşandığını vurguladı. Bakanlığın özellikle DSİ başta olmak üzere tüm birimleriyle Eğirdir Gölü için çalışma yürüttüğünü dile getiren Bakan Yumaklı, "2024 yılında Eğirdir Gölü'ne farklı kaynaklardan gelen su miktarı 372 milyon metreküpken, sadece buharlaşma miktarı 473 milyon metreküpe ulaştı. Yani göle su kaynaklarından gelen su miktarı maalesef buharlaşmayı bile karşılayamamış durumda. Kaldı ki kullanımları da bunun dışında tutuyorum. Elbette bakanlığımızın bütün birimleri, özellikle de DSİ Eğirdir Gölü için çalışmalara bugün başlamadı, uzun yıllardır göl ve su varlığıyla ilgili çalışmaların içinde oldu. 1990 yılında devreye alınan Yılanlı Derivasyonu ile Aksu Havzası'ndan bugüne kadar göle 2,2 milyar metreküplük su transferini sağlamış olduk. Havzada bulunan 120 bin dekara yakın alanın da modern sistemle sulama yapması sağlanmış oldu. Geriye kalan açık sulama alanlarında da bunların modernizasyon çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

'31 ALT BAŞLIKTAN OLUŞAN EYLEM PLANI ORTAYA ÇIKTI'

Son dönemde göllerin kurtarılmasıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerine değinen Bakan Yumaklı, "1 yıl önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız burada gölün temizlenmesiyle ve göldeki dip çamurunun temizlenmesiyle ilgili eylem planı açıkladı. Bu çalışmalar birbirini tamamlayan önemli çalışmalar. Biz de Su Eylem Planı hazırlıklarımız kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi ve bakanlığımız çatısı altında 2 önemli çalıştay gerçekleştirdik. Konuyla ilgili uzmanlıkları olan akademisyenlerimiz, bilim adamlarımız, teknik donanıma, bilgiye sahip arkadaşlarımızla bir araya gelerek, Bilim Kurulu oluşturduk. Bu çalışmaların neticesinde Eğirdir Gölü için 13 ana başlık ve 31 alt başlıktan oluşan eylem planı ortaya çıktı. Uzun yıllardır yapılan çalışmalar da buraya dahil oldu. 3 stratejik hedef oluşturuldu. Suyu daha etkin ve adil kullanmak, yer altı ve yüzey sularını bilimsel temelde yönetmek, doğal dengeyi ve ekosistemi korumak" ifadelerini kullandı.

YILDA 42 MİLYON METREKÜP SU GÖLE AKTARILACAK

Yumaklı, Eğirdir Gölü'nde açık sulama sahalarının kapalı sulama sistemleri haline getirileceğini söyledi. Eğirdir Gölü ile ilgili diğer projeleri durdurup bakanlık kaynaklarının tamamını bu çalışmaya aktaracaklarını belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Suyu merkeze alan üretim planlamamız burada da çok ciddi şekilde uygulanacak ve suyu az tüketen ürün desenine kademeli olarak geçeceğiz. Bu bir dilek, temenni değil. Bu bir zorunluluk. Bunu buradaki üreticilerimizle, Isparta halkıyla omuz omuza vererek yapacağız. Yer altı ve yüzey sularının yönetimi ne demek? Özellikle mevcutta Yılanlı Derivasyonu'ndan bu göle aktarılan suyun dışında, Aksu Havzası'ndan gölü beslemek için yılda 42 milyon metreküplük suyun göle aktarımıyla ilgili yapım ihalesini 8 Temmuz itibarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Yine yer altı sularının disiplin altına alınması, kayıt dışı kuyuların tespiti, bunların aktif veya efektif olmayanlarının kapatılması gibi konular da bu eylem planı içinde yer alacak. Takip önemli. Göle gelen yağış miktarıyla burada bütün buharlaşmalar, velhasıl gölün su envanteri anlık şekilde takip edilmiş olacak. Ülkemizde ilk kez yapay zeka kullanılarak suyun etkin bir şekilde yönetilmesi konusunda yazılım çalışmalarımız da hızlı şekilde devam ediyor."

