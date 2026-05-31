Emekli ve memur zammında yeni hesap! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 olarak gerçekleşen enflasyon verileriyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık kümülatif zam oranı yüzde 14,64’e ulaştı.
TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da duyuracak. Bu açıklama ve ardından gelecek haziran ayı verileriyle birlikte emekli ve memurların alacağı kesin zam oranı resmiyet kazanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,89, haziran beklentisi ise yüzde 1,52 oldu. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranının en az yüzde 18,58 olması bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alacak. TCMB beklentilerine göre 6 aylık enflasyon farkının yüzde 6,83 olması öngörülürken, toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 7’lik artışla birlikte toplam zam oranının yüzde 14,31’e ulaşacağı tahmin ediliyor.
Tahmini senaryolara göre memurların mevcut maaşları ile yüzde 10,51 ve yüzde 14,23'lük olası artışlara göre yeni maaş hesaplamaları şu şekildedir:
