FBI sorgusunda eski valinin oğlu, Gülistan Doku'yu tabancayla vurduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FBI sorgusunda eski valinin oğlu, Gülistan Doku'yu tabancayla vurduğunu söyledi

FBI sorgusunda eski valinin oğlu, Gülistan Doku\'yu tabancayla vurduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FBI tarafından sorgulanan Umut Altaş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in, kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu tabancayla vurduğunu gördüğünü anlattı. Altaş, cesedin bagaja taşınmasına da yardım ettiğini öne sürdü.

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, adli yardımlaşma uyarınca ABD'de sorgulanan şüpheli Umut Altaş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in genç kızı tabancayla vurduğunu gördüğünü anlattı.

Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından sorgulandığı ortaya çıktı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Altaş'a yöneltilmek üzere hazırlanan 109 soru, adli yardımlaşma kapsamında ABD makamlarına gönderildi. Sorular, 19 ve 20 Ağustos 2026 tarihlerinde Pennsylvania'da bulunan Moshannon Valley İşleme Merkezi'nde FBI ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları birimi görevlileri tarafından Altaş'a iki gün boyunca yöneltildi.

Görüşmelerin ardından FBI tarafından 34 sayfalık FD-302 raporu hazırlandı. Raporda Altaş'ın sorulara verdiği yanıtların yanı sıra, soruşturma dosyasındaki baz ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ile dijital verilere ilişkin kendisine yöneltilen sorular ve açıklamaları da yer aldı.

SORGUDA DOSYANIN KRİTİK BAŞLIKLARI TEK TEK SORULDU

FBI görevlilerinin Altaş'a yönelttiği soruların önemli bölümünü Gülistan Doku kaybolduğu gün yaşananlara ilişkin iddialar oluşturdu.

Altaş'a, 5 Ocak 2020 günü Mustafa Türkay Sonel ile birlikte olup olmadığı, Doku'nun bulunduğu bölgede bulunup bulunmadığı, araçta yaşandığı öne sürülen olay, Doku'nun akıbeti, cesedin taşındığı iddiası, kamera kayıtları ve Pertek yolu çevresine ilişkin anlatımları soruldu.

Bunun yanı sıra Doku'nun hamile olduğu ve kürtaja zorlandığı iddiaları, Altaş'a WhatsApp üzerinden gönderildiğini söylediği video, Türkiye'den ayrılarak ABD'ye gidiş süreci ve telefonunda tespit edilen bazı mesajlar da sorgunun başlıkları arasında yer aldı.

Rapora göre, bazı yanıtların Altaş'ın daha önce yaptığı anlatımlarla farklılık göstermesi üzerine FBI görevlileri, bu çelişkileri açıklığa kavuşturmak amacıyla ek sorular yöneltti.

"TORPİDODAN SİYAH TABANCA ÇIKARDI, GÜLİSTAN'I VURDU"

Altaş'ın daha önce ailesine olayın doğrudan tanığı olmadığını anlattığı belirtilirken, daha sonraki anlatımlarında Mustafa Türkay Sonel'in kendisine birini vurduğunu söylediğini ileri sürdüğü aktarıldı. FBI sorgusunda ise Altaş'ın anlatımı farklılaştı.

Altaş, 5 Ocak 2020 günü Mustafa Türkay Sonel ile birlikte Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiklerini öne sürdü. Doku'nun otomobilin arka koltuğuna bindiğini ve araç içerisinde tartışma yaşandığını anlatan Altaş, Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Doku'yu vurduğunu gördüğünü söyledi.

Sorgunun devamında kendisine, "Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku ile birlikte miydiniz, olaya bizzat tanık oldunuz mu?" şeklinde sorular yöneltildi. Altaş, her iki soruya "evet" yönünde yanıt verdi.

Böylece Altaş'ın önceki anlatımlarında yer aldığı belirtilen "olaya tanık olmadım" ve daha sonraki "bana anlattı" şeklindeki ifadelerin ardından, FBI sorgusunda olayın doğrudan tanığı olduğu yönünde bir anlatım ortaya çıktı.

CESEDİN BAGAJDA TAŞINDIĞINI İDDİA ETTİ

Altaş'ın sorgudaki anlatımına göre olayın ardından Gülistan Doku'nun cesedi otomobilin bagajına taşındı. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in kendisinden yardım istediğini, ilk aşamada bunu kabul etmediğini ancak daha sonra birlikte Doku'nun cesedini otomobilin bagajına taşıdıklarını öne sürdü.

Bu anlatım da Altaş'ın daha önce olay hakkında doğrudan bilgisinin bulunmadığı yönündeki beyanlarından farklı bir tablo ortaya koydu.

