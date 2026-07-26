Gürsel Tekin\'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ\'vari tezgah

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP'ye katılım törenine ilişkin ortaya atılan iddiaların "kumpas" olduğunu savunarak, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Tekin, "Açık ve net söylüyorum; başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olmak üzere hiçbir kirli işin tarafı olmadık. Ne içeride ne dışarıda hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse kardeşim de olsa savcılar dibine kadar sonuna gitsin. Bu FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse ortaya çıkarılmalıdır" dedi.

FİGÜRAN ÜYE Mİ TAŞINDI?

Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, partinin dün gerçekleştirdiği katılım törenine ve "figüran üyeler" taşındığı yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'ye yoğun katılım olduğunu belirten Tekin, son törene Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığını ve farklı siyasi partilerden yüzlerce kişinin partisine üye olduğunu söyledi.

Tekin, partiye katılan kişilerin geçmişlerini araştırma imkanlarının bulunmadığını belirterek, organizasyonlarda yalnızca katılımcı isimlerinin alındığını ifade etti. Salon kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle katılımcı sayısının önceden bildirildiğini kaydeden Tekin, "Başta DEVA Partisi olmak üzere, İYİ Parti ve İşçi Partisi'nden belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim partimize katıldı. Kendilerine teşekkür ediyorum, baba ocağını büyüttüler" dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana çeşitli girişimlerle karşı karşıya kaldıklarını öne süren Tekin, "10 aydır burada adeta bir Bermuda üçgeniyle mücadele ediyoruz. Bunun ne olduğunu belgeleriyle açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Katılım törenine gelen gençlerin zaman zaman ulaşım desteği talep ettiğini belirten Tekin, bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmasının söz konusu olmadığını savundu ve "Bir kısım genç arkadaşlarımız da zaman zaman sayılar çok olunca bizden ulaşım desteği isterler. Onun dışında herhangi bir para harcayacak imkanımız da yok, böyle bir olanağımız da olsa yapmayız. Çünkü partililik tamamen gönüllülüğe dayalı bir şeydir" dedi.

Katılım töreninin düzenlendiği salonun tahsis edilmesi nedeniyle Sarıyer Belediye Başkanı ve yöneticilerinin hedef alındığını söyleyen Tekin, belediyeye ait salonların ücretini ödeyen herkes tarafından kiralanabileceğini belirtti.

Tekin, "Kendi partinizin belediyesine ait salonu kiralıyorsunuz, belediye başkanı salonu verdiği için linç ediliyor. Kimler tarafından yapıldığını, o çeteleri biraz sonra açıklayacağım" dedi.

Cast ajanslarından figüran kiralanarak katılım törenine üye getirildiği iddiasına ilişkin konuşan Tekin, katılım töreni öncesinde ulaşım desteği talebinde bulunan kişilerin tek tek arandığını anlattı. Tekin, bazı isimlerin kendileri tarafından tanınmadığının tespit edildiğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Dün kast mı ne diyorlar ona, ajans… Vallahi şeytanın aklına dahi gelmeyecek bir şey yapmışlar. Bu ulaşım talebi olan arkadaşlarımızı tek tek aradık. Odak da Şişli olunca Şişli Gençlik Kolları Başkanımıza, 'Tanıyor musunuz' dedik, 'Samet, bana 77 kişi göndermiştiniz, bunların içinde var mı?', 'Abi tanımıyoruz' dedi. Doğal olarak yapılması gereken bir tek şey var, iki kişi bilebilir. Bir bu kirli medya, tuzak kuran medya ile ikincisi devletimizin savcıları soruşturma yapabilir."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Bu durum üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Tekin, şunları söyledi:

"Burada açık ve net söylüyorum; başta Gürsel Tekin ve arkadaşlarımız olmak üzere hiçbir kirli işin tarafı olmadık. Ne içeride ne dışarıda hiç kimseye tuzak kurmadık. Bu tuzağı kuran kimse kardeşim de olsa savcılar dibine kadar sonuna gitsin. Bu FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse ortaya çıkarılmalıdır."

Tekin, söz konusu organizasyonda salon kapasitesinin çok üzerinde katılım olduğunu belirterek, "Koskoca salonda 70 kişi eksik ya da fazla olsa ne olur?" diye konuştu.

Yaptıkları araştırmalarda yeni iddialarla karşılaştıklarını öne süren Tekin, toplantıya gelen bazı kişilerin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken olumsuz slogan atmak amacıyla yönlendirildiğini iddia etti. Bu girişimin son anda engellendiğini savunan Tekin, "Buradan açıkça söylüyorum, nezaketimizin sınırına geldik. Yapacağınız her türlü rezilliğin ağır bedelleri olur" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Başkanlığı görevine geldikleri günden bu yana belirli çevrelerle mücadele ettiklerini öne süren Tekin, özellikle itirafçılar gündeme geldiğinde bazı medya kuruluşlarının tutumunun değiştiğini savundu.