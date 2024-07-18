AK Parti\'nin emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme vergi paketinde görüşülüyor

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(ANKARA)- AK Parti'nin en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı vergi paketinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. Muhalefet milletvekilleri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de komisyona katılmasını talep etti. Komisyon Başkanı AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise "Bakanı zorla getiremem" yanıtını verdi.

AK Parti'nin emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin de yer aldığı vergi paketi, bugün TBMM Plan ve Bçte Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Muhalefet milletvekilleri kanun teklifinin Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığını, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de komisyona gelerek soruları yanıtlaması gerektiğini ifade etti. Kendilerine teklifi incelemek için yeterli zaman verilmediğini belirten vekiller, aceleye getirildiğini de ifade ederek tepki gösterdiler.

"Bakanın da katılmasını istiyoruz"

Usule ilişkin söz alan milletvekillerinden CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, şunları söyledi:

"Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan bu kanun teklifinde Mehmet Şimşek'in de de burada olması gerektiğini düşünüyoruz. Kendisine çağrı yapıyoruz; önümüze gelen bu vergi paketinde milyonlarca insana ilişkin bir düzenleme yok. Emekli düzenlemesi bu kanunda getirildi o da çok yetersiz. Toplumun beklentisi vergileri bu çarpık yapının giderilmesi, çalışanın vergi yükünün azaltılmasıdır. Bunun siyasi sorumlusu bakan o yüzden kendisinin burada olması lazım. Bizde kuvvetler ayrılığı son derece zayıf. Bu yanlış olan sistemde önümüze gelen kanun teklifini bürokrasi hazırlıyor, milletvekilleri sunuyor. Bu çok yanlış. Bürokrasi sunuş yapamadığı için milletvekilleri imzalıyor. Önümüzde vergi kanunu var ve bir bakanı ilgilendiriyor. O yüzden bakanın gelmesini istiyoruz. İç tüzükte buna aykırı bir şey yok. Neden bunu yapmıyoruz?"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ise "Çok kısa bir sürede bu konuyu tartışmak zorunda kaldık. 48 saat gibi çok kısa bir sürede muhalefete inceleme fırsatı verildi. Umarım bu aynı acelecilik devam etmez. Verginin asıl yükünü işçiler, maaşlı çalışanlar taşıyor. Ancak paketin içeriği sendikalardan görüş alınmıyor. Ücretli çalışanı ilgilendiren bu konuda onlardan görüş alınmamasını eksik buluyoruz. Paketin etki analizi çok zayıf ve özensiz hazırlamış" dedi.

"Maliye Bakanı beş dakikalık mesafede, gelebilir"

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ise şunları söyledi:

"Sağlık Komisyonu'na Sağlık Bakanı nasıl geliyorsa Maliye Bakanı da gelsin biz de tanışalım kendisiyle. Kendisinin de zorlandığı yerler varsa Plan Bütçe Komisyonu'nda bunlar da görüşülür. Bu maddeleri konuşacağız ama olmayanları da konuşmanız lazım bunun daha kıymetli bir programı olduğunu düşünmüyorum. Maliye Bakanı, 5 dakikalık mesafede kendisini bekliyoruz. Bu neden hemen gündeme alındı bize yeterli süre verilmeden. Bunun alelacele çıkartılması doğru değil. Elbette desteklediğimiz maddeler var. Vergi adaleti tamamen es geçilmiştir. Verginin bir fonksiyonu da gelirin adil bölüşümüdür. Bunu hiç göremedik. Bakan bizim konuşmalarımızı 'yaygara' olarak adlandırıyor gelsin kendisi de öğrensin."

"Yine fakir fukaranın omzuna yüklenen bir kanun teklifi"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

"Sayın bakan yardımcılarımız, bürokrat o yüzden kendileri ile bir münazaraya giremeyiz. Bakanın o yüzden burada olması lazım. Kanun teklifinin sahibini hepimiz biliyoruz. Seçimden önce 'emekliler enflasyonda ezdirilmeyecek' denildi. Memleket yangın yeri ama bakan çok kazanandan çok az kazanandan az alacağız diyordu. Yine fakir fukaranın omzuna yüklenen bir kanun teklifi ile karşı karşıyayız. Bakan hangi sendikayla görüştü, hangi fakir fukarayla görüştü? Hangi sendika emekliye 2 bin 500 lira zam verilsin dedi? Bizim burada yapmaya çalıştığımız sizin de itibarınızı korumak."

Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise 10 dakikalık aranın ardından yaptığı açıklamada, TBMM İçtüzüğü'nün 30. maddesi gereğince bakanın katılma zorunluluğu olmadığını, yeni sistemde bakanlar yerine üst düzey bürokratların katıldığını ifade etti. Bakanı zorla getiremeyeceğini ve tüzüğe aykırı bir durum olmadığını ifade eden Muş, konuşmasının ardından teklif sahibi vekillerden AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'e söz verdi. Ök'ün sunumunun ardından milletvekilleri teklif üzerine görüşlerini açıkladı.

" Türkiye'nin beklediği hiçbir düzenleme bu kanun teklifinde yok"

CHP'li Rahmi Aşkın Türeli kanun teklifine ilişkin şunları söyledi:

"Bu kanunu tasarruf kanun teklifi ile birlikte değerlendirmek gerekiyor. Burada söyleyebileceğim şey 'dağ fare doğurdu'. Gerçekten de beklentilerin çok altında kaldı, hiçbir tasarruf getirmeyen bir kanun teklifi ile karşı karşıyayız. Bu açıdan iki teklif de son derece yetersizdir. 53 madde var, 9 ayrı kanun teklifi ile karşı karşıyayız. Vergi adaleti bizim çok üzerinde durduğumuz bir konu. Ciddi bir vergi reformu yapılmaması borçlanmaya dayalı bir ekonomik yapıya teşvik ediyor. Hem iç hem dış borçlar kartopu gibi büyüyor. Türkiye'nin vergi sisteminde de ciddi problemler var, maalesef kanun teklifinde bunu çözecek tek bir madde yok. Vergi tabana yayılmıyor, çok ciddi bir kayıt dışılık var. Vergide çok ciddi bir adaletsizlik var ve bunu da düzelten bir madde yok. 2003-2023 arasında 14 adet vergi barışı çıkartılmış. Bununla nasıl sağlıklı bir vergi sistemi kuracaksınız? Çiftçinin kullandığı mazota ÖTV düzenlemesine ilişkin bir madde yok. Emeklilere ilişkin bir düzenleme var; 16 milyon emekli bir müjde bekliyor ama 2 bin 500 lira artış var. Kısacası Türkiye'nin beklediği hiçbir düzenleme bu kanun teklifinde yok."

"Emeklilerin bu ülkeden bahşiş ya da kıyak beklediği yok, haklarını istiyorlar"

İYİ Partili Erhan Usta ise "Burada adil vergi yok geçen hafta da tasarruf yoktu. Yap İşlet Devret maddesi şov maddesi. Bu adamlar bir kere gelir beyan etmiyor. Gelir İdaresi'nin önce bununla ilgilenmesi lazım. Bu aşırı karlardan vergiyi niye vermediklerini sormak lazım. En düşük emekli maaşı meselesinde emeklilerin bu kadar zorlandığı bir dönemi hiç hatırlamıyorum. Son derece komik bir rakamla artış yapıldı. Milyarlarca lira kazanan insanlardan bir kuruş vergi alınmıyor.

DEM Partili Hakkı Saruhan Oluç, "Emeklilerin bu ülkeden bahşiş ya da kıyak beklediği yok. Emekliler hakkını istiyor. Yıllarca döktükleri alın terinin karşılığını istiyorlar. Bütçedeki ciddi yükler emeklilerin maaşından kaynaklanmıyor. Sizin tercihiniz bu yönde. Emeklilere 12 bin 500 lira verip geçiştirelim diyorsunuz. Bu paket vergide adaleti sağlayan bir paket değil" dedi.

"EYT ile insanları emekli ettiniz şimdi de emekli maaşı düşük diyorsunuz"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "EYT ile insanları 48 yaşında emekli yaptınız şimdi de emekli maaşı düşük diyorsunuz. Siyaseten bozuyorsunuz sonra da o bozulan şeyi düzeltmeye çalışıyorsunuz. Ana muhalefet partisi sadece hataları söylüyor ama nasıl bir model izlenmesi gerektiğini söylemiyor. Tabii ki biz de emeklilere daha yüksek maaş vermeyi isteriz. Bu ülkede 3600 günle insanlar emekli oldu. 3600 günle emekli mi olunur? Bu ülke hepimizin yapacaksak gerçekten vergi reformu yapmamız lazım. Yarın iktidara gelen partiler de aynısını yaşayacak. Popülizm yapmayın. EYT için uzun süre direndik ama siz bas bas bağırdınız. Burada önemli düzenlemeler var, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.