HAMİLELİK VE KÜRTAJ İDDİASINDA DA AYRINTILAR DEĞİŞTİ

FBI sorgusunda Gülistan Doku'nun hamile olduğu ve kürtaja zorlandığı yönündeki iddialar da gündeme getirildi. Altaş, ilk olarak hamilelik ve kürtaj konusunda doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Ancak Altaş, eski işvereni Rüstem Keskin ile yaptığı görüşmenin içeriği kendisine hatırlatıldığında, söz konusu konuşmadaki ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul etti.

Söz konusu görüşmede Altaş'ın, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine Gülistan Doku'nun hamile kaldığını, kürtaj yaptırmasını istediğini, Doku'nun bunu kabul etmemesi üzerine de başından tek el ateş edilerek öldürüldüğünü anlattığı belirtiliyordu.

Altaş, FBI sorgusunda bu sözlerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak hamilelik ve kürtajla ilgili bazı değerlendirmeleri tahmin yoluyla yapmış olabileceğini ve olayın ayrıntılarının bir bölümünü hatırlamadığını savundu.

WHATSAPP'TAN GÖNDERİLDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ VİDEO DA SORULDU

Altaş'ın daha önce kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini öne sürdüğü video da FBI sorgusunda gündeme geldi.

Altaş'ın eski işverenine yaptığı anlatımda, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine tek görüntülemelik bir video gönderdiği ve görüntülerde parçalanmış halde Gülistan Doku'nun cesedini gördüğü yönünde ifadeler kullandığı belirtildi.

FBI sorgusunda ise Altaş, videonun Sonel tarafından gönderildiğini ve görüntülerde bir kişinin ceset parçası tuttuğunu gördüğünü öne sürdü. Ancak görüntüdeki cesedin Gülistan Doku'ya ait olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceğini ifade etti.

FBI görevlileri, eski işverenine videodaki kişinin Gülistan Doku olduğunu söylediğini hatırlattığında Altaş bu sözlerin kendisine ait olduğunu kabul etti ancak görüntüyü net şekilde göremediğini savundu.

"CESET PERTEK YOLU CİVARINDA OLABİLİR" İDDİASI

Sorguda Gülistan Doku'nun cesedinin nerede olduğuna ilişkin sorular da Altaş'a yöneltildi. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine cesedin olay yerinden Pertek istikametine doğru yaklaşık 15-20 dakikalık mesafede bulunduğunu söylediğini öne sürdü ancak daha sonra bu mesafeyi yaklaşık 30 dakika olarak ifade etti.

Bölgenin toprak yol olduğunu ve o dönemde yeni yol çalışması yapıldığını belirten Altaş, cesedin Pertek yolu çevresinde, yeni yapılan yolun kenarına gömülmüş olabileceğini iddia etti. Ancak Altaş, bu değerlendirmesinin kendi gördüğü bir duruma değil, Sonel'den aldığını öne sürdüğü bilgiye dayandığını belirtti.

PTS KAYITLARI SORULDU: "KÖPRÜYE GERİ DÖNDÜK"

FBI görevlileri, Altaş'ın anlatımlarını soruşturma dosyasındaki PTS ve baz kayıtlarıyla da karşılaştırdı.

Dosyadaki kayıtlara göre Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı otomobil, saat 22.17'de Tunceli'den Elazığ yönüne hareket etti. Bu sırada araçta yalnızca Sonel'in bulunduğu tespit edildi. Aynı aracın saat 22.30'da Tunceli yönüne dönüş yaptığı, bu sırada sürücü koltuğunda Sonel'in, ön yolcu koltuğunda ise Umut Altaş'ın bulunduğu belirtildi.

Kayıtların anlatımıyla çeliştiği hatırlatılan Altaş, olayın ardından Sonel ile birlikte aynı otomobille yeniden köprü bölgesine gittiklerini söyledi.

FBI görevlilerinin, "Az önce birinin öldürüldüğü araçla köprüye neden geri dönesiniz?" sorusuna Altaş, Sonel'in bölgede kamera bulunup bulunmadığını kontrol etmek istediğini öne sürerek yanıt verdi.

Altaş ayrıca Sonel'in kendisine kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini iddia etti. Ancak kamera kayıtlarının kim tarafından veya hangi yöntemle silindiği konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti.

ABD'YE GİDİŞİ KONUSUNDA DA FARKLI BEYANLAR

Altaş'ın Türkiye'den ayrılarak ABD'ye gidiş süreci de FBI sorgusunun başlıklarından biri oldu.

Babasının telefonunda yapılan incelemede Altaş tarafından gönderildiği belirtilen "Rol yapmayı bırak. Beni susturan sendin" mesajı da kendisine soruldu. Altaş, mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti ancak neden bu ifadeleri kullandığını hatırlamadığını söyledi.

