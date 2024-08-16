Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı - Son Dakika
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Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na ise Orgeneral Ali Çardakcı atandı. Ayrıca, çeşitli devlet kurumlarında da değişiklikler gerçekleştirildi. Haberde ayrıca, üniversitelerde ve diğer kurumlarda yapılan rektör atamaları da yer alıyor.

16.08.2024 03:11
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na ise Orgeneral Ali Çardakcı atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara göre; çeşitli devlet kurumlarında değişiklikler gerçekleştirildi. Görevden alınan ve atanan kişilerin isim listesi şöyle

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliği'ne ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren yaş haddinden emekliye ayrılırken, yerine Orgeneral Ali Çardakcı atandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na Coşkun Yılmaz getirildi.

Karara göre; 22 il emniyet müdürü, 12 Polis Başmüfettişi, merkez emniyet müdürü, İçişleri müşaviri, asayiş daire başkanı, narkotik suçlarla mücadele başkanı ve siber suçlarla mücadele başkanı 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yeni görevlere atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 6 general ile 16 albay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 2 amiral ve 1 albay 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11'inci maddeleri gereği bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 42 general ile 41 albay ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 5 amiralin, 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 11'inci maddesi gereğince görev yerleri değiştirildi.

Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Bünyamin Kırbıyık atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne Osman Yıldız, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ise Bekir Karacabey ve Yener Yıldırım atandı.

13 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI YAPILDI

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Sözen, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Mandal, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Uğur Ünal, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamuran Eronat, ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş atandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na ise Muhammet Ahmet Tokdemir atandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanlığı'na Orgeneral Ali Çardakcı atandı - Son Dakika
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