Enerjide Tam Bağımsız Türkiye Vurgusu

İstanbul 'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nın kapanış oturumunda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , "Biz ülke olarak, Türkiye olarak 'Enerjide Tam Bağımsız Bir Türkiye' hedefine doğru ilerliyoruz. Hızla artan enerji talebini, '2053 net sıfır emisyon' vizyonumuzla uyumlu şekilde karşılamaya bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle 'Sıfır Atık Hareketi İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla düzenlenen törenin kapanış programına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldı. Foruma Alparslan Bayraktar'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Arbaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yol Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Todt, Malezya Konut ve Yerel Yönetim Bakanı Nga Kor Ming katıldı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen forumda 108 ülkeden katılımcı yer aldı. Programda Sıfır Atık hareketine katkı sunan, yenilik ve liderlik örneği gösteren kurumları ve bireyleri takdir etmek amacıyla ödüller verildi. Kapanış programında Sıfır Atık Forumu kapsamında geçtiğimiz 3 günün videosu izletildi. Program kapsamındaki konuşmaların ardından fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

'KAYNAK YÖNETİMİNNDE YENİ BİR KALKINMA MODELİ'

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Konuşmamın başında, sıfır atık meselesini, sadece bir çevre politikası aracı olarak görmediğimizi, ifada etmek isterim. Bu konu, çevre politikalarını da kapsamakla birlikte kaynak yönetiminde farklı bir kalkınma modelidir. İnsanoğlu her yıl 2,1 milyar ton katı atık üretiyor. Maalesef bu atıkların sadece yüzde 19'unu geri dönüştürebiliyoruz. Sadece yüzde 11'ini yakarak enerji üretiyoruz. Geri kalanını ise ya düzenli depolama sahalarına gönderiyor ya da açık alanlarda bertaraf ederek maalesef çevreye zarar veriyoruz. 2050 yılına kadar küresel atık miktarının yüzde 70 artması bekleniyor. Oysa bu atıkların, döngüsel ekonomi modelleri sayesinde yine 2050 yılına kadar 4,5 trilyon dolarlık bir ekonomik fayda yaratabileceğini de öngörüyoruz. Bu tablo, enerji ve madencilik alanlarının üretiminden, kaynak verimliliğine, tüketiminden atık yönetimine kadar bizi yeni bir paradigmaya doğru zorluyor" dedi.

'ATIKTAN ENERJİ ÜRETEN TESİSLER DÜNYA GENELİNDE YAKLAŞIK 600 MİLYON KİŞİNİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILIYOR'

Bakan Alparslan Bayraktar, "Ülkemizde günlük yüz bin ton belediye atığı oluşuyor, bu atığın yaklaşık yüzde 10'u enerjiye dönüşüyor. Atıktan türetilmiş yakıt kullanımı özellikle çimento sektöründe hızla artıyor; bu sayede yıllık yaklaşık yarım milyon ton kömür eşdeğeri bir enerji tasarrufu sağlanıyor. Atıktan enerji üreten tesisler, bugün dünya genelinde 600 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayabiliyor" ifadelerini kullandı.

'ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNE DOĞRU İLERLİYORUZ'

Bakan Alparslan Bayraktar, "Biz ülke olarak Türkiye olarak 'Enerjide Tam Bağımsız Bir Türkiye' hedefine doğru ilerliyoruz. Hızla artan enerji talebimizi, '2053 net sıfır emisyon' vizyonumuzla uyumlu şekilde karşılamaya ve bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda; enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, yerli kaynakların kullanımı, nükleer enerji ve hidrojen gibi yeni teknolojiler temel öncelik alanlarımızı oluşturuyor. Enerji ve maden kaynaklarımızı; verimli, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve azami yerlilikle değerlendirerek ülkemizin kalkınmasına maksimum katkıyı ve faydayı ağlamayı amaçlıyoruz. İnsanı ve çevreyi merkeze alan, enerji ve madencilikte dönüşümü gerçekleştirmiş, net ihracatçı, kaynak ve teknolojide kendi kendine yeten bir Türkiye hedefimiz var. Bakan Alparslan Bayraktar, "Bütün bunların yanı sıra bu yol haritaları, plan ve projeler, 2053 net sıfır emisyon hedefimiz için ülkemizin enerji dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

SANAYİCİMİZİN 726 VERİMLİLİK ARTIRICI PROJESİNE HİBE TEŞVİKİ VERDİK

Bakan Bayraktar, "Bugüne kadar, özellikle sanayicilerimizin 726 verimlilik artırıcı projesine hibe teşviki verdik. Atık ısıyı geri kazanmaya yönelik olarak 73 projeyi hayata geçirdik. Diğer taraftan yenilenebilir enerjide 2002 yılında sadece 12 bin megavat olan kurulu gücümüzü bugün itibariyle 75 bin megavatlara geliştirdik. Bu sayede yenilenebilir enerjide Türkiye Dünya'da 11'inci, Avrupa'da 5'inci sıraya çıktı. Şuandaki 37 bin olan megavat olan kurulu gücümüzü önümüzdeki 10 yılda güneş ve rüzgarda 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Yine 2035 yılına kadar hidrojen üretimimizi, elektrolizör kapasitemizi 5 bin megavata, çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

'MADENCİLİK SEKTÖRÜ, DÜNYADAKİ TOPLAM ATIKLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 40'INI OLUŞTURUYOR'

Bakan Alparslan Bayraktar, "Madencilik sektörü, dünyadaki toplam atıkların yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu atıkların içindeki metal ve minerallerin yeniden değerlendirilebilme potansiyeli oldukca yüksek. Bu nedenle madencilik faaliyetlerimizde çevre duyarlılığı ve kaynak verimliliğini merkeze alan bir anlayışla hareket ediyoruz. Sürdürülebilir madenciliğin en önemli unsurlarından biri olarak rehabilitasyon çalışmaları. İki yılı aşkın süredir Türkiye Geneli Rehabilite Edilmiş Maden Sahaları ile Madencilik Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Projesi'ni yürütüyoruz.Yine bu proje kapsamında bugüne kadar 53 ilde 182 maden sahasında rehabilitasyon süreçleri başarıyla tamamlandı.Böylece 12 bin 747 hektarlık alanda 23 milyon 400 bin fidan toprakla buluştu" ifadelerini kullandı.

'SON 6 YILDA, BAKANLIĞIMIZIN TÜM KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE 26 MİLYON TONUN ÜZERİNDE ATIK BERTARAF ETTİK'

Bayraktar, "Bakanlığımızın atık yönetimi politikalarında da Sıfır Atık Projesi önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda, Merkez ofislerimizde ve bağlı, ilgili ve ilişkili tüm kurumlarımızda Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurduk ve yaklaşık 11 bin çalışanımıza bu konuda önemli eğitimler verdik. Son 6 yılda, bakanlığımızın tüm kuruluşları ile birlikte 26 milyon tonun üzerinde atık bertaraf ettik ve 6 milyon 900 bin ton atığı geri kazandık. Yine bu dönemde, 1 milyon tondan fazla atığı alternatif ham madde olarak değerlendirdik. Sıfır atık anlayışını enerji sektöründe başarıyla hayata geçirmek; yalnızca bertarafı değil, kaynağında azaltımı, geri kazanımı ve enerji geri dönüşümünü birlikte ele almayı gerektiriyorö dedi.

'BUGÜN TÜRKİYE GENELİNDE YAKLAŞIK 190 BİYOKÜTLE ENERJİ TESİSİ FAALİYET GÖSTERİYOR'

Bakan Alparslan Bayraktar, "Bugün Türkiye genelinde yaklaşık 190 biyokütle enerji tesisi faaliyet gösteriyor. Bu tesislerde, organik atıklardan hem elektrik hem de ısı üretiliyor, tarımsal ve belediye atıkları ekonomiye geri kazandırılıyor" şeklinde konuştu.

'BİZLER KÜRESEL BİR FARKINDALIK HALKASININ ÖNEMLİ BİREYLERİYİZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sıfır atık hareketinin sadece çevresel bir politika olmadığını, kaynaklara, emeğe ve yaşama dair saygı duymanın küresel bir ifadesi olduğunu belirtmek istiyorum. Bu anlayış aslında köklerini bizler için de kültürümüzden aldığımız önemli bir değer. Çünkü bizim kültürümüzde nimeti israf etmemek gerekir. Sıfır atık hareketinin artık katlanarak büyüdüğü bir gerçek Ne mutlu bize ki burada olanlar olarak bizler küresel bir farkındalık halkasının önemli bireyleriyiz. Sıfır atık hareketi, sıfır atık kavramı yerelden küresele ölçeklenebilir bir politika mimarisi olarak tanımlandı. Yani birlikte çalışarak başardık. Görüldüğü üzere bu formda paylaşılanlar sıfır atık hareketinin sadece bir çevre girişimi olmadığını ki bütün konuşmacılarımız buna vurgu yaptılar bir kalkınma vizyonu olduğunu da göstermekte. Sıfır atığın teknik bir sistem değil, davranışsal, kültürel ve ekonomik bir dönüşüm süreci olduğunu tanımlamakta. Birlikte çalışarak atıkları değil Değerleri çoğaltabiliriz. Kayıtsızlığı değil, dayanışmayı büyütebiliriz" dedi.