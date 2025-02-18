GÜNDEM / 18 Şubat 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi resmi törenle karşılayacak, ikili görüşme sonrası heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/14.00/14.05/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Masakazu Sekiguchi ile görüşecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 23 Şubat Pazar günü yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko ile görüşecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim- Aralık 2024 dönemine ilişkin iş gücü ve ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜFE'ye endeksli ve sabit kuponlu devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek.

(Ankara)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ocak ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik Politika Belgesi paydaş toplantısına katılacak.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası elemelerindeki İtalya ve İzlanda maçları öncesi medya günü, Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde; Halkbank-Altekma, Ziraat Bankkart- Arkas Spor ve Fenerbahçe Medicana-Spor Toto maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/17.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

4- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray Daikin, İtalya'nın Chieri'76 ekibine konuk olacak.

(Torino/22.00)

5- Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başlayacak.

(Fotoğraflı)

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