ABD'ye gitme kararının ilk aşamada kendi fikri olduğunu belirten Altaş, sorgunun ilerleyen bölümünde ise kararın ortak fikri olduğunu ifade etti. Altaş, 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'dan Meksika'ya uçtuğunu, ardından ABD sınırına gittiğini ve sınırı yasa dışı şekilde geçmek için yaklaşık 10 bin dolar ödendiğini anlattı. Altaş, bu paranın Tunceli'de babası tarafından ilgili kişiye verildiğini öne sürdü.

FBI RAPORU BİREBİR İFADE TUTANAĞI DEĞİL

FBI tarafından hazırlanan 34 sayfalık FD-302 raporunda, belgenin Altaş'ın söylediklerinin kelimesi kelimesine yazıldığı bir ifade tutanağı olmadığı özellikle belirtildi.

Raporda görüşmenin içeriğinin FBI görevlileri tarafından özetlenerek aktarıldığı ifade edildi.

Altaş'ın sorgu sırasında yaptığı açıklamaların, soruşturma dosyasındaki HTS, PTS ve baz kayıtları, dijital materyaller, kamera kayıtları, kriminal incelemeler ile diğer şüpheli ve tanıkların ifadeleriyle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Munzur Üniversitesi, Tunceli Valiliği, Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel FBI sorgusunda eski valinin oğlu, Gülistan Doku'yu tabancayla vurduğunu söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
“Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor Son hali dikkat çekti “Mankenler Kraliçesi”ydi, şimdi oto sanayide lokanta işletiyor! Son hali dikkat çekti
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır Avukatlar tahliye kararına ateş püskürdü: Hukuk skandalıdır
Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor Köprü ve otoyollar 30 yıllığına özelleştiriliyor
Ankara’da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu Ankara'da 21 şüpheliye eş zamanlı uyuşturucu ve fuhuş operasyonu
Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL Talip olan yok Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL! Talip olan yok
Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket Mahkemede acılı aileleri çılgına çeviren hareket
Hobi olarak başladı şimdi para basıyor Hobi olarak başladı şimdi para basıyor
Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler Korkutan hareketlilik Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik
Tepki çeken tesettür defilesi Tepki çeken tesettür defilesi
İran’ın petrol üssünde peş peşe patlamalar Gözler ABD’ye çevrildi İran'ın petrol üssünde peş peşe patlamalar! Gözler ABD'ye çevrildi
Reklam panosundaki afişi sprey boya ile kapattı Gerekçesi de olay kadar ilginç Reklam panosundaki afişi sprey boya ile kapattı! Gerekçesi de olay kadar ilginç
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi
Özel hayatındaki olay nedeniyle işinden oldu Mahkeme “İşe iade” dedi Özel hayatındaki olay nedeniyle işinden oldu! Mahkeme “İşe iade” dedi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor Doktorun “hatırlamıyorum“ savunması yetmedi Eski bakanın ölümünde sır perdesi aralanıyor! Doktorun "hatırlamıyorum" savunması yetmedi
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Derbide hayatını kaybetmişti Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı Derbide hayatını kaybetmişti! Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı
Acun Ilıcalı’nın locasına yine engel 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi Acun Ilıcalı'nın locasına yine engel! 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

17:53
Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı
17:45
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz
17:33
Acun Ilıcalı’nın locasına yine engel 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
Acun Ilıcalı'nın locasına yine engel! 20 kişilik güvenlik ekibi bekledi
16:21
Derbide hayatını kaybetmişti Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı
Derbide hayatını kaybetmişti! Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı
16:16
Trump’ın yeni saçları şaşkına çevirdi Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
Trump'ın yeni saçları şaşkına çevirdi! Alışılmış sarı saçları bir anda kahverengiye döndü
15:59
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek
15:17
İş insanı tutuklandı Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi
15:12
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi
14:51
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
14:50
Erdoğan’ın yardımcısına seçim tarihi soruldu Verdiği yanıt dikkat çekti
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
14:44
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
14:38
Sağlık Bakanı silahı eline aldı Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
Sağlık Bakanı silahı eline aldı! Yaptığı herkesi şaşkına çevirdi
14:30
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
14:23
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu
Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
13:49
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali’nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık
13:45
Sakatlanan Osimhen’den Galatasaray’a kötü haber
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
13:33
Bakan Şimşek’ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz
11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:49
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“
Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
11:46
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:47
Uçakta ortalığı birbirine kattı Sonu böyle oldu
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 18:14:24. #7.13#
SON DAKİKA: FBI sorgusunda eski valinin oğlu, Gülistan Doku'yu tabancayla vurduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement