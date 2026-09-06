FBI sorgusunda eski valinin oğlu, Gülistan Doku\'yu tabancayla vurduğunu söyledi

Haber: Caner Aktan

(TUNCELİ) - Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, adli yardımlaşma uyarınca ABD'de sorgulanan şüpheli Umut Altaş, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in genç kızı tabancayla vurduğunu gördüğünü anlattı.

Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve ABD'den iadesi talep edilen Umut Altaş'ın FBI tarafından sorgulandığı ortaya çıktı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Altaş'a yöneltilmek üzere hazırlanan 109 soru, adli yardımlaşma kapsamında ABD makamlarına gönderildi. Sorular, 19 ve 20 Ağustos 2026 tarihlerinde Pennsylvania'da bulunan Moshannon Valley İşleme Merkezi'nde FBI ile ABD İç Güvenlik Soruşturmaları birimi görevlileri tarafından Altaş'a iki gün boyunca yöneltildi.

Görüşmelerin ardından FBI tarafından 34 sayfalık FD-302 raporu hazırlandı. Raporda Altaş'ın sorulara verdiği yanıtların yanı sıra, soruşturma dosyasındaki baz ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ile dijital verilere ilişkin kendisine yöneltilen sorular ve açıklamaları da yer aldı.

SORGUDA DOSYANIN KRİTİK BAŞLIKLARI TEK TEK SORULDU

FBI görevlilerinin Altaş'a yönelttiği soruların önemli bölümünü Gülistan Doku kaybolduğu gün yaşananlara ilişkin iddialar oluşturdu.

Altaş'a, 5 Ocak 2020 günü Mustafa Türkay Sonel ile birlikte olup olmadığı, Doku'nun bulunduğu bölgede bulunup bulunmadığı, araçta yaşandığı öne sürülen olay, Doku'nun akıbeti, cesedin taşındığı iddiası, kamera kayıtları ve Pertek yolu çevresine ilişkin anlatımları soruldu.

Bunun yanı sıra Doku'nun hamile olduğu ve kürtaja zorlandığı iddiaları, Altaş'a WhatsApp üzerinden gönderildiğini söylediği video, Türkiye'den ayrılarak ABD'ye gidiş süreci ve telefonunda tespit edilen bazı mesajlar da sorgunun başlıkları arasında yer aldı.

Rapora göre, bazı yanıtların Altaş'ın daha önce yaptığı anlatımlarla farklılık göstermesi üzerine FBI görevlileri, bu çelişkileri açıklığa kavuşturmak amacıyla ek sorular yöneltti.

"TORPİDODAN SİYAH TABANCA ÇIKARDI, GÜLİSTAN'I VURDU"

Altaş'ın daha önce ailesine olayın doğrudan tanığı olmadığını anlattığı belirtilirken, daha sonraki anlatımlarında Mustafa Türkay Sonel'in kendisine birini vurduğunu söylediğini ileri sürdüğü aktarıldı. FBI sorgusunda ise Altaş'ın anlatımı farklılaştı.

Altaş, 5 Ocak 2020 günü Mustafa Türkay Sonel ile birlikte Doku'nun bulunduğu bölgeye gittiklerini öne sürdü. Doku'nun otomobilin arka koltuğuna bindiğini ve araç içerisinde tartışma yaşandığını anlatan Altaş, Sonel'in torpido gözünden siyah renkli bir tabanca çıkardığını ve Doku'yu vurduğunu gördüğünü söyledi.

Sorgunun devamında kendisine, "Gülistan Doku öldürüldüğü sırada Mustafa Türkay Sonel ve Gülistan Doku ile birlikte miydiniz, olaya bizzat tanık oldunuz mu?" şeklinde sorular yöneltildi. Altaş, her iki soruya "evet" yönünde yanıt verdi.

Böylece Altaş'ın önceki anlatımlarında yer aldığı belirtilen "olaya tanık olmadım" ve daha sonraki "bana anlattı" şeklindeki ifadelerin ardından, FBI sorgusunda olayın doğrudan tanığı olduğu yönünde bir anlatım ortaya çıktı.

CESEDİN BAGAJDA TAŞINDIĞINI İDDİA ETTİ

Altaş'ın sorgudaki anlatımına göre olayın ardından Gülistan Doku'nun cesedi otomobilin bagajına taşındı. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in kendisinden yardım istediğini, ilk aşamada bunu kabul etmediğini ancak daha sonra birlikte Doku'nun cesedini otomobilin bagajına taşıdıklarını öne sürdü.

Bu anlatım da Altaş'ın daha önce olay hakkında doğrudan bilgisinin bulunmadığı yönündeki beyanlarından farklı bir tablo ortaya koydu.

HAMİLELİK VE KÜRTAJ İDDİASINDA DA AYRINTILAR DEĞİŞTİ

FBI sorgusunda Gülistan Doku'nun hamile olduğu ve kürtaja zorlandığı yönündeki iddialar da gündeme getirildi. Altaş, ilk olarak hamilelik ve kürtaj konusunda doğrudan bilgi sahibi olmadığını söyledi. Ancak Altaş, eski işvereni Rüstem Keskin ile yaptığı görüşmenin içeriği kendisine hatırlatıldığında, söz konusu konuşmadaki ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul etti.

Söz konusu görüşmede Altaş'ın, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine Gülistan Doku'nun hamile kaldığını, kürtaj yaptırmasını istediğini, Doku'nun bunu kabul etmemesi üzerine de başından tek el ateş edilerek öldürüldüğünü anlattığı belirtiliyordu.

Altaş, FBI sorgusunda bu sözlerin kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak hamilelik ve kürtajla ilgili bazı değerlendirmeleri tahmin yoluyla yapmış olabileceğini ve olayın ayrıntılarının bir bölümünü hatırlamadığını savundu.

WHATSAPP'TAN GÖNDERİLDİĞİNİ SÖYLEDİĞİ VİDEO DA SORULDU

Altaş'ın daha önce kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini öne sürdüğü video da FBI sorgusunda gündeme geldi.

Altaş'ın eski işverenine yaptığı anlatımda, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine tek görüntülemelik bir video gönderdiği ve görüntülerde parçalanmış halde Gülistan Doku'nun cesedini gördüğü yönünde ifadeler kullandığı belirtildi.

FBI sorgusunda ise Altaş, videonun Sonel tarafından gönderildiğini ve görüntülerde bir kişinin ceset parçası tuttuğunu gördüğünü öne sürdü. Ancak görüntüdeki cesedin Gülistan Doku'ya ait olduğunu kesin olarak söyleyemeyeceğini ifade etti.

FBI görevlileri, eski işverenine videodaki kişinin Gülistan Doku olduğunu söylediğini hatırlattığında Altaş bu sözlerin kendisine ait olduğunu kabul etti ancak görüntüyü net şekilde göremediğini savundu.

"CESET PERTEK YOLU CİVARINDA OLABİLİR" İDDİASI

Sorguda Gülistan Doku'nun cesedinin nerede olduğuna ilişkin sorular da Altaş'a yöneltildi. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in kendisine cesedin olay yerinden Pertek istikametine doğru yaklaşık 15-20 dakikalık mesafede bulunduğunu söylediğini öne sürdü ancak daha sonra bu mesafeyi yaklaşık 30 dakika olarak ifade etti.

Bölgenin toprak yol olduğunu ve o dönemde yeni yol çalışması yapıldığını belirten Altaş, cesedin Pertek yolu çevresinde, yeni yapılan yolun kenarına gömülmüş olabileceğini iddia etti. Ancak Altaş, bu değerlendirmesinin kendi gördüğü bir duruma değil, Sonel'den aldığını öne sürdüğü bilgiye dayandığını belirtti.

PTS KAYITLARI SORULDU: "KÖPRÜYE GERİ DÖNDÜK"

FBI görevlileri, Altaş'ın anlatımlarını soruşturma dosyasındaki PTS ve baz kayıtlarıyla da karşılaştırdı.

Dosyadaki kayıtlara göre Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı otomobil, saat 22.17'de Tunceli'den Elazığ yönüne hareket etti. Bu sırada araçta yalnızca Sonel'in bulunduğu tespit edildi. Aynı aracın saat 22.30'da Tunceli yönüne dönüş yaptığı, bu sırada sürücü koltuğunda Sonel'in, ön yolcu koltuğunda ise Umut Altaş'ın bulunduğu belirtildi.

Kayıtların anlatımıyla çeliştiği hatırlatılan Altaş, olayın ardından Sonel ile birlikte aynı otomobille yeniden köprü bölgesine gittiklerini söyledi.

FBI görevlilerinin, "Az önce birinin öldürüldüğü araçla köprüye neden geri dönesiniz?" sorusuna Altaş, Sonel'in bölgede kamera bulunup bulunmadığını kontrol etmek istediğini öne sürerek yanıt verdi.

Altaş ayrıca Sonel'in kendisine kameraların kayıt yapmayacağını söylediğini iddia etti. Ancak kamera kayıtlarının kim tarafından veya hangi yöntemle silindiği konusunda bilgi sahibi olmadığını belirtti.

ABD'YE GİDİŞİ KONUSUNDA DA FARKLI BEYANLAR

Altaş'ın Türkiye'den ayrılarak ABD'ye gidiş süreci de FBI sorgusunun başlıklarından biri oldu.

Babasının telefonunda yapılan incelemede Altaş tarafından gönderildiği belirtilen "Rol yapmayı bırak. Beni susturan sendin" mesajı da kendisine soruldu. Altaş, mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti ancak neden bu ifadeleri kullandığını hatırlamadığını söyledi.

ABD'ye gitme kararının ilk aşamada kendi fikri olduğunu belirten Altaş, sorgunun ilerleyen bölümünde ise kararın ortak fikri olduğunu ifade etti. Altaş, 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul'dan Meksika'ya uçtuğunu, ardından ABD sınırına gittiğini ve sınırı yasa dışı şekilde geçmek için yaklaşık 10 bin dolar ödendiğini anlattı. Altaş, bu paranın Tunceli'de babası tarafından ilgili kişiye verildiğini öne sürdü.

FBI RAPORU BİREBİR İFADE TUTANAĞI DEĞİL

FBI tarafından hazırlanan 34 sayfalık FD-302 raporunda, belgenin Altaş'ın söylediklerinin kelimesi kelimesine yazıldığı bir ifade tutanağı olmadığı özellikle belirtildi.

Raporda görüşmenin içeriğinin FBI görevlileri tarafından özetlenerek aktarıldığı ifade edildi.

Altaş'ın sorgu sırasında yaptığı açıklamaların, soruşturma dosyasındaki HTS, PTS ve baz kayıtları, dijital materyaller, kamera kayıtları, kriminal incelemeler ile diğer şüpheli ve tanıkların ifadeleriyle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen çalışmalar devam ediyor.