Gündoğdu Meydanı'ndan Yurttaşlar Tutuklu Ekrem İmamoğlu'na Destek Verdi

(İZMİR) - İzmir Gündoğdu Meydanı'nda toplanan milyonlar "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlıklı mitingde tutuklu Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. CHP Lideri Özgür Özel, 19 Mayıs'ın ruhuyla iktidara yürüdüklerini belirterek "Bu sadece bir seçim mücadelesi değil, bu yeni bir kurtuluş mücadelesidir. Biz, milletin iktidarını kurmaya geliyoruz" dedi.

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" başlıklı mitingler kapsamında İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşların yoğun katılımıyla bir miting gerçekleştirildi.

Mitingden saatler önce kente gelen CHP Lideri Özel, ilk olarak Karşıyaka ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabrini ziyaret etti. Özel, ardından Bostanlı İskelesi'nden "Atatürk 1881" isimli vapurla Alsancak İskelesi'ne geldi. Özel, iskeleden İzmirlilerin sevgi gösterileri arasında üstü açık otobüsle vatandaşları selamlayarak Gündoğdu Meydanı'na ulaştı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmasının 106'ncı yıl dönümüne atfen Özel, saat 19.19'da sahneye çıkarak kordon boyunu dolduran vatandaşları selamladı.

Konuşmasına Nazım Hikmet'in "Davet" şiiri ile başlayan Özel, yaklaşık bir saat 20 dakika süren konuşmasını Zülfü Livaneli'nin "Yiğidim Aslanım" şarkısı ve Gençlik Marşı ile tamamladı. Özel, konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının yer aldığı video izlettirdi. Özel, ayrıca konuşmasında mitinge 2 milyonu aşkın yurttaşın katıldığını açıkladı.

CHP lideri Özel, konuşmasında şunları kaydetti:

"Emperyalizme memur olmuş bir azınlık hükümetine karşı demokrasi bayrağını Gündoğdu'dan açıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun da Selahattin Demirtaş'ın da Ümit Özdağ'ın da hakkını savunabilme, hepsine birden özgürlük talep edebilme cesareti demokratların göstereceği bir cesarettir. İzmir Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil; Cumhuriyet'in ta kendisinin kalesidir. Şu anda anketlere göre ikinci parti olmuş ve beşinci parti ile kol kola girmiş ayakta kalmaya çalışan bir ittifak var. Tavlacılar bunlara iki - beş, penc-i dü ittifakı diyorlar.

"Bu ülkeyi gençlerle kuran, gençlerle kurtaran bir gelenekten geliyoruz"

Cumhuriyet Halk Partisi vatan ve hürriyet mücadelesini devam ettiren gençlerin partisidir. 19 Mart darbesine karşı 23 Mart günü büyük devrimi yapmak üzere 15,5 milyon insanın meydanlardan koşması, oy kullanmaya gitmesi, tarihin akışını değiştirmesi, 19 Mart gecesi her yaştan gençlerin ama en çok da üniversiteli gençlerin verdiği cesaretledir. Bu iktidar, 23 yılda her görüşten 3,5 milyon genci evlere kapattı. Biz bu ülkeyi gençlerle kuran, gençlerle kurtaran bir gelenekten geliyoruz. İktidar olduğumuzda da bu gençlerle birlikte yöneteceğiz. Gençlere yasakların yasak olduğu bir Türkiye vaat ediyoruz.

"O kuyulardan Yusuflar gibi çıkacağız"

Ekrem Başkanımız aday olacağını açıkladıktan sonra, önce 18 Mart'ta, bir iftar vaktinde 31 yıllık diplomasını iptal ettiler. Yetmedi, takip eden sahur vaktinde yüzlerce polisle evini bastılar. Ama 60 gün geçti, halen daha hiçbir iddialarını ispat edemediler. İktidar bugün Silivri'yi ve diğer hapishaneleri muhaliflerin hapsedildiği toplama kamplarına dönüştürmüştür. Hitler'in Stadelheim hapishanesi neyse, Esad'ın Sednayası neyse Erdoğan'ın da Silivri'si odur, muhalifler için birer toplama kampıdır. O hapishaneleri rakiplerin atıldığı bir kuyu olarak görenler bilsin ki; biz o kuyulardan Yusuflar gibi çıkacağız. 19 Mart Darbesiyle sadece sattıkları rezerv şimdiye kadar 60 milyar dolar oldu. 2,3 trilyon lira. 86 milyonuz, bölüştürünce kişi başına 27'şer bin lira. Dün akşam yenidoğan, bugün kundaktaki bebeğin de ölüm döşeğindeki hastanın da cebinden, 86 milyonun cebinden 27'şer bin lira çaldılar.

"Arkadaşlarımız serbest bırakılmalı"

Biz 86 milyonun barışını, kardeşliğini savunan bir partiyiz. Birileri son dönemde terörsüz Türkiye diyorlar. 'Siz buna ne diyorsunuz?' diye soruyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel bir tutarlılık içinde Türkiye'de hem teröre, kimden gelirse gelsin teröre karşı olmuştur. Terörsüz Türkiye'yi savunurken, tam bir demokrasi için mücadele etmeliyiz. Bunun için terörsüz ve demokratik bir Türkiye komisyonu kurulmalıdır. Artık antidemokratik uygulamalardan dönülmelidir. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmalı, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ, üç genel başkan, bir an önce serbest bırakılmalı. Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, İzmir'in evlatları Tayfun Kahraman, Buğra Gökçe ve tüm arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır.

Bir ülkede siyasi tutsaklık varsa eşit rekabet yoktur. Rakibinden korkan siyasetçinin de milletin gönlünde yeri yoktur. Bunun için bir an önce sesleniyorum, diploma ayıbına son verin. Kayyım atanmış belediye başkanlarımızı, tüm belediye başkanlarını görevlerine iade edin. Yargılamaları tutuksuz yapın, TRT'den canlı yayınlayın. Demokratik zemine dönün. Türkiye'nin tüm sorunları ancak böyle çözülür. Bugün iktidarın pusulası şaşmıştır. Erdoğan, şunu unutma ki gemiyi ne dalga, ne rüzgar batırır; gemiyi panik batırır. Bu yaptığın işlerle ekonomide panik vardır. Borsa da panik vardır. Yerli ve yabancı yatırımcıda panik vardır. Bu yaptığınla bizde değil; korkmayız, paniklemeyiz. Ama en çok da senin dostlarında, sana güvenenlerde panik vardır.

"Bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız"

Sayın Erdoğan, Ey Erdoğan 'Dostum Trump' deyip duruyorsun. Sen Trump'ın dostusun, Trump'ın gerçek dostu, Filistinlilerin katili Netanyahu'dur. Dostunun dostu, sana dostsa sen bunları yapan Netanyahu'ya nasıl ses çıkaramıyorsun? Trump işçiye, emekçiye, Filistin halkına düşmandır. Sen onun dostusun, biz işçinin, emeklinin, emekçinin, haklının ve halkımızın dostuyuz. Şimdi bir ajans ile anlaşma yapmış. Adı belli, sanı belli. O ajans kendisine 'küresel lider' dedirtmeye çalışıyor. 'Çözerse Erdoğan çözer' diyor. Ama bu kampanya milletin vicdanında tutmuyor.

Dünyanın şimdi de en büyük imza kampanyasını başlattık, sürdürüyoruz. İmza sayımız 20 milyona doğru ilerliyor. Herkesi, tüm siyasi tutsakların özgürlüğü için, mahkeme adaleti, gelir adaleti, sosyal adalet için, sandığın milletin önüne gelmesi için imza vermeye davet ediyorum. 19 Mayıslar bitişlerin değil, başlangıçların günüdür. Bir büyük başlangıcın günüdür. Diyorlar ki 'Duracak mısınız?' Diyorlar ki 'Bitirecek misiniz?' Asla durmayacağız, asla bitirmeyeceğiz. Ekrem Başkan, arkadaşlar, siyasi tutsaklar çıkana kadar, meydan meydan, eylem eylem gezeceğiz. İlla ki o sandığı getirecek, bu ülkeyi hep birlikte kurtaracağız.

Ekrem İmamoğlu, mitinge mektup gönderdi

Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen mitingde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mitinge özel gönderdiği mektubu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu okudu. İmamoğlu, mektubunda herkesin özgür, adil ve müreffeh bir hayat süreceği günlere hep birlikte mücadele ederek kavuşulacağını belirterek, "Bu sadece bir seçim mücadelesi değil, bu yeni bir kurtuluş mücadelesidir. Biz, milletin iktidarını kurmaya geliyoruz. Biz, milletiyle barışık, halkına hesap veren bir yönetimi inşa etmeye geliyoruz. Biz, yeniden eşitlik, yeniden adalet, yeniden kardeşlik için geliyoruz. Gençliğin vicdanıyla, gençliğin enerjisiyle, gençliğin cesaretiyle geliyoruz. Gençler, düşledikleri hayatı burada, kendi vatanlarında, kendi elleriyle kursunlar diye geliyoruz. Biz kazanacağız. 86 milyon vicdanlı yurtsever kazanacak. Hak yemekten korkan, ama asla hakkını yedirmeyenler kazanacak. Adalet, haysiyet ve cesaret kazanacak. Haydi İzmir; kurtuluş yok tek başına, hep birlikte görev başına…" ifadesini kullandı.

CHP'li isimlerden sandık vurgusu

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcıları, PM Üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ise Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu serbest kalana ve erken seçim olana dek mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirterek seçim sandığının milletin önüne mutlaka geleceğini vurguladı.

Mitinge katılan yurttaşlar ne dedi?

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan yurttaşlar ise tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Adalet, özgürlük ve demokratik yönetim taleplerini dile getiren yurttaşlar, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşacağını temenni ediyoruz", "Bizler yokluğa, yoksulluğa, yasaklara ve özellikle yozlaşmaya karşı direniyoruz" ifadelerini kullandı.

Mitinge kimler katıldı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eşi Didem Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, parti mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Mitingde İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, CHP'ye katıldı

Mitingde DEVA Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'e CHP'ne katılıdı. Ösen'e parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, taktı.