SAHİPLENME, BİLİNÇLENME VE PLANA SADIK KALMA OLMAZSA OLMAZ

Göl havzasında su miktarının artırılmasına dönük çalışmaların eylem planı dışında devam edeceğini anlatan Bakan Yumaklı, "Özellikle gölün sığ olmasından kaynaklı buharlaşma konusuna çok ciddi bir şekilde bilimsel çözümler bulmak üzere bu çalışmalarımız da devam edecek. Doğal dengeyi ve ekosistemi korumak başlığının altında da özellikle balık avcılığı konusunda yeniden bir yapılaşma oluşması gerekiyor. Özellikle istilacı türlerin dikkate alınarak endemik türlerin korunmasına dönük çalışmalar da bu planın içinde yer alacak. Yine toprak ve su kalitesiyle birlikte eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını da tüm paydaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Burada biz ne yaparsak yapalım, hangi tedbirleri alacaksak alalım, bu sahiplenme, bilinçlenme ve plana sadık kalma konusu olmazsa yine başarılı bir sonuç almamız mümkün değil. Biz Isparta'da, Eğirdir'de bu iradeyi görüyoruz, bütün paydaşlar adına söylüyorum bunu. Bütün üreticilerimiz, bütün karar alıcılar bu konuda son derece kararlı ve birlikte çalışma konusunda bize azim ve destek veriyorlar" dedi.

'SADECE 1 YILDA TASARRUF ETMİŞ OLACAĞIZ'

Gölde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından dip temizliği yapılacağını anlatan Yumaklı, sonrasında eylem planı kapsamında ve ekosistemi korumak amacıyla göle çamur ve rüsubat akmaması ve kirlenmemesi için gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi. Eylem planı kapsamında 2025- 2030 yılları arasında yapılacak yatırımın toplam tutarını 21 milyar lira olarak açıklayan Bakan Yumaklı, "Bu yatırımlar sayesinde Isparta'nın 6 yıllık içme-kullanma ihtiyacına karşılık gelen 150 milyon metreküplük suyu sadece 1 yılda tasarruf etmiş olacağız. Su miktarını artırarak, su seviyesinin yükselmesini sağlayacağız. Yer altı sularımızı koruyacağız, gölün su kalitesini yükselteceğiz, göl ve havzasının ekosistemini koruyacağız, elma, şeftali, badem ve kayısı gibi ürünlerin üretiminde ön plana çıkan bu yörede, bu eylem planı sayesinde tarımsal üretimi garanti altına almış olacağız" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ SAVUNUYORUZ'

Bakan Yumaklı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Burada sadece bir gölü değil, bir kültürü, tarım mirasını, binlerce ailenin geçim kaynağını ve çocuklarımızın geleceğini savunuyoruz. Eğirdir Gölü'nü korumak sadece bir doğal varlığı değil, aynı zamanda bir milletin üretim gücünü, gıda arz güvenliğinin de teminatını konuşuyoruz. Artık suyu tüketen değil, yöneten, gölü bekleyen değil, canlandıran bir anlayışla bütün adımlarımızı atıyoruz. Attığımız her adım bu açıklamayla birlikte sadece Eğirdir Gölü için değil benzer risk altındaki göller için de umut ışığıdır. Eğirdir'den sonra Akşehir, Eber, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri için de eylem planları oluşturarak hayata geçireceğiz. Eğirdir Gölü'nün bugün itibarıyla açıklanan Eylem Planı lafla değil yatırımla, temenniyle değil takvimle, vaatle değil veriyle hazırlanmış olduğunu tekrar altını çizmek istiyorum. Biz biliyoruz ki şimdi harekete geçersek, sadece gölü değil, kuruyan veya kurumaya yüz tutan umutları da yeşertmiş olacağız. Bu mücadelenin siyaset üstü olduğunu ve paydaşlarla yürütülmesi gerektiğini belirtmek istiyorum."

Bakan Yumaklı, açıklamasının ardından Beydere köyü Camisi'nde cuma namazını kıldı. Yumaklı, Eğirdir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Mustafa Özer ile görüştü ve daha sonra programları için ilçeden ayrıldı.